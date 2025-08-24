Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de este sábado son los siguientes:
- Primer premio: 33585
- Segundo premio: 65927
- Cuatro cifras: 2633, 3361, 1856 y 7253
- Tres cifras: 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771, 891
- Dos cifras: 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81 y 35
- Reintegros: 5, 9 y 4
Lotería Nacional sábado, en directo | Estos han sido los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado han sido el 5, 9 y 4.
Lotería Nacional sábado, en directo | Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio, el 33585, ha tocado en Ontinyent (Valencia), Burgos, Mollerussa (Lleida), Sevilla, Cox (Alicante), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Gumiel de Izán (Burgos), Saldaña (Palencia) y Paiporta (Valencia).
Lotería Nacional sábado, en directo | Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio, el 65927, ha tocado en Úbeda (Jaén), Córdoba, Jaén, Málaga, Alicante, Prats de Lluçanès (Barcelona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Lotería Nacional sábado, en directo | ¡Hacemos un repaso de todos los premios!
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025:
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Terminamos la cobertura
Hasta aquí la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto de 2025.
Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio, el 33585, ha tocado en Ontinyent (Valencia), Burgos, Mollerussa (Lleida), Sevilla, Cox (Alicante), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Gumiel de Izán (Burgos), Saldaña (Palencia) y Paiporta (Valencia).
Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio, el 65927, ha tocado en Úbeda (Jaén), Córdoba, Jaén, Málaga, Alicante, Prats de Lluçanès (Barcelona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona).
¡Hacemos un repaso de todos los premios!
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025:
Qué cantidad se queda Hacienda
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
-
¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para este sábado 23 de agosto de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas.
También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
-
¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy, 23 de agosto de 2025, caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio, el 33585, ha tocado en Ontinyent (Valencia), Burgos, Mollerussa (Lleida), Sevilla, Cox (Alicante), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Gumiel de Izán (Burgos), Saldaña (Palencia) y Paiporta (Valencia).
Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio, el 65927, ha tocado en Úbeda (Jaén), Córdoba, Jaén, Málaga, Alicante, Prats de Lluçanès (Barcelona) y Cornellà de Llobregat (Barcelona).
¡Hacemos un repaso de todos los premios!
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025:
Estos han sido los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado han sido el 5, 9 y 4.
¡Llega el premio gordo del sorteo!
¡Ya está aquí el primer premio del sorteo! El número 33585, está premiado con 600.000 euros por serie.
¡Sale el segundo premio!
¡Ya está aquí el segundo premio del sorteo! Es para el número 65927. Está premiado con 120.000 euros por serie.
Salen las extracciones de cuatro cifras
Los premios con 150 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 1500 euros la serie. Las cuatro últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 2633.
La segunda es el 3361.
La tercera es el 1856.
La cuarta es el 7253.
Salen las extracciones de tres cifras
Los premios con 30 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 300 euros la serie. Las tres últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 076.
La segunda es el 643.
La tercera es el 824.
La cuarta es el 671.
La quinta es el 656.
La sexta es el 347.
La séptima es el 622.
La octava es el 523.
La novena es el 771.
La décima es el 891.