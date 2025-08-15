Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025: premios, a qué hora empieza y dónde verlo en directo este viernes 15 de agosto

El 15 de agosto, una fecha marcada en el calendario por la festividad de la Asunción de la Virgen María, se convierte un año más en sinónimo de ilusión y esperanza con la celebración del Sorteo Extra de Verano de la ONCE.

Este evento, que desde su nacimiento en el año 2000 ha repartido millones en premios, se ha consolidado como una de las citas ineludibles para los aficionados a la lotería en España. A partir de las 21:25 horas, se conocerá a los afortunados.

El gran protagonista de la noche es, sin duda, el premio principal de 15.000.000 €, aunque también se reparten 10 premios de 1 millón de euros. Para obtener el primer premio, se debe contar con el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie del primer premio.

¿Qué premios se reparten este viernes 15 de agosto?

Además del premio gordo, se repartirán otros premios para que más personas tengan la oportunidad de llevarse una alegría en este puente de agosto de temperaturas tórridas.

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras del primer premio.

Premios de 120, 12 y 6 euros.

Así, se repartirán 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y 1.080 premios de 1.200 euros a las últimas cuatro cifras del primer premio. También habrá premios de 120, 12 y 6 euros.

¡Aún estás a tiempo de hacerte con tu #CupónExtraDeVerano de la ONCE! ☀️😎



Con un premio de 15.000.000 € y 10 premios de 1.000.000 €



🐚Si el verano te habla, escúchalo, ¡suerte!@JuegosONCE #BienJugadopic.twitter.com/1TcpsyVrJU — ONCE (@ONCE_oficial) August 15, 2025

Para seguir en directo el desarrollo del Sorteo Extra de Verano de la ONCE, la 1 de TVE realizará una difusión de los resultados en la franja horaria entre las 22:00 y las 22:30 horas. Además, podrás seguir el minuto a minuto del sorteo en EL ESPAÑOL.

En 2024, el Cupón Extra de Verano 2024 dejó un botín de premios con cuatro afortunados ganadores de un millón de euros en Zaragoza, Gironella (Barcelona), Valle de Abdalajís (Málaga) y Salamanca. El número premiado del año pasado, fue de 54.496 con la cifra binaria de 001.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el Cupón Extra de Verano de la ONCE?

También se repartieron premios menores de 40.000 euros en los municipios de Ferrán Núñez (Córdoba), Huelva y Cantabria, sin olvidar los cupones premiados con 1.200 euros en toda España.

La probabilidad de ganar el Cupón Extra de Verano de la ONCE, si solo participamos con un único cupón, sería de 1 entre 12 millones (0,0000000833%). Para segundos premios, las opciones aumentan a 119 entre 100.000.