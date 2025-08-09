Loterías y Apuestas del Estado celebró un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del sábado 9 de agosto fueron los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 73922
Segundo premio (6.000 €): 89522
Últimas 4 cifras (75 €): 8163, 5758, 0931, 0678
Últimas 3 cifras (15 €): 014, 172, 233, 721, 914, 664, 801, 308, 104 y 062
Últimas 2 cifras (6 €): 58, 21, 54, 02, 24, 95, 43, 15 y 68
Reintegros (3 €): 2, 7 y 8.
-
Resultado Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio de hoy ha tocado en varias localidades repartidas por toda España, ¡un verdadero regalo para la suerte! Entre ellas están Málaga, Cantabria, Huelva, Barcelona, Fuengirola, Alicante, Tarragona y Valladolid.
Si tienes algún décimo de estas zonas, ¡estás de enhorabuena!
-
Resultado Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Grandes premios del sorteo 🎉🍀
Ya conocemos los grandes números que han marcado este sorteo:
🎉 Segundo premio: número 89522, con un premio de 120.000 euros por serie. Una alegría enorme para quienes tengan este número.
🏆 Premio gordo: número 73922, premiado con 600.000 euros por serie. ¡Un auténtico golpe de suerte que puede cambiar la vida!
Si tienes alguno de estos números, ¡felicidades! ¡No olvides revisar bien tu décimo!
-
Resultado Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Comprueba las terminaciones premiadas
Hoy hemos visto cómo se han repartido premios en las terminaciones de dos, tres y cuatro cifras que alegran a muchos jugadores:
-
Terminaciones de dos cifras (12 € al décimo / 120 € la serie): 58, 21, 54, 02, 24, 95, 43, 15, 68
-
Terminaciones de tres cifras (30 € al décimo / 300 € la serie): 014, 172, 233, 721, 914, 664, 801, 308, 104, 062
-
Terminaciones de cuatro cifras (150 € al décimo / 1.500 € la serie): 8163, 5758, 0931, 0678
Si tu décimo termina en alguno de estos números, ¡ya tienes premio asegurado! Recuerda comprobar bien para no perder ninguna oportunidad.
-
-
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Estos han sido los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 9 de agosto han sido el 2, 7 y 8.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¡Llega el premio gordo del sorteo!
¡Ya tenemos aquí el número del gordo con 600.000 euros por serie!
¡Este es el número 73922! Es el número ganador del sorteo del sábado.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¡Sale el segundo premio!
¡Ya está aquí el segundo premio 89522! Está premiado con 120.000 euros por serie.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Salen las extracciones de cuatro cifras
Los premios con 150 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 1.500 euros la serie. Las cuatro últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 8163.
La segunda es el 5758.
La tercera es el 0931.
La cuarta es el 0678.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Salen las extracciones de tres cifras
Los premios con 30 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 300 euros la serie. Las tres últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 014.
La segunda es el 172.
La tercera es el 233.
La cuarta es el 721.
La quinta es el 914.
La sexta es el 664.
La séptima es el 801.
La octava es el 308.
La novena es el 104.
La décima es el 062.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Salen las extracciones de dos cifras
Los premios con 12 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 120 euros la serie. Las dos últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 58.
La segunda es el 21.
La tercera es el 54.
La cuarta es el 02.
La quinta es el 24.
La sexta es el 95.
La séptima es el 43.
La octava es el 15.
La novena es el 68.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas! ¡Allá, vamos! ¡Suerte a todos
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Estás comprobando décimo en mano o lo mirarás después?
Lo más emocionante es seguirlo en directo, décimo en mano, para no perder ni un instante.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Estará tu número entre los primeros que canten?
En cualquier momento podría sonar, así que no apartes la vista ni un segundo del bombo.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Quedan 5 minutos para que empiece el sorteo, ¿estás preparado?
El momento está a punto de llegar. Solo cinco minutos nos separan de escuchar la primera bola caer en el bombo. Ahora sí: revisa tu décimo, memoriza ese número y visualízalo cantado por los niños de San Ildefonso.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Quedan 10 minutos para que empiece el sorteo, ¿qué deberías hacer ahora?
Ahora es cuando hay que dejarlo todo listo: busca tu décimo, siéntate en tu lugar favorito, prepara algo para brindar y respira hondo. En apenas 10 minutos las bolas empezarán a girar y cualquiera de nosotros podría estar a punto de escuchar su número. La cuenta atrás está en marcha… y la suerte, calentando motores.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto dura el sorteo?
No es eterno: entre 20 y 30 minutos suele estar todo decidido. Rápido, emocionante… y a veces con sobresaltos.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuántas series hay en el sorteo del sábado?
Normalmente se juegan 10 series, lo que significa que hay muchas más oportunidades de que tu número salga premiado.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Y el segundo premio?
El segundo tampoco está nada mal: 120.000 euros por serie, es decir, 12.000 euros por décimo. Un buen empujón para tus vacaciones, para tapar agujeros… o para ambos.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto se lleva el primer premio?
Nada menos que 600.000 euros por serie, que se traduce en 60.000 euros por décimo. Imagínate lo que podrías hacer el lunes con ese dinerito en el bolsillo.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para este sábado?
El precio es de 6 euros. Lo que gastas en un par de cafés con tostada… pero con la ilusión de que te puede cambiar el día (o la vida entera).