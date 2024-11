Anuncio de la Lotería de Navidad, en directo | Así es el spot del Sorteo Extraordinario más deseado de este año 2024

"Todavía no hemos evaluado cuántos decimos se han perdido, pero se están recuperando muchos. Los que no se puedan recuperar se anularán. En cuanto a los que han perdido todo, incluido décimo, no lo podrán cobrar a no ser que lo puedan demostrar, como por ejemplo su tienen una foto en el móvil. Se evaluará caso a caso", ha apuntado en la presentación del anuncio Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.