Resultado del sorteo de la ONCE del miércoles, 23 de junio de 2021

SORTEO DE LA ONCE

El número premiado del cupón de la ONCE del miércoles, 23 de junio de 2021 ha sido el

84825

Serie: 12

Premios del sorteo diario del Cupón de la ONCE

35.000 € a las 5 cifras.

500 € al número anterior o posterior del primer premio.

200 € a las 4 últimas cifras.

20 € a las 3 últimas cifras.

6 € a las 2 últimas cifras.

1,50 € a la decena de millar.

1,50 € a la última cifra.

Premios adicionales "La Paga"

3.000 € al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario y serie.

0,50 € a la primera cifra del Cupón Diario.

0,50 € a la última cifra del Cupón Diario.

Acerca del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE nació a principios del S.XX con la puesta en marcha de rifas como medio de vida de las personas ciegas. Su éxito se vio truncado por distintos motivos: se consideraba una actividad prohibida dentro del estado español y por otro lado la oposición de muchos de los propios asociados que veían en esta actividad una forma encubierta de mendicidad, además de que la competencia entre las distintas asociaciones a la hora de hacer rifas causaban conflictos dentro de la misma provincia e incluso de la misma ciudad.

Estas rifas se extendieron por las distintas ciudades y se hizo tan popular que se acordó la creación de una organización estatal de invidentes que permitiera la legalización del sistema de juego. Así, en 1939 nació el primer cupón oficial de la ONCE llamado “Cupón Pro-Ciegos”, cuyo sorteo era independiente para cada provincia.

Este cupón era el único sorteo de la ONCE hasta 2004 cuando se fueron agregando nuevas modalidades de juego hasta llegar a los que hoy conocemos: el “Cupón Diario de la ONCE” y el complementario que es “La Paga”, junto con “El Sueldazo del fin de semana”, “Eurojackpot” o el “Rasca Mega Millonario”, entre otros.

Actualmente el Cupón Diario de la ONCE tiene un precio de 1,50€ por apuesta y si quieres incluir “La Paga” son 0,50€ adicionales. Se sortea de lunes a jueves a las 21:25 horas y la difusión de los resultados de los sorteos de la ONCE se realiza a través de TVE en la franja horaria entre las 22:00 y las 22:30 horas y en diferentes medios de prensa, radio, televisión y soportes digitales como EL ESPAÑOL.

Acerca de la ONCE

La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) es una organización privada de carácter social sin ánimo de lucro, que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los ciegos, deficientes visuales y discapacitados de toda España. Las diferentes modalidades de juego de la ONCE son una de las principales fuentes de financiación de la labor social de la organización.

La actividad comercial la llevan a cabo personas con ceguera, deficiencia visual grave y otras discapacidades, contribuyendo de esta manera a su desarrollo profesional e integración en la sociedad. También cuentan con la plataforma “JuegosONCE.es” donde se puede realizar la compra de los cupones de manera online, así como en algunos establecimientos autorizados como estancos, gasolineras, etc., con el objetivo de llegar a más lugares, con horarios más amplios y en espacios en los que hasta ahora la ONCE no era visible.

La ONCE y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado son los únicos organismos autorizados para comercializar juegos de lotería a nivel estatal.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir en los resultados publicados. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).