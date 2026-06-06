“Hazlo aunque tengas miedo. Hazlo aunque no estés seguro. Hazlo aunque creas que no estás listo” (Anónimo).

La inminente salida a bolsa (IPO) de SpaceX no es solo una oferta pública, es un cambio de paradigma en la industria espacial y tecnológica. Con una valoración que aspira a acercarse a los dos billones de dólares, el mercado se prepara para la mayor operación financiera del siglo.

El primer gráfico de la columna de hoy revela que se trata de una escala sin precedentes: sitúa a la compañía en el contexto histórico de las mayores salidas a bolsa desde el año 2000. Con un tamaño de oferta proyectado de 75.000 millones de dólares (capital flotante de tan sólo un 4%), la firma de Elon Musk supera con creces a la inicial de gigantes como Aramco (38.000 millones) o Alibaba (25.000 millones). Su capitalización de mercado objetivo de más de 1,8 billones de dólares la coloca en la liga de las empresas más valiosas del mundo:

IPO

A diferencia de la mayoría de las empresas que imponen un bloqueo (lockup) tradicional de 180 días, SpaceX utilizará un sistema de liberación escalonado y progresivo. El objetivo es evitar que una ola de acciones inunde el mercado de golpe, reduciendo así la volatilidad del precio tras el debut.

SpaceX será la primera gran salida a bolsa en beneficiarse de una nueva regla de entrada rápida, lo que le permitirá unirse al Nasdaq 100 tras sólo 15 días de negociación. Esto obligará a los fondos indexados a comprar acciones de forma masiva, lo que podría generar una presión al alza en el precio.

Para justificar su valoración, SpaceX se apoya en Starlink: casi el 20% de la población mundial (unos 2.000 millones de personas) vive en áreas rurales dispersas o muy dispersas.

En este segmento es donde Starlink tiene una ventaja competitiva absoluta, ya que la fibra óptica tradicional no es rentable en estas zonas:

Starlink

Esta ventaja en el mercado de consumo se complementa con su dominio técnico en el espacio: la capacidad de lanzamiento de cohetes de SpaceX es hoy un monopolio de facto. En 2025, la compañía realizó el 51% de todos los lanzamientos globales (165 misiones).

Más impactante aún: transportó el 83% de toda la masa enviada a órbita desde la Tierra, dejando a competidores como la china CASC o Blue Origin (Jeff Bezos) a una distancia sideral:

Lanzamientos globales

Como muestra el desglose de sus balances, confiar en sus finanzas supone una cuestión de fe. No todo es ascenso vertical, la situación financiera real es compleja.

Ingresos: han crecido hasta los 18.700 millones de dólares en 2025.

Rentabilidad: a pesar de los ingresos, la empresa registró una pérdida neta de 4.940 millones de dólares el año pasado.

Gasto: los costes operativos (OpEx) y el gasto de capital (CapEx) se han disparado, impulsados por la inversión en Starship (sistema de lanzamiento y nave espacial totalmente reutilizable) y la adquisición de xAI (modelo de lenguaje Grok + supercomputadora Colossus):

Glance

El futuro a largo plazo depende de la integración de la inteligencia artificial en el espacio. En un escenario base, SpaceX podría controlar el 4% de la capacidad de cómputo de EEUU mediante centros de datos en órbita.

En el escenario más optimista, esta cuota podría llegar al 21%, aprovechando que en el espacio la energía solar es constante y el enfriamiento es natural:

Capacidad computacional global

En conclusión, invertir en SpaceX requiere confiar en que el dominio del lanzamiento y la red de Starlink compensarán las pérdidas actuales y la enorme deuda de 29.000 millones de dólares. Los inversores no están comprando el negocio de hoy, sino la infraestructura orbital de los próximos 50 años:

Resumen

Elon Musk es conocido no sólo por ser la persona más rica del mundo, sino por su extrema capacidad de innovación. Esta frase suya refleja su enfoque: “Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor”.