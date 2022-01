AstraZeneca, la vacuna contra la Covid más utilizada en el mundo que ya no se administra en España

Hace ya más de un año que comenzó la inmunización contra la Covid-19 a nivel mundial. Diferentes vacunas se han ido sumando al arsenal de los países para luchar contra el coronavirus. Pero hay una que es la que más se está utilizando: la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

En concreto, este antígeno se está administrando en 182 países del mundo, según los datos de Our World in Data. Aunque, entre ellos, no está España. Nuestro país hace tiempo que dejó de utilizar esta vacuna.

Fue en julio del pasado año cuando el Ministerio de Sanidad dejó de distribuir el antígeno de AstraZeneca a las comunidades autónomas. Estas ya contaban con dosis suficientes para completar la vacunación del grupo al que se había limitado su uso: de 60 a 69 años.

Cabe recordar que las autoridades sanitarias decidieron limitar la administración de la vacuna de AstraZeneca a la franja mencionada debido a los casos de trombosis que se habían notificado en la población más joven.

Debido a la limitación de su uso, España ha donado una parte de las dosis que había adquirido. De hecho, el 97% de las vacunas contra la Covid donadas por la Unión Europea son de AstraZeneca.

Varias dosis de la vacuna de Pfizer contra la Covid. Isabel Infantes

Por detrás de la vacuna desarrollada por la compañía anglosueca y la Universidad de Oxford, la segunda más utilizada es la de Pfizer y BioNTech. En total, son 151 países los que están administrando sus dosis.

El top 3 lo completa la china Sinopharm. En concreto -siempre según los datos de Our World in Data que, además, recoge Statista- 86 países la están inoculando actualmente. Muy de cerca le sigue la vacuna de la estadounidense Moderna, que se administra en 85 países.

El antígeno monodosis de Janssen se utiliza en 80 países. En el caso de España, a las personas que recibieron esta vacuna ya se les está administrando una de refuerzo (Pfizer o Moderna). En total, más de 1,5 millones de españoles inmunizados con Janssen cuentan ya con una segunda dosis.

Muy por debajo de las vacunas hasta ahora mencionadas se sitúa la rusa Sputnik V. Son 48 países las que están usando este antígeno. El de Sinovac, por su parte, se administra en 46 países. Otros como el de Cansino, Bharat Biotech o Sputnik Light (monodosis) tienen un uso muy residual en el mundo (entre nueve y un países).

La vacunación en el mundo

Actualmente, el 60,2% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19. Una cantidad que baja hasta el 51,6% en el caso de la pauta completa.

En total, se han administrado 9.790 millones de dosis en todo el mundo. Sin embargo, solo el 9,4% de las personas de países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis, según los datos de Our World in Data.

En España, el 90,6% de la población mayor de 12 años ya cuenta con la pauta completa de vacunación contra la Covid-19. En lo referente a los menores de entre 5 y 11 años, casi el 50,3% ya ha recibido la primera dosis.

Además, la administración de la vacuna de refuerzo también va cogiendo ritmo. Hasta ahora, se estaba inyectando esta tercera dosis a los mayores de 40 años, pero la Comisión de Salud Pública acordó hace unos días ampliarla también al grupo de entre 18 y 39 años.

Sigue los temas que te interesan