El precio de las mascarillas bajará un 35% por la rebaja del IVA de Hacienda

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la reducción del IVA de las mascarillas del 21% al 4%. Una bajada que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se traducirá en una rebaja del 35% en el precio de estos productos sanitarios.

Esta medida ya fue anunciada por la ministra portavoz el pasado 11 de noviembre en el Congreso de los Diputados. De hecho, desde este mismo martes se ha aprobado el nuevo precio máximo por mascarilla de 72 céntimos, una cantidad que también se tendrá que rebajar, puesto que el IVA con el que se había calculado era del 21%.

Según ha indicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la bajada del IVA de las mascarillas al 4% se mantendrá, al menos, hasta diciembre de 2021.

La ministra calcula que la pérdida de recaudación por la bajada del IVA de las mascarillas el próximo año estará en una horquilla de entre los 350 millones de euros y los 850 millones. Una horquilla que se debe, ha dicho, a la incertidumbre del impacto de la pandemia en 2021.

IVA cero

A esta medida, ha sumado una novedad que, como adelantó Invertia, el Ministerio de Hacienda lleva manejando desde hace meses. El cónclave ministerial ha aprobado que no se aplique ningún tipo de IVA sobre los productos sanitarios que adquieran los centros sanitarios u hospitales españoles, sean públicos o privados.

Montero ha precisado que estas medidas se aplican una vez el Gobierno ha recibido el aval de Comisión Europea para hacerlo la semana pasada. Con todo, este permiso no está exento de polémica dado que este tipo de rebajas del IVA se vienen aplicando en varios países europeos desde hace meses.

Geles hidroalcohólicos

La ministra portavoz ha mostrado la intención del Gobierno de incluir los geles hidroalcohólicos dentro de la directiva que está tramitando la Comisión Europea sobre el IVA para que las vacunas y los test de diagnóstico de la Covid-19 puedan disfrutar de tipos reducidos.

Sin embargo, los geles no son un producto sanitario exclusivamente necesario ni de lucha contra la pandemia. Lo mismo ocurre con las mascarillas, ya que no son de uso obligatorio en todos los países de la Unión Europea. "Esto dificulta la adopción de un acuerdo común necesario para reducir este impuesto, porque no todos territorios quieren bajar el IVA", ha reconocido Montero.

En este sentido, ha insistido en que "la flexibilidad individual de los países de poder modular algún tipo de cuestión en materia de fiscalidad es bastante reducida, por no decir nula".