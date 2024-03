Koldo medió con el gobierno canario para que contratara los test Covid con Eurofins Megalab por 600.000€

Los actores implicados en el caso Koldo, el entramado empresarial dedicado a la obtención de contratos públicos de manera ilícita a través del hombre para todo de José Luis Ábalos, se amplía. El sumario revela que la empresa Eurofins Megalab usó al citado Koldo García para acercarse a las Administraciones Públicas. En particular, al Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, con que el que licitaría un contrato de más de 600.000 euros a finales de 2020.

Eurofins Megalab se hizo muy popular entre 2020 y 2021. Especializada en el ámbito de las pruebas diagnósticas, la facturación de esta empresa gracias a las PCR y los test de antígenos para detectar posibles casos de Covid, y su uso obligatorio para poder viajar en avión, se disparó durante estos años.

El nombre de esta empresa, y de sus representantes, aparece en varias ocasiones en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que están en manos de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Delorme.

[La trama de Koldo García presumió de su contacto con el gabinete de Illa: "El ministro da el ok seguro"]

El dosier policial recoge decenas de conversaciones de WhatsApp que figuraban en el móvil de César Moreno García, uno de los detenidos en el marco de la operación.

En uno de esos chats, el 10 de agosto de 2020, Moreno pregunta a uno de sus contactos "cómo ha ido la reunión", en referencia a un encuentro que se iba a celebrar con determinados representantes del Ministerio de Sanidad, tal y como ya ha revelado este periódico.

Su interlocutor, Javier Serrano Costumero (otro de los implicados) le responde lo siguiente: "Un éxito", y le detalla quiénes eran los asistentes a dicha cita, que formaban parte del gabinete de Salvador Illa.

En esta reunión había otro protagonista: David Siguero Casero, CEO de Eurofins Megalab, cargo que todavía ocupa. En el chat citado, Serrano Costumero envió a Moreno García una foto en la que Siguero aparece durmiendo antes del encuentro, y que está el informe de la UCO.

Relación con Canarias

La empresa dedicada al diagnóstico cobra un papel mucho más relevante ya en el caso de Canarias. Ignacio Díaz Tapia, otro de los implicados en la trama, contactó en nombre de Eurofins Megalab de forma directa con el gobierno por entonces presidido por el socialista Ángel Víctor Torres. Y para ello usó de referencia a Koldo García.

En uno de los chats recogidos por la UCO, Ignacio Díaz Tapia (que en estos mensajes usaba el seudónimo de Nacho Flashback) escribía: "Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente cuando puedas hablamos".

Parte del informe de la UCO. EL ESPAÑOL.

El destinatario de este mensaje fue Antonio Olivera, por entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias y que fue entre marzo y junio de 2020 director del Servicio Canario de Salud. Hoy es jefe de gabinete de Torres en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El chat sucedió entre el 8 de septiembre y el 15 de octubre de 2020.

Antes, el 20 de agosto, el citado Díaz Tapia había mandado un mensaje a un grupo de WhatsApp con otros implicados en la trama (incluido Víctor Aldama) en el que indica que "llla" (presuntamente, el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa) hablará "con el de Canarias para darle en principio el OK".

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. Diseño: Arte EE.

Más tarde, el 25 de agosto, Díaz Tapia indicaba en estos chats que había mantenido conversación con el propio Ángel Víctor Torres.

A finales de 2020, Canarias adjudicó un importante contrato de 652.237 euros a Eurofins Megalab para hacerse cargo de las pruebas de Covid que financió el ejecutivo canario para aquellos residentes en el archipiélago que quisieran volver a las islas en la navidad de 2020, cuando estos test eran obligatorios para viajar.

Pero no fue Canarias la única administración que firmó un contrato Eurofins Megalab de este tipo... Y tampoco la única vinculada con el caso Koldo. Baleares también fichó los servicios de esta compañía para el mismo objetivo: financiar las pruebas de Covid de los residentes que quisieran volver al archipiélago.

El valor total de los contratos baleares (se firmaron dos) superó los 1,1 millones de euros. Cabe recordar que tanto el gobierno de Baleares como el de Canarias compraron material sanitario a través de la trama relacionada con Koldo García, a Soluciones de Gestión.

Aena

Por otro lado, uno de los principales contratos obtenidos por Eurofins Megalab en 2020 fue con Aena. El ente dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por entonces por José Luis Ábalos (y donde tenía gran influencia Koldo García) otorgó a esta compañía un contrato por valor de 1,8 millones de euros (con impuestos).

Tras ello, Eurofins Megalab ha mantenido una posición destacada en los aeropuertos españoles. Su página web recoge que Aena le ha adjudicado "la instalación de laboratorios para la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 en aeropuertos españoles".

También licitó con Eurofins Megalab el Ministerio de Interior. Se le concedió un contrato de 600.000 euros para hacer test PCR a miembros de la Policía Nacional.

Sin embargo, el mayor contrato de 2020 para Eurofins Megalab fue el del Servicio Aragonés de Salud, con el que licitó pruebas de Covid por valor de 3,2 millones de euros.

Todos estos contratos se cerraron, bajo el procedimiento de emergencia, antes del cese de José Luis Ábaloa como ministro de Transportes, en verano de 2021. Con todo, hay que reseñar que Eurofins Megalab es contratista habitual del sector público, tanto con administraciones locales, como autonómicas y estatales. Aunque no con licitaciones tan elevadas como las mencionadas anteriormente, claro.