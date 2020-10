Bruselas da vía libre a Hacienda a aplicar el IVA cero en productos sanitarios

Una de las medidas más valoradas por el sector sanitario durante la pandemia del coronavirus ha sido la práctica suspensión del IVA para el material sanitario que adquieran los centros hospitalarios y sanitarios, sean públicos o privados. Una medida que caduca la próxima semana, pero cuya ampliación hasta final de año está encima de la mesa, incluso hasta finales de 2021.

Así lo indican fuentes de Gobierno. Aunque no aparece en el 'Plan Presupuestario', el Ministerio de Hacienda no cierra la puerta a ampliar el IVA cero para el material sanitario. El documento enviado a Bruselas no contempla la renovación, “lo que no significa que no se pueda producir”, explican.

Sin embargo, dichas fuentes precisan que todo va a depender de Bruselas. La Comisión Europea es la que tiene que dar permiso para habilitar determinadas medidas sobre el IVA… y está por la labor de hacerlo, según ha podido saber Invertia.

Mascarillas

Como ocurre en el caso de las mascarillas, las normas de la Unión Europea sobre el IVA no permiten a España rebajar unilateralmente este impuesto para los productos sanitarios que compren los hospitales. La única excepción son los productos estrictamente farmacéuticos, para los que los Estados miembro sí pueden elegir libremente, sin necesidad de notificarlo a Bruselas, si los tasan con un tipo normal o el tipo reducido.

Con todo, en la práctica, la Comisión Europea hará la vista gorda y no sancionará al Gobierno de Pedro Sánchez si prorroga hasta fin de 2021 el IVA cero a los productos sanitarios comprados por hospitales. No va a dar una autorización explícita y pública, sino más bien un consentimiento tácito.

El motivo es que la Comisión Europea ya presentó en 2018 una propuesta legislativa que daría a los países miembros más flexibilidad para decidir los tipos del IVA. Un proyecto que, entre otras cosas, autoriza el IVA cero para productos suministrados en hospitales (como las mascarillas), ya sea en venta o en donación, en caso de crisis como una pandemia.

Aunque esta propuesta está atascada porque su aprobación requiere la unanimidad de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario ha decidido no actuar contra los países que rebajen el IVA a este tipo de productos en el contexto de la pandemia, porque considera que su reforma lo legalizará en el futuro.

Varios países

De hecho, muchos Estados miembros ya han reducido el IVA para las mascarillas (entre ellos Francia, Italia, Holanda o Austria) y Bruselas no ha abierto ningún procedimiento de infracción por este tema.

Además, la Comisión aprobó en abril -tras el estallido de la crisis de la Covid- suspender temporalmente los derechos de aduana y el IVA sobre la importación de productos sanitarios y de equipos de protección originarios de terceros países, con el fin de abaratar los costes. Esta suspensión temporal se ha prorrogado hasta el 31 de octubre y podría volver a extenderse.

Si finalmente el Gobierno aplicara esta medida, tendría un inevitable impacto en los ingresos públicos. Cabe recordar que la previsión del Ejecutivo es perder unos 119 millones de euros de recaudación en 2020 por esta medida.