Cinco razones por las que el coche eléctrico de Volkswagen se fabricará (con casi total seguridad) en España

Media sonrisa… Esta es la cara con la que responden los principales directivos de Volkswagen en España cuando les miras a los ojos y preguntas directamente si el Grupo Volkswagen finalmente traerá el coche eléctrico a España.

Un lenguaje no verbal que indica que esta película de suspense finalmente tendrá final feliz, si bien todavía no se puede anunciar. ¿Las razones? Pues principalmente porque se trata de un tema sensible donde la batuta está en la propia matriz alemana y en la que un ingrediente clave es el resultado del PERTE del vehículo eléctrico español, que está siendo más complejo de lo que inicialmente se podía prever.

Si bien a finales de diciembre se presentaron las bases del PERTE del vehículo eléctrico, ahora el siguiente paso es la convocatoria del plan, que está previsto para las próximas semanas. A continuación, serían los fabricantes y otras empresas de la industria del automóvil las que presentaran oficialmente sus candidaturas (antes de verano). Y finalmente, la última decisión se produciría en el "último trimestre del año", tal y como reconocían en el Congreso de los Diputados, hace solo unos días.

Si bien todavía estamos en plazos para que finalmente el coche eléctrico del grupo Volkswagen venga a España, es cierto que el reloj no corre a nuestro favor, ya que la toma de decisiones de futuras adjudicaciones se tiene que producir en cuestión de poco tiempo.

En este sentido, Laura Ros, directora general de Volkswagen en España, señalaba que "cuanto más se pueda agilizar el PERTE del vehículo eléctrico será mejor para la toma de decisiones". Unas decisiones que supondrían las adjudicaciones de los coches eléctricos de Cupra, Volkswagen y Skoda a Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) para los años 2025 y 2026.

Precisamente, en EL ESPAÑOL – INVERTIA hemos querido conocer en primera persona cómo se está preparando la planta de Volkswagen en Navarra para optar al coche eléctrico. Y hemos podido comprobar en una visita realizada a la prensa que esta planta está haciendo muy bien sus deberes para conseguir la adjudicación.

Repasamos a continuación las claves por las que Landaben (y por extensión también Martorell) está bien posicionada para recibir el coche eléctrico. Son las siguientes...

Infografía del Grupo Volkswagen.

1 | Navarra es la fábrica más rápida del grupo Volkswagen

"El Grupo Volkswagen cuenta actualmente con 120 plantas productivas, de las que solo en Europa hay 63 fábricas", señala Miguel Ángel Grijalba, director de producción de la planta.

"Y Navarra -continúa este directivo- es la fábrica del grupo alemán que más rápido produce coches. Incluso podríamos decir que dentro de la industria del automóvil hay muy pocas fábricas que producen tan rápido".

Según Grijalba de Volkswagen Navarra está saliendo de la cadena de producción un coche cada 54,6 segundos, lo que da una suma total de 1.438 coches al día. Esto, que tiene una gran complejidad puesto que un coche como el nuevo Taigo contiene 6.300 piezas, supone que cada empleado de la factoría (actualmente hay 4.601 empleados) fabrique una media de 70 coches al año. Todas estas características han permitido, entre otros logros, que Volkswagen Navarra haya conseguido el galardón de mejor fábrica de coches europea en 2021.

El Volkswagen Taigo es el último en llegar a la planta de Landaben.

2 | Navarra tiene una gran tradición dentro del grupo Volkswagen

La fábrica de Volkswagen Navarra tiene una gran tradición dentro del Grupo Volkswagen. En este sentido, conviene recordar que esta planta está inmersa dentro del consorcio alemán desde 1984, si bien dos décadas antes ya estaba ensamblando coches.

Desde entonces, la década de los 80, ha fabricado cinco de las seis generaciones que han existido del Polo. Además, desde hace unos años, Volkswagen también ensambla el SUV Volkswagen T-Cross que está siendo un éxito de ventas en Europa.

Y ahora, desde hace unos meses, está ensamblando el Volkswagen Taigo, lo que supone que por primera vez en su historia cuenta con tres modelos en la fábrica, lo que significa un nuevo voto de confianza a la factoría.

Esto ha supuesto que, hasta mediados de 2021, Volkswagen Navarra haya producido un total de nueve millones de unidades. El récord de producción hasta la fecha se consiguió en 2011 con 353.353 coches producidos.

Una cifra conseguida porque por aquel entonces tenían dos líneas de producción (hoy cuentan con una línea principal en la etapa final de ensamblaje).

No obstante, y a pesar de ello, antes de que llegara la pandemia y la crisis de los semiconductores, Volkswagen Navarra había fabricado un total de 320.523 coches, la tercera cifra más alta de su historia. En 2021, Volkswagen Navarra ha fabricado un total de 221.122 unidades, de las que 143.379 han sido Volkswagen T-Cross, 70.899 unidades han sido Volkswagen Polo y 8.844 han sido Volkswagen Taigo.

En cuanto a este año 2022, siempre que la crisis de los semiconductores lo permita, la previsión es de fabricar en torno a los 304.000 coches, repartidos en 152.000 Volkswagen T-Cross, 91.200 unidades del Volkswagen Taigo y 60.800 unidades del Volkswagen Polo.

Tunel de luz en la factoría de Landaben.

3 | Dos lanzamientos de éxito en un año

Otro de los indicativos que tiene Volkswagen Navarra de su buen funcionamiento es el encargo que han recibido en este pasado 2021. En este sentido, esta planta tenía dos misiones que cumplir. La primera de ellas era cambiar el Volkswagen Polo.

Lanzado en 2017, este Polo recibía una actualización con nuevas piezas que suponía adecuar la producción. Y, el encargo más importante, comenzaba a dar sus frutos en septiembre con la llegada del Taigo, el tercer modelo de la fábrica.

Según señala Grijalba, el Taigo ha sido uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de la marca. Y esto es algo que han podido medir siguiendo una serie de indicadores como la curva de lanzamiento hasta el nivel de producción máximo, conseguir el volumen establecido en el menor tiempo posible y lograr una gran satisfacción por parte de los concesionarios.

"Estamos muy contentos con la llegada del tercer modelo Taigo y también por la actualización del Volkswagen Polo", comentaba Markus Haubt, director de la planta de Volkswagen Navarra. "Los dos lanzamientos han ido muy bien y están en los índices de los mejores y esto es por la plantilla y por la parte social, con gran flexibilidad. La pasada semana hemos producido los cinco días y esperamos que sea así todo el año", señalaba.

El Volkswagen Taigo es el tercer modelo de la factoría.

4 | Una electrificación con una inversión contenida

Este es quizás uno de los puntos más importantes de Volkswagen Navarra. Y es que la electrificación de la planta no supondría unos desembolsos excesivamente costosos. En este sentido desde el grupo Volkswagen han señalado que el pequeño coche eléctrico del grupo esté basado en la plataforma MQB-A0 en su versión eléctrica.

Esto es diferente al resto de coches eléctricos del Grupo Volkswagen, puesto que los eléctricos de mayor tamaño (Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born) están basados en la plataforma MEB. Y esta estructura es única de coches eléctricos, no se comparte con modelos de combustión.

Por tanto, si el futuro coche eléctrico pequeño de Volkswagen finalmente está basado en la plataforma pequeña del grupo (MQB-A0) en su versión electrificada, esto significaría que las líneas se podrían aprovechar y que podrían fabricarse varios modelos en la misma línea de producción (un posible escollo es quizás el peso de las baterías en una planta como Landaben con varias alturas en la fabricación).

Así, cuando finalizara el Volkswagen Polo su ciclo de vida comercial (en torno a 2025) y el del T-Cross actual (aproximadamente en 2026) sería un momento perfecto para convalidar la llegada del eléctrico (o eléctricos) conviviendo con otros posibles modelos como el Taigo (con una vida comercial que podría durar hasta más allá de 2028 siguiendo los habituales ciclos de vida de los coches).

Asimismo, esta convivencia supondría que electrificar la planta requeriría una inversión similar a la de un lanzamiento de un modelo, tal y como señalaban los responsables de la marca en un encuentro previo con EL ESPAÑOL.

Cada 54 segundos Volkswagen Navarra fabrica un coche.

5 | España, actor clave en el vehículo eléctrico pequeño

Y por último, otro aspecto que será crucial en la toma de decisión, es que España se convertirá en un actor importante para la fabricación del coche eléctrico pequeño para el grupo Volkswagen, si finalmente se adjudica.

Entre otras razones porque no solo estamos hablando de Landaben, planta de Volkswagen con capacidad para los mencionados 350.000 coches. También está Martorell, la planta de Seat. En este sentido, Martorell, también tiene unos plazos similares a los de Landaben, ya que está ensamblando el Seat Ibiza (con un final de vida comercial previsto para alrededor de 2025), Seat Arona (también con una generación que cumple su ciclo en 2025) y el Audi A1 (con una generación actual que también terminaría su vida comercial para entonces).

Por tanto, estaríamos hablando de que Martorell, que en años anteriores a la pandemia rondaba los 500.000 coches producidos (unos 260.000 en la línea 1 y unos 80.000 en la línea 3); podría ofrecer para 2025 'espacio' para producir cerca de 300.000 coches eléctricos (dejando la línea dos para el Cupra Formentor y Seat León que se mantendrán hasta 2028 aproximadamente).

En este sentido, las fábricas de Navarra y de Barcelona podrían estar ofreciendo capacidad real para producir varios centenares de miles de coches eléctricos en 2025; pudiendo aspirar a la máxima producción de ambas plantas (850.000 coches) a finales de la década si el coche eléctrico adquiere el protagonismo estimado. Y por no hablar de la fábrica de baterías del Grupo Volkswagen que también estará en sueño español y que suministrará estos elementos de almacenamiento de energía a las dos plantas del grupo.

Las piezas, por lo tanto, encajan para traer el vehículo eléctrico pequeño del grupo y asegurar la industria del automóvil en nuestro país para las próximas décadas.

