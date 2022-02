Volkswagen Taigo: probamos el nuevo SUV urbano que se fabrica en España y apunta buenas maneras

En MOTOR ECO de EL ESPAÑOL hemos realizado una primera prueba del Volkswagen Taigo, un coche clave para España puesto que se fabrica en Navarra y desde la marca señalan, además, que será un modelo con un buen volumen (la estimación es que la producción ronde unas 100.000 unidades en la fábrica de Landaben si la crisis de los 'chips' no se agudiza).

Este nuevo Volkswagen Taigo es un coche de tipo SUV o crossover (es decir, es un vehículo con una mayor altura que un turismo y un aspecto de todocamino). El Volkswagen Taigo está basado en el Volkswagen Polo (deriva de este coche). Además, también comparte otros elementos como la plataforma y la gama de motores con el Volkswagen T-Cross.

Antes de comenzar con la prueba del Volkswagen Taigo analizaremos los precios que tiene y cuáles son sus principales rivales. Y en este sentido, lo primero que tenemos que señalar es que el Volkswagen Taigo está a la venta desde 24.700 euros, si bien este precio se puede reducir hasta los 23.000 euros aproximadamente según anuncia carwow (aquí se puede configurar esta oferta) siempre y cuando se opte por la financiaciación de la marca.

A continuación detallamos todos los precios y ofertas de este nuevo modelo, de una gama formada solo por el motor 1.0 TSI de 95 CV y 110 CV y por el 1.5 TSI de 150 CV.

El Volkswagen Taigo sobresale por su línea de techo de tipo coupé.

Volkswagen Taigo: cómo es y qué rivales tiene

El Volkswagen Taigo tiene una longitud de 4,26 metros, una anchura de 1,75 metros y una altura de 1,49 metros. Asimismo, su distancia entre ejes es de 2.56 metros. Esta batalla o distancia entre ejes es la misma que la que tienen otros modelos del grupo Volkswagen como es el caso de los mencionados Polo y T-Cross.

Con estas dimensiones, el Volkswagen Taigo se puede enmarcar dentro de la categoría de SUV-B o SUV urbanos. Es un segmento que es muy competido y en el que Volkswagen ya cuenta con el Volkswagen T-Cross. Sin embargo, y a diferencia del T-Cross, este nuevo Taigo tiene una silueta más de tipo coupé. Podríamos decir, por tanto, que es un SUV de tipo coupé.

A continuación repasamos las medidas de todos los SUV de Volkswagen para ver dónde queda este coche:

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Batalla (m) Maletero (l) Volkswagen Polo 4,07 1,75 1,45 2,55 351 Volkswagen T-Cross 4,11 1,76 1,58 2,55 455 Volkswagen Taigo 4,26 1,75 1,51 2,55 440 Volkswagen T-Roc 4,23 1,81 1,57 2,59 445 Volkswagen Tiguan 4,51 1,83 1,67 2,67 615

El Volkswagen Taigo es un SUV más bajo y largo que el T-Cross.

Se puede ver, por ejemplo, que el Taigo es incluso más largo que el T-Roc (este utiliza una plataforma mayor) si bien es mucho más estrecho y también más bajo. Respecto al T-Cross es también más largo y algo más bajo.

Otro aspecto a tener en cuenta es su altura libre al suelo que es de 14,9 centímetros, una cifra no muy elevada lo que denota, una vez más que tiene un enfoque más deportivo.

Y aquí también podemos ver los diferentes precios de partida de estos modelos, donde se puede ver claramente el posicionamiento del coche:

PVP desde Volkswagen Polo 95 CV 19.990 € Volkswagen T-Cross 95 CV 24.170 € Volkswagen Taigo 95 CV 24.700 € Volkswagen T-Roc 110 CV 25.720 € Volkswagen Tiguan 130 CV 32.460 €

El Volkswagen Taigo solo se vende con motores de gasolina.

Volkswagen Taigo: cuáles son sus competidores

Como hemos señalado, el Volkswagen Taigo tiene una silueta de tipo coupé. Y esto hace que no tenga un elevado número de competidores. En este sentido, podríamos decir que algunos coches que nos parecen posibles rivales podrían ser el Toyota C-HR y el Honda HR-V. E incluso también podríamos hablar del Renault Arkana... Todos ellos, no obstante, son más grandes:

Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Batalla (m) Volkswagen Taigo 4,26 1,75 1,51 2,55 Honda HR-V 4,34 1,79 1,56 2,61 Toyota C-HR 4,39 1,79 1,55 2,64 Renault Arkana 4,56 1,82 1,57 2,72

En cuanto a los precios de estos también son diferentes ya que el Volkswagen Taigo solo está disponible con versiones de combustión (el Renault Arkana es microhíbrido y el Toyota C-HR y el Honda HR-V son híbridos):

El Volkswagen Taigo se fabrica en Landaben, Navarra.

En el caso de que comparemos el Volkswagen Taigo con el resto de modelos de los SUV B y no solo con los de tamaño pequeño tenemos que el Taigo se sitúa en la parte alta de la tabla:

De serie cuenta con una pantalla central de ocho pulgadas.

Espacio interior del Volkswagen Taigo

Continuando con la habitabilidad, tenemos que reconocer que nos ha convencido. Volkswagen ha conseguido que, con la misma batalla, la habitabilidad no se vea perjudicada respecto al T-Cross o el Polo. Y esto lo ha conseguido alargando los voladizos.

A continuación detallamos las medidas de las plazas delanteras del Volkswagen Taigo y de algunos otros modelos del Grupo Volkswagen:

T-Roc T-Cross Arona Taigo Polo Kamiq Ancho delante 141 140 139 138 138 137 Alto delante 105 103 103 105 103 105

Y aquí se puede ver cómo es el espacio trasero del Taigo respecto a otros modelos del grupo:

T-Roc Kamiq T-Cross Taigo Polo Arona Ancho detrás 137 133 132 132 131 131 Alto detrás 95 98 95 94 94 98

Maletero

En cuanto al maletero la capacidad del maletero del Taigo es notable, con 440 litros. Muy similar incluso a la que ofrece el Volkswagen T-Cross, tal y como se puede ver a continuación:

Maletero (l) Volkswagen Polo 351 Volkswagen Taigo 440 Volkswagen T-Roc 445 Volkswagen T-Cross 455 Volkswagen Tiguan 615

Estas cifras le colocan entre los primeros puestos de la categoría, tal y como se puede ver a continuación:

Ford Puma | 457 litros

Volkswagen T-Cross | 445 litros

Volkswagen Taigo | 440 litros

Peugeot 2008 | 434 litros

Nissan Juke | 422 litros

Hyundai Bayon | 411 litros

Opel Crossland | 410 litros

Citroën C3 Aircross | 410 litros

Seat Arona | 400 litros

Skoda Kamiq | 400 litros

Toyota Yaris Cross | 400 litros

Volkswagen T-Cross | 385 litros

Renault Captur | 377 litros

Hyundai Kona | 361 litros

Prueba

Una vez al volante, reconocemos que el Volkswagen Taigo tienen elementos característicos. Por ejemplo, el diseño es llamativo, ya que es bastante diferente al del T-Cross, más redondeado. También nos llama la atención por su habitabilidad. Al ser un un SUV coupé pensábamos que la habitabilidad iba a quedar mermada. Y nada de ello, el espacio interior es el mismo que el del T-Cross y el Polo, algo que se consigue con los mayores voladizos traseros y también con una posición de conducción más baja. Y otro punto fuerte (muy destacable incluso) es el maletero, con una capacidad muy sobresaliente.

En marcha hemos optado por la versión más completa, que equipa el motor 1.5 TSI de 150 CV y cambio de doble embrague DSG. Si bien a nuestro juicio nos encanta este motor, pensamos que por precio tendrá más demanda la versión de tres cilindros con el 1.0 TSI de 110 CV.

Este Taigo presenta una buen comportamiento, un dinamismo noble con una buena sujección, agarre y tracción. Durante el recorrido, las carreteras de Navarra estaban muy resbaladizas y el coche en ningún momento perdió la trayectoria. Y todo ello con un confort de marcha bueno, con unas suspensiones que no son excesivamente firmes pero que hacen que el coche no balancee. Y cierra la lista de virtudes unas buenas calidades, con algunos plásticos duros en la parte central, pero que en líneas generales no desmerecen la calidad del conjunto.

En cuanto al equipamiento que incorpora el Taigo desde el primer nivel de acabado destacan elementos como las llantas de aleación de 16 pulgadas, el asistente de aparcamiento, el control de velocidad de crucero, advertencia de salida de líneas, detección de peatones, cuadro de instrumentos de 8 pulgadas, pantalla central de 8 pulgadas, retrovisores térmicos ajustables, faros delanteros de led, control de presión de los neumáticos y como paquete de lanzamiento climatizador de dos zonas y lunas traseras oscurecidas...

Conclusión

El Volkswagen Taigo es un coche que obtiene a nuestro juicio una calidificación de notable. Como aspectos llamativos destacamos el buen espacio interior, el gran maletero, un comportamiento noble y confortable y un buen equipamiento. ¿Qué se puede mejorar? Pues pensmos que es mejorable el hecho de que solo cuente con motores de gasolina sin electrificación alguna (la plataforma no lo admite). Y también, hay que reconocer que Volkswagen ha situado estos modelos en la parte alta de la tabla de precios... unas cifras incluso muy cercanas al T-Roc, un coche de un segmento superior.

nos ha gustado. Nos ha parecido un coche que está, sobre todo, a la última moda. Hablamos de su diseño con una carrocería de tipo SUV y una línea de techo más tendida. Además está bien resuelto por dentro. Volkswagen ha incrementado mucho los voladizos para no restar habitabilidad. Y lo mismo ocurre con el maletero, que es notable.

Del interior nos quedamos con el hecho de que está muy bien acabado y que cuenta con elementos interesantes como el cuadro de instrumentos digital de serie o la pantalla central digital de 8 pulgadas.

¿Aspectos a mejorar? Pues principalmente, a nuestro juicio, el precio. Pensamos que es elevado. Al final estamos hablando de que es 3.640 euros más caro que un Volkswagen Polo y 2.310 euros más caro que un T-Cross. Sin embargo, estamos seguros de que estas cifras no supondrán un impedimento para los que quieran ir a la última moda.

