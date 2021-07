Volkswagen Taigo: este nuevo SUV se fabrica en España y esperan que sea un éxito por su diseño

Noticias relacionadas Volkswagen Taigo: nuevo SUV coupé y urbano que se fabricará en España

Volkswagen pondrá a la venta a la vuelta del verano, en concreto en el mes de septiembre, el nuevo Volkswagen Taigo. Para ver de cerca las primeras unidades en los concesionarios, no obstante, habrá que esperar hasta los primeros días de 2022.

Este nuevo Volkswagen Taigo es un coche clave para Volkswagen, pero también para España ya que se fabrica en nuestro país. En concreto, el Volkswagen Taigo se ensambla en la factoría de Landaben, en Navarra. Mientras que este modelo se comercializa en Europa, en Sudamérica un coche similar se conoce como Volkswagen Nivus.

La llegada del Volkswagen Taigo, además, supone una situación extraordinaria en esta planta puesto que es la primera vez que se fabrican tres modelos. Si bien Volkswagen, en Navarra, se caracterizaba por la construcción del Polo y después con la llegada del Volkswagen T-Cross, ahora toca sumar un nuevo modelo a la cadena de producción con el Taigo.

La llegada del Taigo se puede realizar en la fábrica de Volkswagen en Navarra puesto que se ensambla en la única línea de producción que tiene esta compañía. Se trata de una única línea donde se ensamblan el Polo, el T-Cross y ahora el Taigo, gracias a que los tres modelos comparten la misma plataforma: la MQB-A0 del Grupo Volkswagen.

Si bien desde Volkswagen señalan que por el momento no pueden confirmar qué producción tiene asignada el Taigo, sí confirman a EL ESPAÑOL que en principio se distribuirá la carga de trabajo actual entre los tres modelos. Hablamos, por tanto, que no se incrementarán los turnos en la factoría y que se situará el ritmo de trabajo como hasta ahora, desde la noche del domingo y hasta la madrugada del sábado. Precisamente con este ritmo de trabajo Volkswagen ha llegado a batir un nuevo récord fabricando casi 1.600 coches al día.

Volkswagen Taigo: un CUV o SUV Coupé

Desde la marca señalan que el Volkswagen Taigo es lo que se conoce como un CUV. Esta acepción hace referencia a aquellos SUV que tienen un aspecto más deportivo, más dinámico.

Se trata de un tipo de vehículo que comenzó con las marcas premium (BMW lanzo el X6 hace ya algunos años) y después se ha ido trasladando a marcas generalistas. Así, por ejemplo, Cupra hizo lo propio con el Formentor y Renault también con el Arkana.

Sin embargo, ahora, con esta nueva propuesta, Volkswagen busca democratizar o ampliar la oferta de CUV pero por la parte inferior del segmento, es decir, por la categoría de los SUV urbanos o SUV-B.

Hasta ahora, uno de los principales representantes de esta categoría era el Cupra Formentor, si bien pertenecía a un segmento de mayor tamaño, el de los compactos. También Renault, con el Arkana ha hecho una apuesta por los CUV, pero también el segmento C. Por tanto, con el segmento B, el de los coches de pequeño tamaño y más en concreto con los SUV-B, no se había atrevido ningún otro fabricante hasta ahora (si descartamos el Toyota C-HR).

Misma plataforma del Polo y T-Cross

Tal y como hemos señalado, este coche presenta la misma plataforma del Volkswagen Polo y del Volkswagen T-Cross. Hablamos de la MQB A0, del Grupo Volkswagen, una estructura que también tiene el Seat Ibiza y el Seat Arona.

Esta estructura tiene una parte menos positiva y que también le afecta al Volkswagen Taigo. Y esta no es otra que la ausencia de electrificación. Esta estructura no permite que el coche esté hibridado, así que no puede disponer de mecánicas híbridas ni eléctricas. Esto hará que el Volkswagen Taigo, solo esté disponible con motores de combustión.

Lo que nos sorprende en este sentido es que Volkswagen haya otorgado este nuevo modelo a Landaben ahora en el año 2021 cuando la llegada de un nuevo modelo supone que asegura una vida comercial de seis o siete años y, sin embargo, todo parece indicar que esta fábrica recibirá el coche eléctrico pequeño de Volkswagen a partir de 2025.

De ahí que nos resulta curioso que ahora empiece a fabricarse el Taigo, si bien podría ser que la llegada del coche eléctrico de 2025 supusiera crear una nueva línea de producción, en lugar de electrificar la ya existente.

En este sentido, este Volkswagen Taigo solo tendrá, además, tracción delantera y contará con los motores de gasolina de (95 CV), 81 kW (110 CV) y 110 kW (150 CV). Este modelo además puede tener una caja de cambios manual o bien otra automática de doble embrague.

Medidas del Volkswagen Taigo

Continuando con las dimensiones del Volkswagen Taigo, vemos que tiene una longitud de 4,26 metros de largo, una anchura de 1,75 metros y una altura de 1,49 metros. Asimismo, su distancia entre ejes es de 2.56 metros.

Si lo que hacemos es comparar estas dimensiones con el resto de modelos SUV de tamaño pequeño del grupo Volkswagen podemos ver que el Volkswagen Taigo tiene la misma batalla (2,56 metros) que el Seat Arona y el Volkswagen T-Cross. En cambio, respecto a estos, es mucho más largo (unos 13 centímetros más que un Arona), algo más estrecho (unos 3 o 4 centímetros) y, sobre todo, más bajo (unos 6 centímetros). Esta menor altura hace que también la distancia libre al suelo no sea excesivamente elevada: 14,9 centímetros.

La razón por las que este coche es más largo se debe principalmente a que el diseño de tipo coupé limita la habitabilidad de este modelo. De ahí que al estirar voladizos y carrocería permiten un interior razonablemente amplio, a falta de poder comprobarlo en persona.

A continuación se pueden ver las medidas de todos ellos:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Volkswagen Taigo 4.26 1.75 1.49 2.56 Skoda Kamiq 4,24 1.79 1.53 2.65 Seat Arona 4.13 1.78 1.55 2.56 Volkswagen T-Cross 4.11 1.78 1.55 2.56

En cuanto a la capacidad del maletero, es de 438 litros. Se trata de una cifra similar a la que puede ofrecer el Volkswagen T-Cross que gracias a la segunda fila deslizante parte de los 385 litros pero puede llegar hasta los 455 litros. La capacidad del maletero del Seat Arona, por ejemplo, es de 400 litros.

Aquí se puede ver la capacidad del maletero de todos ellos.

Volkswagen T-Cross | 385/445 litros

Volkswagen Taigo | 438 litros

Seat Arona | 400 litros

Skoda Kamiq | 400 litros

Equipamiento

Si bien todavía el equipamiento completo del vehículo no lo conocemos ya que falta mucho para su lanzamiento, sí podemos señalar lo que incorpora en otros mercados como el alemán. Y en este sentido vemos que de serie todas las versiones equipan elementos como los faros de led completos, el cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas, llantas de 16 pulgadas, aire acondicionado, una airbag central que se suma a los tradicionales y que evita que conductor y pasajero se golpeen en un accidente, pantalla central de 6,5 pulgadas…

En los siguientes acabados se pueden sumar los faros Matrix Led, reposabrazos central delantero con puerto USB-C adicional, volante multifunción en cuero, retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, cuadro digital de 10,2 pulgadas, pantalla cental de 8 pulgadas o incluso de hasta 9,2 pulgadas.

Otros elementos interesantes son los diferentes asistentes como el asistente de carril, el asistente frontal… Todos estos dispositivos se combinan en el 'Travel Assist', que ayuda a la conducción permitiendo acelerar y frenar, así como girar el voalante… Cierra la lista de virtudes los servicios conectados por medio de una tarjeta SIM que permite que el vehículo siempre pueda intercambiar datos.

