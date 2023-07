Indexa prevé dar el salto al Mercado Continuo en un plazo de dos a cuatro años tras debutar en el Growth

Primer paso, debutar en BME Growth, conseguido. Ahora, Indexa Capital se marca nuevas metas dentro de la bolsa. El mayor gestor automatizado de fondos en España planea seguir escalando hacia parqués de mayor capitalización. Sus responsables calculan que dar el salto al Mercado Continuo les llevará de dos a cuatro años.

La sociedad matriz de Indexa Capital y Bewater Funds debutó el miércoles en el segmento del mercado español dedicado a las empresas en expansión con un precio de 10,3 euros por acción, lo que supuso una valoración total próxima a los 150 millones de euros.

En su primera jornada, la subida fue del 25%, hasta los 12,9 euros por título.

El roboadvisor ha iniciado su andadura en la bolsa mediante un listing directo, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia. En la actualidad, gestiona o asesora más de 1.750 millones de euros de más de 64.000 clientes. Su expansión internacional comenzó en 2020, cuando entró en Bélgica de la mano de Saxo Bank. Este 2023 también ha puesto un pie en Francia con Spirica.

François Derbaix, co-consejero delegado y fundador de Indexa, estima que, “al ritmo actual de crecimiento y valoración, podríamos ascender al Continuo en un plazo de dos a cuatro años”. Según explicó tras el toque de campana, las normas de BME para dar el salto del Growth al Continuo recogen dos casos: desde que una empresa alcanza los 300 millones de euros de capitalización bursátil, ya puede solicitar el ascenso; si no, BME da el pase automático al llegar a los 800 millones.

Posibles adquisiciones

Indexa ha fijado el objetivo de duplicar su valoración bursátil para, en cuanto se asiente en esos niveles, pedir subir un escalón dentro de la Bolsa española, el previo al Ibex 35. Pero la valoración no es el único criterio que la fintech deberá cumplir.

Otro requisito de BME es que la compañía en cuestión tenga un capital flotante (free float) del 20% como mínimo. En estos momentos, Indexa dispone de un 8%, detalló Derbaix.

Su hoja de ruta para los próximos años pasa por consolidar el mercado español y crecer tanto o más en Bélgica, pero, sobre todo, en Francia, un ingente mercado del ahorro controlado por las aseguradoras. Ramón Blanco, consejero y fundador de Indexa, dejó clara la ambición de la startup española: “Queremos ser el mayor gestor automatizado de la Europa continental”.

“Esperamos que la salida a cotización de nuestras acciones nos coloque en posición de consolidadores en Europa continental”, aseguró el directivo en referencia a una posible operación corporativa de adquisición.

Para ello, los fundadores de Indexa Capital no dejan de aferrarse a sus principios fundacionales. “Hemos evitado muchos errores gracias a nuestra experiencia, no prometemos nada que no podamos cumplir”, en palabras de Unai Ansejo, co-CEO y fundador del roboadvisor.

Lo que sí promete Blanco son “muchos menos costes y mucha mayor rentabilidad para los próximos diez años”.

