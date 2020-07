La temporada de resultados arranca en Wall Street y llega el momento de tener preparada la lista de la compra para aprovechar cualquier oportunidad que pueda presentarse. Los analistas de trading Mónica Triana y Carlos Gil, de Estrategias de Inversión, consideran que los índices americanos son más interesantes que el Ibex 35, atrapado por un amplio rango lateral.

En su análisis, Gil subraya que “si el Ibex no rompe los 7.633 puntos, no cabe esperar ningún movimiento alcista”. El experto comenta que el selectivo español “tiene una situación muy complicada” porque “ no tiene ningún catalizador que realmente le empuje al alza”. De esta manera, señala que el lateral en el que el selectivo está atrapado “viene desde principios del mes de junio y no sale de ahí”.

Asimismo, los expertos destacan que este comportamiento está marcado por el del sector bancario, cuyos representantes más ilustres también “continúan en la zona del lateral”. Una situación que lleva a los analistas a depositar “pocas esperanzas” en su comportamiento a corto plazo y su contribución a la evolución del índice.

Los analistas Mónica Triana y Carlos Gil repasan las oportunidades de inversión del mercado. Estrategias de Inversión

Por lo que se refiere a sectores, Triana señala que hay que considerar “en primer lugar” a las tecnológicas. Entre ellas, desataca la conveniencia de tomar posiciones en Alphabet, Amazon, Apple y Facebook, “que pertenecen al sector de las comunicaciones”.

En el caso de al bolsa española, su opción apunta hacia valores de perfil más defensivo como Cellnex e Iberdrola.