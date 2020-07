La doble dirección de las cuentas de los gigantes de la banca estadounidense

Esta semana comenzó la nueva temporada de resultados empresariales con el sector bancario entre los primeros en comparecer con sus cuentas ante inversores. Sin embargo, el mercado ha reaccionado con mucha calma, con Wells Fargo cayendo un 4,5% y Citi un 3,9%.

Al día siguiente, estos mismos valores en el premarket cotizaban un 2% por encima del cierre anterior. Parece ser el típico caso de la fuerte liquidez. Aun así, es importante mencionar que, por primera vez desde 2008, Wells Fargo perdió 2.400 millones de dólares en el segundo trimestre. Adicionalmente, el banco estadounidense dijo que destinó 8.400 millones de dólares adicionales para provisiones para protegerse ante un eventual empeoramiento de la situación debido a la pandemia.

Es verdad que ha sido un trimestre extraordinario para el sector bancario debido a los tipos de interés extremadamente bajos y la cuarentena obligatoria. Pero los números reales excedieron las expectativas más negativas. ¿Significa esto que el sector en su conjunto lo hizo peor de lo esperado? Si es así, es posible que veamos más estímulos por parte de los bancos centrales.

Pero no todos los bancos van en la misma dirección. Los ingresos de la banca corporativa y de inversión de JP Morgan Chase subieron un 33%, a 19.000 millones de dólares. Por su parte, el margen de intereses en el segundo trimestre disminuyó un 4% y se situó en 14.000 millones de dólares, con el efecto de los bajos tipos de interés en EEUU.

En total el banco más grande de EEUU reportó una caída de la ganancia neta de 9.650 millones de dólares hasta 4.690 millones. Al mismo tiempo, los ingresos de JP Morgan crecieron un 15% a 33.000 millones de dólares.

Evolución bursátil de la banca estadounidense. Trading View

El beneficio neto trimestral de Citigroup, a su vez, cayó un 73%. El banco puso 7.900 millones de dólares en reservas. El beneficio neto de los últimos tres meses fue de 1.320 millones de dólares, mientras que el año pasado el banco ganó 4.800 millones. Los ingresos trimestrales de la entidad aumentaron un 5% a 19.770 millones.

Al mismo tiempo, es importante mencionar que los bancos más grandes de EEUU comienzan a boicotear la industria petrolera del país y se niegan a prestar a las compañías de petróleo y gas en una situación desesperada. Más de 12 compañías de petróleo y gas del país se acogieron al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota.

Asusta que el declive de la industria puede estar empezando. De acuerdo con Rystad Energy, casi 250 compañías de petróleo y gas podrían solicitar protección por bancarrota a finales del próximo año, más que los cinco años anteriores combinados.

A lo largo de esta semana ven la luz los resultados de US Bancor, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley y Bank of America.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.