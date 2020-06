Bailly (Altex): “Amazon, Microsoft y Adobe son líderes y oportunidades de inversión”

El rebote ha llegado a las bolsas, que ya comienzan a descontar que el peor azote del coronavirus a la economía ha pasado. Un contexto en el que “ha empezado a volver el apetito comprador por parte de los inversores”, según señala el director general de Altex, Enrique Bailly-Bailliere, que aconseja ser muy selectivo en la inversión.

El experto señala que “lo primero que han ido a buscar son los sectores menos afectados por el confinamiento”, lo que inevitablemente incluye a las grandes tecnológicas. Dentro de estas, Bailly-Bailliere apuesta por aquellas que más impulso están dando a su negocio en la nube. “Amazon, Microsoft y Adobe son líderes en la tendencia de pasar al mundo cloud, en el que tendremos todos nuestros datos en la nube”, explica.

Considera además que los sectores que más beneficiados se van a ver por los cambios de tendencia que la crisis del coronavirus ha impulsado son los relacionados con tecnología, telecomunicaciones y entregas a domicilio, entre otros. “Son los que ofrecen mejor perspectiva a futuro con independencia de cómo evolucione la pandemia”, subraya antes de comentar que “son sectores que tienen mucho más peso en el estilo growth”.

Enrique Bailly-Bailliere, director general de Altex Estrategias de Inversión

“En el value están mucho más presentes sectores como aerolíneas, bancos y ocio, que tienen una perspectiva más incierta”,altex comenta Bailly-Bailliere. Esta es la razón que, según el experto, hace que los gestores value necesiten “asumir ciertos riesgos que a la larga no incrementan tanto el beneficio”.

Desde su punto de vista, esto se traduce en que en esta remontada, “el apetito comprador de los inversores ha sido menor” hacia estas estrategias.