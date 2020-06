CFA crea un comité para impulsar la inversión sostenible en España

La industria de la inversión en España da un paso al frente para colocar las estrategias sostenibles como eje fundamental del sector. CFA Society Spain, la rama local de CFA Institute, ha anunciado este jueves la creación de su nuevo comité de sostenibilidad, integrado por ocho miembros.

Estos ocho miembros proceden de Banco Santander, BBVA, Bankia, Robeco, PwC, Impact Bridge y Elona Capital. Su objetivo será impulsar la inversión sostenible en la industria financiera española, algo para lo cual contarán con el mayor interés que estas estrategias han suscitado al calor de la crisis del coronavirus.

Además, esta iniciativa se enmarca en los trabajos de CFA Institute a escala internacional para desarrollar un estándar sobre productos de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ASG). El objetivo de esta unificación sería, según la institución, “facilitar a los gestores de inversiones una mejor comunicación y a sus clientes, entender mejor la naturaleza y características de los fondos y estrategias de inversión ASG”.

Miembros del comité

En este contexto, CFA Society Spain ha constituido dos grupos de trabajo dentro del recién creado comité para desarrollar proyectos de análisis y educación financiera en sostenibilidad. En este grupo se cuentan los nombres de Ana Claver Gaviña (Robeco), Cristina Rodríguez Iza (Santander AM), Augusto Caro (Bankia AM), Alberto Estévez Ollero (Santander AM), Iñigo Serrats (Impact Bridge), Regina Gil Hernández (BBVA), Juan Elorduy (Elona Capital) y Pablo Bascones (PwC).

El presidente de CFA Society Spain, Enrique Marazuela, ha subrayado que la creación de este comité “es un paso más en nuestra voluntad para que los criterios ASG alcancen la relevancia necesaria en la toma de decisiones de los profesionales de la inversión”. La presidente del nuevo comité, Ana Claver, ha destacado la voluntad de “dar un nuevo paso adelante y ayudar a promover la implantación de la inversión ASG en la industria española”.