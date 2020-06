SES Astra vuelve a denunciar la discriminación del Gobierno ante la televisión por satélite

Enfrentados desde 2008 a los diferentes gobiernos españoles, desde SES Astra han vuelto a denunciar la "discriminación" del Ejecutivo hacia la televisión por satélite. Una queja que llega en medio del retraso del segundo dividendo digital y con muchas adaptaciones de antenas en España paralizadas por el Covid-19.

Luis Sahún, director general de SES Astra en España, ha vuelto ha recordar este jueves en la presentación de su informe anual de la penetración de la televisión por satélite en Europa, que esta forma de ver contenidos audiovisuales es más barata, llega todos lados y no implicaría grandes inversiones ni subvenciones a diferencia de la TDT.

De hecho, ha recordado que a propósito del retraso del dividendo digital por causa del Covid, el Ejecutivo se podría haber ahorrado mucho dinero abriendo el servicio de televisión al soporte de satélite y complementarlo con la TDT terrestre.

Según ha indicado, el satélite no hubiese requerido actualizaciones ni resintonizaciones ya que no ocupa el espectro radioeléctrico, ni tiene limitaciones para emitir en HD y en 4K en cualquiera de sus frecuencias.

Complemento con la fibra óptica

"En Astra llevamos desde 2008 explicando a la administración española los costes y trastornos, la obsolescencia tecnológica de la TDT, los problemas de HD y de UHD. Y miramos con preocupación que lo que inicialmente fue una negativa absoluta ahora se haya convertida en una negación de que el satélite puede tener beneficios para los ciudadanos", ha indicado

"¿Por qué no se puede dar servicio de televisión satelital como en Portugal y Francia?. No entendemos las reticencias mostradas hacia el satélite por todas las administraciones, incluso la actual. Y no las compartimos".

De hecho, ha advertido que el satélite puede ser un perfecto complemento para la televisión de pago por internet, para descongestionar las redes de telecomunicaciones y evitar que muchas plataformas tengan que reducir la calidad de imagen de sus contenidos en situaciones como el actual confinamiento.

"El satélite se lleva bien con la televisión, es inmune a la saturación de las redes, no tiene picos ni limitaciones para llegar a todos lados y es complementaria con la fibra óptica y con las redes de telecomunicaciones", ha concluido.