El metaverso entra en su “invierno tecnológico”: las 'Big Tech' frenan sus inversiones y se vuelcan con la IA generativa

Cuando en octubre de 2021 Mark Zuckerberg decidió cambiar el nombre de Facebook por el de Meta Platforms las grandes tecnológicas se embarcaron en una carrera inversora por liderar el desarrollo del metaverso. Año y medio después, gran parte de estas empresas han dado un paso atrás y han frenado su apuesta por una tecnología en la que prácticamente todo está por definir.

Lo que los expertos califican como el "invierno tecnológico" del metaverso ha coincidido además con el auge de la inteligencia artificial (IA) generativa, que llegó con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. El éxito del chatbot impulsado por Microsoft ha llevado a muchos de sus rivales como Google, Amazon o Alibaba a priorizar ahora sus inversiones en este campo.

La pérdida de interés que el metaverso ha registrado dentro del sector tecnológico, como se evidenció en la última edición del Mobile World Congress (MWC) celebrada a finales de febrero en Barcelona, ha coincidido además con una de las mayores crisis de la industria en los tiempos. Un entorno económico adverso ha forzado a las grandes tecnológicas a apretarse el cinturón con despidos y recortes de gasto.

Un ejemplo es la propia Meta Platforms. Su división Reality Labs, en la que está englobada su apuesta por el metaverso, no se ha escapado de los últimos recortes de plantilla que ha llevado a cabo la matriz de Facebook en los últimos meses, el último de ellos el pasado marzo, cuando anunció el despido de 11.000 personas.

De esta manera, esta división, que en 2022 perdió más de seis veces lo que ingresó, no se escapa del "año de la eficiencia" impuesto por Zuckerberg. La compañía mantiene que el metaverso será la tecnología más importante del futuro, pero también admite que es un proyecto a largo plazo y que ahora es el momento de operar de una forma más eficiente.

A la matriz de Facebook, WhatsApp o Instagram se ha sumado también Microsoft, que eliminó su proyecto de metaverso industrial en el marco de su reciente recorte de plantilla de 10.000 personas y en marzo clausuró la plataforma de realidad virtual Altspace VR que adquirió en 2017.

Un caso muy diferente es el de The Walt Disney Company, que ha cerrado su división para el metaverso y ha despedido a 50 de sus trabajadores. En este caso la decisión coincide con la vuelta de Bob Iger como CEO y para los expertos tiene todo el sentido, ya que el metaverso es todavía una batalla tecnológica y no de contenidos, que es el ámbito en el que opera Disney.

Invierno tecnológico

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Marc Sansó, profesor de EAE Business School y socio fundador de la consultora tecnológica Elsebits, señala que el patrón que está siguiendo el desarrollo del metaverso es "totalmente normal y predecible", ya que está entrando en lo que se conoce como el "invierno tecnológico", periodo en el que es necesario hacer inversiones sin sacar de ellas apenas rédito.

Así, explica que es habitual que en tecnologías muy incipientes, como ocurre ahora con el metaverso, su evolución no sea lineal y haya largos periodos de tiempo en los que parece que no pasa nada, aunque realmente no sea así, y otros en los que todo se acumula de golpe, como ocurre ahora con la nueva oleada de la IA generativa.

En este sentido, remarca que aunque esta etapa hubiera llegado "sí o sí", con lo que no contaban las empresas es con que 2022 fuera "un año nefasto" para el sector, que se han visto presionados a hacer recortes por los inversores, cuya prioridad suele estar siempre en la rentabilidad a corto plazo.

Pese a todo, Sansó indica que esto no significa que Meta y el resto de empresas hayan abandonado definitivamente el metaverso. Así, afirma que en todo momento eran conscientes de que era una carrera a largo plazo que puede durar hasta una década.

Una tecnología madura

El profesor de EAE Business School destaca que esto es lo que hacen las grandes tecnológicas que quiere tener posiciones dominantes en tecnologías claves. Así, se ven obligadas a invertir en el desarrollo de tecnologías en etapas muy tempranas para evitar, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Google en la IA generativa, campo en el que Microsoft "le va a comer buena parte del terreno".

"La IA generativa estas mucho más cerca de la madurez que el metaverso", afirma Sansó, quien apunta que se encuentra en la fase conocida como la "curva de la iluminación", en la que ya hay productos de segunda y tercera generación y los casos de uso están más claros y perfeccionados, como demuestra GPT 4.

En este sentido, añade que se ha producido un "giro" en los flujos de inversión, "que ahora mismo no son los más boyantes", y las empresas están trasladando sus inversiones de forma "masiva y apresurada" a la inteligencia artificial en pleno hype de esta tecnología.

En este contexto, apunta que a partir de ahora "todo va a ir muy rápido", pero advierte de que todas las compañías que no hayan hecho ya una apuesta muy decidida "van tarde". Así, destaca que productos como ChatGPT son fruto del trabajo y las inversiones realizadas en los últimos dos o tres años y que están dando resultado ahora.

Tras el éxito inmediato que supuso que el lanzamiento de ChatGPT, otras grandes tecnológicas se han sumado a la carrera de la IA generativa. La última ha sido Amazon, que hace unos días anunció que su división AWS iba a poner en marcha Bedrock. En esta ocasión no se trata de un chatbot propio, sino de una solución que permite a sus clientes crear y escalar aplicaciones generativas basadas en IA.

De momento, la carrera de los chatbots está liderada por Microsoft y ChatGPT, pero Alphabet, la matriz de Google no ha querido quedarse atrás y hace unas semanas anunció el lanzamiento de Bard, su IA generativa, que ha tenido una acogida no demasiado entusiasta.

La apuesta de Microsoft y OpenAI también ha tenido respuesta desde China: el gigante asiático Alibaba acaba de anunciar su propio chatbot, que llevará por nombre Tongyi Qianweb y llegará en un "futuro cercano". Está por ver aún quién gana la carrera y quién llega hasta el final, pero lo que sí parece probable es que el campeón sea un viejo conocido del sector tecnológico.

