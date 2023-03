La falsa ilusión del metaverso: más del 87% de los internautas cree que está sobrevalorado o no sabe qué esperar de él

Este año ha sido el año del metaverso, pero parece que únicamente por el número de titulares que ha acaparado en algunos medios de comunicación. Sin embargo, ese intento de generar entusiasmo por esta tendencia tecnológica no parece haber calado.

Al menos así lo recogen los datos que ha recabado la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) para su estudio anual Navegantes en la Red, que este año publica su 25ª edición. Para su elaboración, han realizado unas 19.000 entrevistas para conocer cómo emplean internet sus usuarios en España.

Junto a los epígrafes dedicados a redes sociales, los métodos de pago o el consumo que se hace en nuestro país de los medios de comunicación, este año han incorporado, por primera vez, una batería de preguntas sobre el metaverso para tomar el pulso a esta tendencia en auge. Y aunque una gran mayoría, el 82,7% de los encuestados, ha oído hablar de ello, tan solo el 42% dice comprender de qué se trata.

“Con nuestro informe tratamos de detectar cuáles son los cambios entre las preferencias de los internautas”, ha explicado este jueves el director técnico de AIMC, Pablo Alonso, en un encuentro con periodistas.

“En esta edición, queríamos saber, además de las tendencias que analizamos año tras año, su opinión sobre el metaverso. El próximo año incorporaremos al estudio su percepción sobre la inteligencia artificial, porque nos hemos dado cuenta de que los internautas ya empiezan a ser conscientes de la importancia que tiene en su día a día con aplicaciones reales”, adelanta Alonso.

Indiferencia por el metaverso

En general, el metaverso no parece generar mucho entusiasmo en nuestro país. Sólo le interesa su desarrollo a uno de cada cuatro (23,1%) de los internautas españoles que han oído hablar de él, frente al 42,9% que no lo encuentra de interés, y un 33,7% que no tiene clara su postura.

Además, casi la mitad (46,7%) cree que es una tendencia sobrevalorada, en contraposición con el 9,1% que considera lo contrario, y un gran porcentaje (43,9%) que no tiene una opinión formada al respecto. Respecto a cómo ven el futuro de esta tendencia tecnológica, el 24,4% creen que tendrá cierto recorrido, prácticamente los mismos (25,2%) que creen que ya se ha agotado.

Entre las actividades realizadas en el metaverso en el último año, destacan ver o interactuar con publicidad (15,1%), participar en una reunión de trabajo (6,3%), visitar una exposición virtual (6,1%) o asistir a un concierto virtual (4,6%).

“La mayoría de los usuarios asocian el metaverso a los mundos virtuales. El 13,5% de los que han oído hablar de esta tendencia la vinculan con el ámbito de los videojuegos”, afirma Alonso, quien he hecho un repaso a los títulos más mencionados, con Fornite (6,3%), Minecraft (6,2%) y Roblox (3,3%) a la cabeza de la lista. Tras ellos, se encuentra un veterano de los mundos virtuales, y que muchos consideran el antecesor de metaverso: Second Life (1,5%).

NFTs y criptomonedas pierden popularidad

El interés por los NFTs también parece desinflarse. Así, más de la mitad (57,6%) de los encuestados ha oído hablar de los NFTs, aunque solo el 31,5% saben lo que es. Y entre estos últimos, sólo el 10,9% posee alguno, concretamente de objetos u otros activos en videojuegos (4,3%), obras de arte (3%) o propiedades en mundos virtuales (2,3%).

Las criptomonedas sí parecen mantener algo más de interés. De hecho, un 13,2% de los entrevistados (12,3% en la edición anterior) ha poseído en algún momento del último año algún tipo de criptomoneda, destacando el Bitcoin (8,5%), Ethereum (6,4%) y Cardano (3,4%) sobre el resto (3,9%). El motivo que lleva a la gran mayoría (78,3%) a su adquisición es como activo de inversión.

Sin embargo, en cuanto su futuro, un 42,9% cree que perderán popularidad frente al 17,6% que cree lo contrario, mientras que un 38,9% no se atreve a hacer un pronóstico.

