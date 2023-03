Una firma canadiense de capital privado compra la matriz de Pornhub

La firma canadiense de capital privado, Ethical Capital Partners, ha adquirido MindGeek, una de las compañías de pornografía más grandes del mundo y la empresa matriz de Pornhub.

La compañía fue fundada en 2004, y desde entonces opera varios portales incluyendo Pornhub, YouPorn, Redtube o productoras como Brazzers. Su sede está en Luxemburgo y registró unos ingresos en 2018 que alcanzaron los 460 millones de dólares (431 millones de euros), mientras que los márgenes de beneficio se acercaron al 50 %.

Sin embargo, la empresa estuvo al borde del colapso a finales de 2020 después de que las redes de pago de Visa y Mastercad cortaron con su buque insignia Pornhub, tras investigaciones que asociaban a la web con la publicación de contenido ilegal, incluido el relacionado con pornografía infantil y videos de violaciones. Estas acusaciones fueron negadas por la empresa.

[Netflix anuncia el estreno de una película documental sobre la historia de PornHub]

Al respecto, Solomon Friedman, abogado y socio cofundador de Ethical Capital Partners, declaró al Financial Times que "creía que las demandas, así como las críticas a MindGeek, surgieron de un malentendido sobre cómo la compañía ahora protege su contenido".

Pornhub es una de las páginas web de pornografía más visitadas en todo el mundo, acumulando en solo 2021 más de 36.000 millones de reproducciones y centenares de millones de dólares en publicidad.

Modelo de negocio

Su modelo de negocio se basa en su comunidad, formada por 20 millones de suscriptores, que generan contenido y pueden descargar y acceder de forma gratuita al de otros usuarios.

Cabe subrayar que esta misma semana Netflix anunció un documental sobre la web llamado 'Hasta el fondo: La historia de Pornhub'. La producción corre a cargo de Alex Gibney (Steve Jobs: The Man In the Machine, 2015) de Jigsaw Productions.

"Mientras las organizaciones de lucha contra la trata buscan justicia para las víctimas, ¿puede el gigante de internet proteger a aquellos de los que se beneficia o estamos ante una nueva ola de censura para adultos que hacen porno consentido?", sostiene la descripción del documental.

