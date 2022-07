Policía parece, inteligencia artificial es: así luchan cadenas como Carrefour y Eroski contra los hurtos

Un proyecto final de carrera de tres apasionados por la inteligencia artificial ha dado lugar a una prometedora startup que ayuda al retail de más de 16 países en todo el mundo a luchar contra los pequeños robos que acaban haciendo mella en la caja de los negocios.

Thibault David, Damien Mengaux, y Benoit Koenig, eran estudiantes de management y data science for business cuando se dieron cuenta del enorme potencial de esta tecnología. "Había una enorme problemática con los pequeños hurtos para el sector retail, y no existía nada para remediarlo", explican a D+I. Corría el año 2018 y era el primer paso para la constitución de Veesion.

La startup basa su propuesta tecnológica en las últimas innovaciones en vídeo de aprendizaje profundo para detectar gestos de hurto automáticamente y en tiempo real a partir de las cámaras de vigilancia instaladas en los comercios.

Su sistema de inteligencia artificial ayuda a los establecimientos a ganar tiempo y seguridad, pues permite tener controlado todo lo que pasa en la superficie de venta al público sin tener que vigilar directamente cada cámara.

Veesion es también una herramienta clave para controlar la pérdida desconocida -puede llegar al 3% de la facturación- y llevar un recuento de los hurtos producidos y su valor.

Para ello, el algoritmo diseñado por Veesion analiza las imágenes y envía una notificación automática en la que se muestra un pequeño vídeo del gesto sospechoso de la persona.

Veesion empezó a trabajar con supermercados en Francia, y en la actualidad ya está presentes en todo tipo de establecimientos, y en más de 16 países por todo el mundo.

"Cabe destacar también nuestra enorme acogida en España. Desde que empezamos en este mercado el pasado mes de enero, ya contamos con más de 200 farmacias y supermercados que confían en nosotros", explican desde la compañía.

De hecho, grandes cadenas como Carrefour, Eroski y DIA, entre otros, utilizan su tecnología de vídeo avanzado para mitigar los pequeños hurtos.

Sin embargo, desde Veesion se apunta a la apertura de sus instalaciones en Uruguay y Argentina como el logro reciente más destacado en su trayectoria."El feedback de nuestros clientes es muy positivo; de hecho, recibimos muchas demandas gracias a la recomendación de establecimientos que ya lo utilizan".

Al igual que la empresa acomete su proceso de expansión, su equipo aumenta de forma proporcional. "Cada mes damos la bienvenida a nuevos integrantes, siendo ya más de 100 trabajadores".

"Al estar presentes en tantos países, contamos con personas de todas las nacionalidades y perfiles. Creemos que formar un equipo en el que haya diversidad proporciona mucho valor porque, de esta manera, cada uno aporta cosas diferentes que suman mucho más valor en su totalidad", aseveran desde la compañía.

Caso real: el policía 'pillado'

Para entender la importancia de detectar los pequeños hurtos en establecimientos, el fundador Benoit Benoit Koenig suele aludir a una anécdota curiosa sobre cómo la última persona que esperamos que nos robe puede ser un ladrón habitual. De hecho, estudios apuntan a que una de cada dos robos se producen por clientes habituales de los establecimientos. “Una vez enviamos una alerta de un policía que se había guardado carne en su mochila y no la pagó al llegar a la caja, ¡fue un robo de un policía! Lo detuvieron y se dieron cuenta de que, en realidad, había robado varias veces en las últimas semanas, por lo que recuperaron sus datos de contacto y sus papeles para llegar a un acuerdo de manera amistosa", relata con asombro. "Pedí que me dieran su contacto para poder hablar con él y entender cómo pudo pasar. Nos tomamos finalmente un café, aunque dudó mucho tiempo antes de aceptar por temor a que fuera una trampa para acabar con su carrera". "Me explicó que, una vez se dio cuenta de que se había olvidado de pagar los artículos que había guardado en su mochila, y que el hecho no tuvo ninguna consecuencia. Las antenas antirrobo de la entrada no habían sonado. Desde entonces, por una curiosidad enfermiza, siguió robando voluntariamente mucha carne porque hace mucho ejercicio de musculación y nunca había sido atrapado ”. Nunca... hasta que el establecimiento contrató la tecnología de Veesion. El coste de los hurtos del policía había ascendido en todo ese tiempo a miles de euros.