Los ‘súper’ reactivan la batalla del ‘online’: Mercadona, Carrefour y Dia potencian el canal que triunfó en pandemia

Carrefour ofrece entregas en 24 horas para el 90% de los pedidos y cubre el 90% del territorio español, incluyendo Canarias y Baleares.

Dia incrementó su peso online al 4% de sus ventas, con un crecimiento del 12% en pedidos y del 18% en clientes digitales en los primeros meses de 2026.

Mercadona aumentó un 26% su facturación online en 2025, alcanzando 1.061 millones de euros y manteniendo la rentabilidad de este canal.

Mercadona, Carrefour y Dia están reforzando sus canales online tras el auge experimentado durante la pandemia.

En España, durante la pandemia el canal online en supermercados llegó a cuotas de entre el 3% y el 4%. Es decir, batió récord al duplicar los datos de 2019. Las cadenas vieron un filón en esta plataforma que, con el fin del confinamiento, se fue poco a poco desinflando. Y ahora, vuelve con fuerza.

Sólo hay que fijarse en el líder del sector de la distribución. Mercadona facturó a través de su venta online 1.061 millones de euros en 2025, un 26% más que el año anterior. Su ecommerce supone el 2,5% de sus ventas totales.

Además, no da pérdidas. “Es rentable como ya lo fue el año pasado y el anterior”, señaló el presidente de la cadena valenciana, Juan Roig, durante la presentación de los resultados.

Algo difícil de conseguir. El modelo económico del supermercado encaja mal con los costes extra del online.

El margen es muy fino y la operativa digital añade muchos gastos por pedido, especialmente en la última milla que puede llegar a suponer hasta el 20% del coste total logístico.

Para hacer frente a ello Mercadona cuenta con seis colmenas ubicadas en Valencia, Barcelona, Getafe, Boadilla del Monte, Alicante y Sevilla.

Hablamos de los almacenes que la empresa valenciana destina exclusivamente a la venta online con 3.000 trabajadores dedicados a este servicio.

Este año se sumará una nueva. La séptima colmena se abrirá en Vallecas (Madrid) y podrá suministrar 5.000 pedidos al día.

Todo ello con el objetivo de que la venta online se vaya “incrementando paulatinamente”, dijo Juan Roig.

Dia y Carrefour

Mientras Mercadona ha conseguido hacer rentable este servicio, Dia ha elevado el peso del ecommerce en su negocio. Ya representa algo más del 4% en sus ventas. Y el objetivo es llegar en los próximos años al 6%.

En 2025 registró un 12% más de pedidos que el año anterior a través de su web y app. El crecimiento de la plataforma online también se refleja en el aumento de clientes.

Tan sólo entre enero y febrero de 2026, incrementó en más de 19.000 personas el número de clientes digitales, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior.

Su estrategia omnicanal consiste en combinar la proximidad de sus tiendas con la comodidad del canal digital.

La cadena ofrece, además, entregas en el mismo día. En 2025, nueve de cada diez pedidos online (91%) se solicitaron y entregaron el mismo día.

Un nivel de servicio que asegura haber mantenido durante los primeros meses de 2026.

Camión de Carrefour realizando repartos 'online'.

Este mismo servicio también lo tiene Carrefour. La gala ha ampliado su red logística con especial foco en Madrid, Barcelona, Vizcaya y Tenerife.

En estas zonas ha incrementado un 27% el número de vehículos de reparto, permitiendo una entrega en 24 horas para el 90% de los pedidos.

El supermercado online de Carrefour ya llega al 90% de los clientes potenciales de todo el territorio español, incluyendo Canarias y Baleares. “Somos el retailer de alimentación que más códigos postales cubre a nivel nacional”, aseguran.

Pero Mercadona, Dia y Carrefour no son las únicas. El Corte Inglés, Lidl o cadenas regionales como Ahorramas también están poniendo el foco en este canal.

Año 2025

Desde el año pasado el negocio digital de los retailers de alimentación va en aumento.

Aunque las tiendas físicas continúan siendo el punto central de las compras, el online está triplicando su crecimiento, en concreto un 17,7%, frente al 9,1% de súper pequeños o el 7,6% de los grandes.

El impulso de este canal también se sitúa en la aceleración de la frecuencia, con crecimientos del 8% y alcanza ya un peso del 7,3% en la cesta de la compra, según datos de la consultora NIQ.

Si abrimos el abanico y no sólo nos centramos en supermercados tradicionales, el pódium viene liderado por Amazon con una cuota en valor del 36,6%.

Según esta consultora, le siguen operadores multicanal o especialistas online como Mercadona se sitúa en segunda posición con una cuota de un 9,8% y Glovo en tercera con un 4,8%.