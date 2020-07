Azvalor recurre la sentencia que le obliga a readmitir a su ex jefe de análisis

Azvalor ha presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la sentencia del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid que le condena a readmitir a su ex jefe de análisis Víctor Moragas, según confirmó un portavoz de la gestora a Europa Press.

La sentencia del juez Antonio Seoane García, del pasado 22 de junio, ha condenado a la gestora a reincorporar en su puesto a Víctor Moragas, a pagarle los salarios dejados de percibir desde su despido en mayo de 2019 y a abonarle una indemnización "adicional y disuasoria" de 12.000 euros.

El juez ha dictaminado que se trata de un despido con improcedencia y niega a la empresa la decisión de optar entre readmitir e indemnizar, como es frecuente en este tipo de despido, acogiéndose a la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otras querellas

Ante ello, la firma 'value', que está representada por Andersen, ha consignado los salarios de tramitación, correspondientes al último año desde el despido, y la indemnización fijada por el juez, y acude al Tribunal Superior de Justicia de Madrid confiando en que falle que no es necesaria la reincorporación, al no ser un despido "nulo".

Paralelamente, la gestora española mantiene, por la vía legal, querellas contra Moragas por extorsión, coacción y amenazas, tras el cruce de acusaciones en el último año por parte del analista ante los medios de comunicación.