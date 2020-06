Banca March se suma al 'swing pricing' para controlar sus fondos de renta fija

Una gestora más se apunta al uso del 'swing pricing' para controlar la liquidez de sus fondos de inversión. Banca March ha anunciado este viernes que comienza a usar este mecanismo de ajuste de valoración en varios de sus vehículos con el fin de "reforzar la protección de los partícipes".

Desde que la independiente Bestinver rompió el hielo hace ahora un mes, son varias las gestoras que se han sumado a este mecanismo recomendado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Desde el sector financiero, Liberbank anunció la aplicación de este mecanismo apenas una semana después de que lo hiciera la capitaneada por Beltrán de la Lastra.

La gestora de Banca March ha explicado a Invertia que este mecanismo comenzará a aplicarse a su gama de fondos de renta fija, categoría para la que el 'swing pricing' está especialmente indicado. Explican que la medida se adopta "en línea con las directrices de los supervisores para reforzar la protección del ahorrador". En este sentido, conviene recordar que en momentos de especial volatilidad, los costes de entrada o salida se cargan directamente a los protagonistas de estos movimientos para no penalizar a los que mantienen su inversión en el fondo.

Como es habitual entre las gestoras que han adoptado este sistema, solo se activará "si se superan los umbrales fijados por March AM en sus procedimientos internos". Estas cuotas no se han desvelado con el objetivo de evitar arbitrajes por parte de los inversores, como también es norma entre las firmas que lo aplican.

El consejero director general de March AM, José María Ortega, ha señalado que la introducción del 'swing pricing' en sus fondos busca "proteger a los ahorradores que confían en nuestra visión a largo plazo y prudencia".

Así funciona

Con pequeñas diferencias técnicas en cada firma, como los umbrales de activación que pueden ser fijos o relativos, este mecanismo consiste en que en un día en el que los reembolsos son mayoría, el valor liquidativo a percibir por los que se retiran del fondo se reduce en función de un factor de precio predeterminado y público. Al contrario, si las suscripciones son más, el valor liquidativo de entrada se eleva con base en este factor.

Estos ajustes no tienen impacto alguno en las inversiones de aquellos inversores que no realicen operaciones en las fechas en las que se active el macanismo. Además, su mera inclusión no implica, como ha recordado Banca March, cambio alguno en las estrategias de inversión, perfiles de riesgo ni costes de los fondos.