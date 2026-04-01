España, motor de la UE donde más suben los precios: un 18% más que Alemania, 74% más que Francia y 120% más que Italia

España ya partía de un nivel de precios superior al de sus socios por el dinamismo de su economía y un sector servicios fuerte, lo que amplía el diferencial inflacionista actual.

La inflación subyacente en España, que excluye energía y alimentos, se sitúa en el 2,8%, por encima de la media de la eurozona (2,3%).

El repunte de la inflación española se debe principalmente al aumento de los precios de los combustibles y el gasóleo, impulsados por el 'shock' energético derivado del conflicto en Oriente Próximo.

España registra la inflación armonizada más alta entre las grandes economías de la eurozona, con un 3,3% en marzo, superando a Alemania (2,8%), Francia (1,9%) e Italia (1,5%).

España ha arrancado la primavera como la gran economía del bloque del euro con la inflación más alta. El IPCA –el índice armonizado que permite comparar entre países– ha repuntado en marzo hasta el 3,3%, frente al 2,5% de la eurozona en su conjunto.

Entre las grandes potencias europeas, Alemania registra un 2,8% de inflación armonizada, Francia un 1,9% e Italia un 1,5%, todas claramente por debajo del 3,3% español.

Dicho en términos relativos, la tasa de España es aproximadamente un 18% superior a la alemana, un 74% mayor que la francesa y algo más del doble –un 120%– de la italiana.

Para comparar la intensidad de la subida de precios entre países, se toma la tasa de inflación armonizada de cada socio y se pone en relación con la española: el 3,3% de España supone 0,5 puntos más que el 2,8% de Alemania, 1,4 puntos más que el 1,9% de Francia y 1,8 puntos más que el 1,5% de Italia.

Expresadas en términos relativos, esas diferencias implican que la inflación española es alrededor de un 18% más alta que la alemana, un 74% mayor que la francesa y algo más del doble que la italiana.

Además de encabezar el ranking entre los motores económicos del Viejo Continente, España también destaca por la velocidad del repunte.

Entre febrero y marzo, la inflación armonizada en España ha subido 0,8 puntos (del 2,5% al 3,3%), frente a un aumento de 0,6 puntos en la eurozona (del 1,9% al 2,5%), según los avances del INE y de Eurostat.

El 'shock' energético por Irán

Detrás del salto de la inflación en marzo está, sobre todo, un shock energético que afecta a toda la eurozona.

Eurostat estima que la energía ha pasado de caer un 3,1% interanual en febrero a encarecerse un 4,9% en marzo, un giro de casi ocho puntos que responde al impacto de la guerra en Oriente Próximo y a las tensiones en torno al estrecho de Ormuz sobre el precio del petróleo, la gasolina y el diésel.

En paralelo, los alimentos frescos moderan su avance hasta el 4,1%, mientras que la inflación subyacente –sin energía ni alimentos– desciende ligeramente del 2,4% al 2,3%.

En España, el INE atribuye el repunte del IPC al 3,3% principalmente a la subida de los combustibles y lubricantes para vehículos privados, así como al encarecimiento del gasóleo de calefacción.

También apunta a que la electricidad sigue abaratándose, pero bastante menos que en marzo del año pasado, de modo que el efecto de freno de la luz es ahora mucho más limitado.

Es decir, el mismo golpe que dispara la energía en la eurozona se traduce aquí en un tirón particularmente intenso de carburantes y gasóleo, con menos alivio por la vía eléctrica.

La inflación subyacente ayuda a matizar el diagnóstico. En la eurozona, el núcleo sin energía ni alimentos se ha moderado al 2,3%, mientras que en España los indicadores adelantados sitúan la subyacente armonizada en el 2,8%.

No hay un descontrol de fondo, pero sí unas décimas de presión adicional en servicios y otros componentes que se suman al golpe energético y contribuyen a mantener a España por encima del promedio del área.

El ranking de la inflación

En este primer impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios, España se sitúa como el séptimo país de la eurozona con mayor inflación armonizada en marzo y la primera entre las cuatro grandes economías del bloque.

No es un caso extremo –hay socios con tasas claramente más altas–, pero sí se coloca en la parte alta del pelotón.

Por delante aparecen Croacia (4,7%), Lituania (4,5%), Luxemburgo (3,8%), Eslovaquia (3,7%), Irlanda (3,6%) y Letonia (3,6%), todos ellos por encima del 3,3% español.

España comparte escalón con Estonia y Grecia, que también marcan un 3,3%, y deja ya por detrás a la media de la eurozona (2,5%) y a economías como Portugal (2,7%), Austria (3,1%) o Eslovenia (2,4%).

Un diferencial que venía de antes

Hay, además, un elemento estructural que ayuda a entender por qué España no sólo sube ahora algo más que el resto, sino que ya partía de un escalón superior.

En los últimos trimestres, la economía española ha crecido claramente por encima de la media del euro, impulsada por la demanda interna y por un sector servicios muy dinámico.

Ese mayor tirón de la actividad ha venido acompañado de una inflación algo más elevada que la de la zona euro, primero por el encarecimiento de la energía y de algunos alimentos básicos y, después, por una inflación de servicios más pegajosa, como han venido advirtiendo centros de análisis como Funcas, BBVA Research o CaixaBank Research.

Dicho de otro modo, cuando llega el shock energético derivado de la guerra en Irán, España ya estaba unos pasos por delante en precios.

El nuevo encarecimiento de los carburantes y gasóleo de calefacción no hace sino reabrir y ampliar un diferencial inflacionista que ya se venía observando, en un contexto en el que el país combina más crecimiento con más inflación que la media de sus socios.

El interrogante para los próximos meses es si este episodio se quedará en un bache acotado –unas décimas adicionales de inflación media en 2026– o si terminará consolidando una brecha más persistente con la eurozona.