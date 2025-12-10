Hacienda aplicará el 'café para todos' en la condonación de la deuda autonómica y no individualizará las quitas

El Estado también contempla asumir deuda de las regiones con terceros actores, siempre que cuente con el consentimiento previo de los acreedores.

La condonación se aplicará primero a los préstamos más antiguos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y la fórmula se extiende ante la negativa de las autonomías del PP a negociar tramos específicos.

La medida permitirá a las regiones ahorrar hasta 6.700 millones en intereses y mejorar su acceso a los mercados financieros.

El Gobierno condonará más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica a todas las comunidades, siguiendo una fórmula generalizada y no individualizada.

La condonación de la deuda autonómica avanza. El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en segunda vuelta, al correspondiente anteproyecto de ley para que inicie su tramitación en el Congreso. Sin embargo, lo hará con ciertos cambios respecto a los planes que tenía el Ministerio de Hacienda para esta norma.

El objetivo del Gobierno es condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, como parte del acuerdo al que el PSOE llegó con ERC a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El Ejecutivo prevé que las regiones se ahorren 6.700 millones de euros en intereses. Y que dispongan de un mejor acceso a los mercados.

A la hora de elaborar la correspondiente norma, Hacienda había planeado individualizar los tramos de deuda a condonar, pactándolos con los gobiernos autonómicos. Sin embargo, María Jesús Montero ha decidido, finalmente, generalizar cómo se va a aplicar la condonación y recurrir a una suerte de café para todos ante los problemas que daba esta fórmula.

Cabe recordar que la mayoría de la deuda pública contraída por las regiones es con el Estado, concretamente a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Según explican desde Hacienda, el Estado asumirá esta deuda "cancelando o amortizando los saldos vivos de los préstamos con FLA hasta que se alcance el importe asignado a dicha comunidad".

"Se empezará por los préstamos más antiguos hasta llegar a 2019", y podrán ser cancelados o amortizados en su totalidad.

A partir de ahí, y si la autonomía correspondiente dispusiera aún de margen de condonación, se empezaría con las cantidades de 2024. "Después se pasaría a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente y si fuera necesario", añaden.

Esta es la fórmula general que se ha tenido que fijar ante la negativa de las autonomías del Partido Popular (la mayoría) a negociar con el equipo de María Jesús Montero los tramos sobre los que se aplicaría la condonación.

Por otro lado, en el caso de que las regiones no tengan deuda con el Estado (como Madrid), "se les solicitará que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional los datos de su cartera de deuda con terceros actores".

Tras seleccionar las operaciones que puedan formar parte de la condonación, "la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado subrogue la posición deudora de estas autonomías". Eso sí: para ello será necesario el "previo consentimiento de los acreedores", procedentes de los mercados privados.

La polémica medida nació del citado pacto entre el PSOE y ERC. El Estado perdonaría el 25% de deuda de la Generalitat de Cataluña con el Estado a cambio de que los republicanos catalanes apoyaran con sus votos la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, como así fue.

Finalmente, la medida se ha extendido a todas las autonomías. El proyecto de ley inicia una ruta parlamentaria en la que puede sufrir cambios, tal y como admiten fuentes cercanas al texto.

En este sentido, Junts ya ha dado el visto bueno a la medida. Pero a buen seguro que los de Carles Puigdemont reclamarán sus propias pinceladas en el texto.

Con todo, desde Hacienda dan por hecho que se superará el trámite legislativo. Y que todas las regiones se sumarán a la condonación de deuda. Una iniciativa que, por cierto, se gestionará de manera paralela al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y la nueva financiación autonómica.