España crecerá por encima de la eurozona hasta 2027 pero con más inflación y desempleo que la media del bloque

La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) coinciden en señalar que España crecerá más que la eurozona y que la Unión Europea (UE) en 2025, 2026 e incluso 2027.

A pesar de ello, la tasa de paro de España será la más abultada de todos los países del bloque, mientras que la inflación será más elevada.

Este lunes Bruselas elevó sus previsiones para España, situando el crecimiento previsto para este ejercicio en el 2,9%. Espera que la expansión se modere al 2,3% en 2026 y al 2% en 2027.

Aun así, las estimaciones son mucho mejores que las de la zona del euro. La Comisión anticipa que el bloque crecerá un 1,3% este año y un 1,2% y un 1,4% los siguientes.

Lo mismo ocurre con el conjunto de la UE. La previsión es del 1,4% tanto para este como el próximo ejercicio. La expansión repuntará una décima, al 1,5%, en 2027.

Las estimaciones del FMI y la OCDE son similares. Reflejan que España crecerá más del doble que la eurozona y la UE en 2025, hito que casi se repetirá en 2026. En 2027 la diferencia de crecimiento se reducirá hasta el entorno de las cinco décimas.

Según señala José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, son tres los factores que explican que España se expanda por encima de la media: la creación de empleo, la ejecución de los fondos europeos y el mejor comportamiento del turismo y de las exportaciones de servicios avanzados.

Javier Ferri, Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, añade otra cuestión más: la mayor caída de España durante la crisis provocada por la Covid-19 y una recuperación que, iniciada con retraso, es ahora más intensa.

"Después de la caída, que fue muy fuerte, estamos teniendo una mayor recuperación", subraya.

Inflación

España registrará un mayor crecimiento económico, pero también una mayor inflación que los países de su entorno a lo largo de este y los próximos ejercicios.

Según Bruselas, la inflación española será del 2,6% en 2025 y del 2% tanto en 2026 como en 2027.

Las cifras son algo superiores a las de la eurozona y similares a la de la media de la UE. En cualquier caso, la inflación española, estima la Comisión, superará la de Alemania, Francia e Italia hasta 2027.

El FMI espera que la inflación en España sea del 2,4% en 2025 y del 2% en 2026.

Las cifras están en línea con la de la media de los países que el Fondo entiende como economías avanzadas, pero son superiores a las de Chipre, Hong Kong o Luxemburgo.

La OCDE es más severa y proyecta una inflación del 2,6% para 2025 y del 2% para 2026.

Además, recuerda que la subida de los precios en España será más severa que en la eurozona, pero también que en otras economías como China, Canadá, Corea del Sur o Arabia Saudí.

Una de las causas que explican que España tenga un índice de precios al consumo (IPC) superior al de la eurozona o al de otros países avanzados es el mayor peso de los servicios en nuestra economía.

"El turismo, la hostelería y otros servicios intensivos en mano de obra tienen más presencia aquí que en la media europea", subraya Corrales.

Y los servicios son hoy los que más presionan los precios. "En España crecían a ritmos del 3,5%, mientras que la energía y los alimentos ya están normalizados", añade Corrales.

Otra de ellas es la retirada de algunas medidas anticrisis —como las rebajas del IVA energético o los límites a los combustibles—, una cuestión que, aunque de manera más puntual, también afecta a los precios.

Ferri añade que la combinación de "fuerte demanda y baja productividad" de la economía española es "perfecta para que surjan problemas de inflación".

Desempleo

Según la Comisión, el FMI y la OCDE, España seguirá liderando los rankings de desempleo durante los próximos años.

Bruselas espera que la tasa de paro española sea del 10,4% en 2025, del 9,8% en 2026 y del 9,6% en 2027. Las previsiones para la eurozona se sitúan entre el 6,3% y el 6,1% y para el Club de los 27, en torno al 5,9%.

La OCDE también espera que el desempleo en España continúe por encima del 10% al menos hasta 2026.

El think tank de los países desarrollados calcula que la brecha entre el desempleo español y el de la media de los países de la organización será de 5,8 puntos este año y de 5,2 puntos el próximo.

El FMI es aún más duro: proyecta una tasa de paro del 10,8% para 2025 y del 10,7% en 2026.

Según sus datos, España tendrá la tasa de desempleo más alta de Europa, incluso por encima de países como Rumanía, Bulgaria o Turquía. Solo Ucrania, y sólo en 2026, registra una tasa superior, del 11,6%.

Las previsiones también dejan ver otro fenómeno: el ritmo de creación de empleo se ralentizará en los próximos años.

Se trata, según Corrales, de una "ralentización natural tras años excepcionales".

"España ha sido el país que más empleo ha creado desde la pandemia en toda la UE. Venimos de crecimientos del 3 o el 4% anual en afiliación. Es lógico que, tras absorber a cientos de miles de trabajadores, el ritmo se normalice", resalta.