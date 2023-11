Sánchez promete aumentar el gasto público sin nuevos ingresos: el recorte de déficit de 2024, en peligro

Salvo inesperado giro de los acontecimientos políticos, Pedro Sánchez será el presidente del Gobierno de esta legislatura que ahora está dando sus primeros pasos. El todavía candidato socialista ha presentado su programa de Gobierno este miércoles, un conjunto de medidas que incluye numerosas iniciativas de gasto, pero muy poco en ingresos que las compensen. Por ello, está en riesgo el objetivo de déficit público previsto y comprometido con la Comisión Europea para 2024, que está en el 3% del PIB.

Sánchez ha anticipado que varias de las medidas mencionadas en su programa de Gobierno se empezarán a aplicar en sólo unos meses. Concretamente, a partir del 1 de enero del próximo año.

Se trata de iniciativas relacionadas con el escudo social activado por el Ejecutivo para atenuar las consecuencias de la guerra en Ucrania en los precios. Por un lado, Sánchez ha confirmado que la rebaja del IVA de los alimentos se prorrogará, al menos, seis meses más.

Esta medida tendrá un coste recaudatorio de 626 millones de euros como mínimo. Este es el impacto que tuvo este recorte fiscal durante su aplicación durante al menos los primeros seis meses de 2022.

También, a partir del 1 de enero, se mantendrá un año más las bonificaciones al transporte público, que incluyen la gratuidad de determinados servicios ferroviarios y rebajas en los traslados urbanos e interurbanos.

[Las rebajas al transporte público se mantendrán en 2024, al menos mientras dure la prórroga presupuestaria]

Sólo con esta fórmula, la medida tendrá un coste no inferior de 1.440 millones de euros, según recoge el Plan Presupuestario 2024. Sin embargo, Sánchez ha decidido mejorar esta medida y elevar su alcance: el transporte público será gratuito para menores y para desempleados a partir del 1 de enero.

Es decir, que las bonificaciones y la gratuidad del transporte público costarán bastante más que los 1.440 millones de euros citados. Desde el Gobierno no concretan cuál será el coste estimado de la medida.

A todo esto hay que sumar el resto de anuncios de Sánchez, a los que por ahora no se les ha puesto plazo de aplicación, como los avales públicos para facilitar que los jóvenes compren su primera vivienda y los incentivos para reformar el parque inmobiliario y que los dueños de viviendas arrienden.

También está bono de ayuda a los jóvenes para el pago del alquiler, que se va a ampliar, y el bono cultural, que se va a reeditar el próximo año.

[El escudo anticrisis, un dilema para el Gobierno: los precios se desbocarán si se suprime, pero si no el déficit subirá]

Todo esto es más gasto que se va a sumar al déficit de 2024, cuyo objetivo del 3% del PIB ya era antes de los citados anuncios de precario cumplimiento.

Entes como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya han avisado de que el objetivo de déficit de 2024 sólo se cumplirá si no se renuevan las medidas del escudo social. Sin embargo, la idea del Gobierno no parece esta.

Todo ello pese a que tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea han reclamado a los estados miembro, entre ellos España, que en 2024, coincidiendo con el retorno de las reglas fiscales (para cuyo nuevo formado todavía no se ha cerrado un acuerdo en la UE), retiren todas las medidas anticrisis.

Con todo, Bruselas no comparte que el 3% del PIB sea un objetivo de déficit viable, ni siquiera asumiendo que España retira todas las iniciativas citadas.

El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni Unión Europea

De hecho, en las previsiones económicas presentadas este mismo miércoles por Paolo Gentiloni, comisario de Asuntos Económicos, se prevé que los números rojos españoles se queden en un 3,2% del PIB en 2024 y que crezcan al 3,4% en 2025.

¿Acaso el programa de Gobierno de Pedro Sánchez no prevé medidas para mantener la disciplina fiscal y elevar la recaudación para compensar el gasto público inmediato? No lo parece. Sánchez no ha concretado en demasía iniciativas fiscales. Tampoco ha dado plazos para su ejecución.

La única medida anunciada de manera concreta para mejorar ingresos es aplicar un 15% de tributación mínima a través del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas y las multinacionales. Con este cambio, que se aplicará durante esta legislatura (no está claro cuándo), se espera ingresar 10.000 millones más al año, según Yolanda Díaz, líder de Sumar. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas por el Ministerio de Hacienda.

Habrá más cambios tributarios, aunque el todavía candidato a reeditar como presidente del Gobierno fue menos concreto. "Los ricos tienen que pagar más impuestos que hasta ahora", precisó. Un argumento que también trasladó a las grandes empresas.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar. Diego Radamés / Europa Press

En este sentido, Sánchez sólo concretó que se ampliarán las bases fiscales, que habrá más progresividad en el IRPF y que se mejorará la eficiencia del gasto público durante esta legislatura recién nacida. Con estas fórmulas, ambiciona rebajar déficit y deuda públicos.

Por otro lado, durante su intervención posterior, Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, aclaró que se trabajará en el mantenimiento de los impuestos a la banca y a las energéticas después del próximo año.

Sin embargo, esto no tendrá efectos de mejora en el déficit de 2024 dado que los ingresos por estos impuestos temporales (por ahora) ya estaban recogidos en los pronósticos del Banco de España, la AIReF y la Comisión Europea. Es decir, que estos ingresos ya se dan por descontados.

Sigue los temas que te interesan