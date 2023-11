La UE se acerca a un pacto sobre las reglas de disciplina fiscal al ceder Calviño a las exigencias de Berlín

La relajación de las reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea que patrocinan España, Francia o Italia (con el apoyo de la Comisión de Ursula von der Leyen) para evitar que la ingente deuda acumulada desde la pandemia asfixie la economía podría quedar en papel mojado. O incluso generar efectos absolutamente contrarios a los que pretendían los países del Sur: un endurecimiento de facto de los límites de déficit y deuda, tal y como reclama Berlín.

Aunque el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, empezó la negociación prácticamente aislado en su negativa a flexibilizar el Pacto de Estabilidad, sus tesis empiezan a imponerse en la recta final hacia el acuerdo. En su calidad de presidenta de turno del Ecofin, Nadia Calviño ha aceptado incorporar en el último documento de negociación la principal exigencia de Berlín: objetivos numéricos comunes de reducción del déficit y la deuda. Lo único que falta ahora es definir las cifras concretas de ajuste.

"La presidencia española se ha aproximado hacia Austria y Alemania", ha celebrado el ministro austriaco de Finanzas, Magnus Brunner, en el Ecofin celebrado este jueves en Bruselas. Una reunión en la que no ha habido avances concretos porque la vicepresidenta primera no ha presentado ninguna propuesta de compromiso sobre el texto legislativo, pese a que así lo anunció en octubre. No obstante, el encuentro ha servido para constatar que el acuerdo está al alcance de la mano tras las cesiones de Calviño a Berlín.

"Es un avance que se haya aceptado la idea de introducir salvaguardas y objetivos (numéricos) por lo que se refiere a la ratio de deuda sobre el PIB y los déficits anuales", ha destacado el ministro alemán. A su juicio, lo importante ahora es determinar el "nivel de ambición" en las cifras. "Soy optimista, pero queda mucho más trabajo por hacer", sostiene Lindner.

La introducción de objetivos comunes de reducción de déficit y deuda supone desvirtuar por la puerta atrás la filosofía que inspiraba la reforma del Pacto de Estabilidad. El plan original de Von der Leyen ofrecía más flexibilidad y más tiempo (entre cuatro y siete años) a la hora de poner las cuentas públicas en orden, con planes de ajuste plurianuales a medida de cada Estado miembro, negociados de forma bilateral entre Bruselas y las capitales.

La vicepresidenta Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Ecofin de este jueves en Bruselas Unión Europea

En un cambio radical de postura, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que hasta ahora había rechazado de plano las exigencias de Berlín por considerar que asfixiarían la inversión y el crecimiento, se muestra ahora dispuesto a aceptarlas. Calviño, al ocupar la presidencia del Ecofin, tiene que ejercer de árbitro, lo que limita su margen de maniobra para defender posiciones nacionales. Italia es ahora mismo el país más descontento con la marcha de las negociaciones.

"Defiendo la idea de tener reglas creíbles y sólidas en materia financiera. Sólo con estabilidad financiera se puede invertir en buenas condiciones, con tipos de interés bajos y con la posibilidad de un endeudamiento importante. La estabilidad financiera es la clave de todo, incluidas las inversiones en innovación y descarbonización, que son absolutamente indispensables. Si se crea inestabilidad financiera con reglas que no funcionan o que no son creíbles, no se puede invertir", se ha justificado Le Maire.

El último documento de compromiso circulado por la presidencia española incluye objetivos numéricos tanto para la deuda como para el déficit. En el caso de la deuda, Berlín reclamaba un recorte obligatorio de al menos un punto porcentual al año para los países que superen el umbral del 60%, como España. La solución de compromiso que plantea España es que el esfuerzo se calcule como promedio durante un periodo largo de tiempo (hasta 14 años) con el fin de limitar los efectos procíclicos.

En cuanto al déficit, Alemania pretende introducir de facto como nuevo límite el 1% del PIB al año para todos los Estados miembros, en lugar del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. París sostenía que este endurecimiento de las reglas no tiene sentido económico, porque no deja margen de maniobra a los Estados miembros para invertir en la doble transición digital y ecológica. Pero ahora el Gobierno de Emmanuel Macron está dispuesto a ceder también en esto.

Los ministros de Finanzas de los 27, durante su reunión de este jueves en Bruselas Unión Europea

Le Maire tiene previsto viajar la semana que viene a Berlín con el objetivo de cerrar un acuerdo bilateral con Lindner que después arrastre al resto de Estados miembros. Por su parte, Calviño ha anunciado que convocará una reunión extraordinaria del Ecofin para la última semana de noviembre, en la que por fin presentará un texto legislativo tras dos intentos fallidos previos.

"Hemos visto que hay acuerdo sobre los elementos y mecanismos esenciales de las nuevas reglas fiscales", ha proclamado la vicepresidenta primera al término de la reunión. "Todavía queda mucho trabajo por hacer, hay que recorrer el último kilómetro, pero como los peregrinos del Camino de Santiago estamos empezando a ver la catedral al final del camino", asegura Calviño.

