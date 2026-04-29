Powell desafía a Trump y permanecerá como gobernador "de perfil bajo" en la Fed

Powell ha felicitado a Kevin Warsh, quien será el próximo presidente de la Fed tras obtener el aval del Comité Bancario del Senado de EEUU.

La Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75% por tercera vez consecutiva.

Jerome Powell seguirá en la Reserva Federal como gobernador tras finalizar su mandato como presidente el 15 de mayo.

Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), seguirá formando parte de la institución monetaria una vez acabe su mandato el próximo 15 de mayo.

Así lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de este miércoles, en la que el banco central de Estados Unidos ha abogado por congelar los tipos de interés por tercera vez consecutiva y conservarlos entre el 3,5% y el 3,75%.

Powell ha hecho balance del último cónclave de la institución financiera. Y ha aclarado que esa sería su última rueda de prensa como presidente de la Fed.

Sin embargo, rápidamente ha despejado una de las principales incógnitas que sobrevolaban la cita y ha confirmado que seguirá formando parte de la Reserva Federal como gobernador.

Además ha felicitado a quien será su sucesor, Kevin Warsh, después de que haya logrado el aval del Comité Bancario del Senado de EEUU para ser el próximo presidente de la Fed.

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