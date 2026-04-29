La Fed mantiene los tipos en el 3,75% en la última reunión de Powell como presidente y pese al repunte de la inflación

La decisión sobre los tipos fue casi unánime, aunque hubo discrepancias entre los miembros de la Fed sobre la flexibilidad de la política monetaria.

El impacto de la guerra de Irán y el encarecimiento de la energía han elevado la inflación en EE.UU., mientras el mercado laboral se mantiene resistente.

Esta reunión fue la última de Jerome Powell como presidente de la Fed; su relevo, Kevin Warsh, está pendiente de la votación final en el Senado.

La Reserva Federal de EE.UU. mantiene los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75% por tercera vez consecutiva, pese al repunte de la inflación.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cumple con el guion previsto y mantiene los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%. La institución presidida por Jerome Powell repite el movimiento de su último cónclave y deja la política monetaria intacta por tercera vez consecutiva.

Esta reunión es la segunda que han afrontado los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) tras el estallido de la guerra de Irán. Sin embargo, a diferencia del anterior encuentro, ahora sí que han contado con indicadores macroeconómicos que reflejan el impacto del conflicto en el debate sobre qué hacer con las tasas.

Esta cita ha sido, además, la última que Powell ha afrontado como presidente de la Fed. Su mandato al frente de la institución monetaria termina el 15 de mayo y la próxima reunión será el 17 de junio.

Su relevo, Kevin Warsh -el candidato propuesto por Donald Trump-, roza ya la presidencia. Tras pasar este mismo miércoles de manera favorable la votación del Comité Bancario del Senado, sólo le queda una última prueba para ratificar su elección: la votación de la Cámara Alta al completo.

Un trámite que a priori no tendría que generar ninguna traba adicional para el candidato de Trump. Warsh empezó a ver la luz al final del túnel el pasado viernes después de que la Justicia de Estados Unidos archivara la causa que tenía abierta contra Powell por la reforma de la sede del banco central.

Un suceso que ha sido fundamental para allanar su paso por el Senado, ya que algunos senadores republicanos habían amenazado con votar en contra de Warsh hasta que no se concluyese la investigación penal contra Powell.

La reunión de este miércoles ha sido también la segunda en los que los miembros de la Junta de Gobernadores han tenido que tener en cuenta el impacto de la guerra en Oriente Próximo a la hora de tomar su decisión sobre las tasas.

Las discrepancias

Una decisión que ha sido tomada casi por unanimidad. Sólo uno de los 12 miembros del FOMC con derecho a voto, Stephen I. Miran, se ha posicionado en contra de la decisión sobre los tipos tomada por el ente monetario.

Sin embargo, el consenso no ha sido total para todas las decisiones tomadas en esta reunión de la Reserva Federal. En el comunicado publicado por la propia institución monetaria al término del cónclave, la Fed se abre a ser flexible con la política monetaria y a analizar reunión a reunión los distintos riesgos para la economía derivados de la coyuntura actual.

Y en este punto tres gobernadores más, además de Miran, se han manifestado en contra.

La Fed recuerda en su comunicado el objetivo de mantener la inflación del 2% y reitera su voluntad de devolver al IPC a estos niveles. Asimismo, revindica su determinación de empujar al mercado laboral estadounidense y llegar al máximo empleo a la vez que asume la incertidumbre que supone el conflicto en Oriente Próximo para la economía del país.

Es además este punto de incertidumbre global es el que empuja a la institución monetaria a ser más flexible con la política monetaria y a evaluar los riesgos y perspectivas reunión a reunión conformen avancen los riesgos globales.

Las últimas decisiones

Sin embargo, esta vez, el guardián del dólar partía con cierta ventaja en este sentido. A diferencia de la anterior reunión, los datos macroeconómicos ya reflejan el impacto económico del conflicto en Irán, principalmente motivado por el shock energético derivado de las tensiones en Oriente Próximo y el bloqueo de Ormuz.

Un impacto que también admite el ente monetario en su comunicado de este miércoles y achaca al reciente encarecimiento de los precios de la energía.

En su último cónclave, la Reserva Federal optó por mantener los tipos de interés en el nivel en el se encontraban y reiteró sus planes de realizar un único recorte este año. Así, el banco central mantuvo las tasas en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% en el encuentro que se celebró hace ahora algo más de un mes.

Es en ese rango en el que los tipos se sitúan desde la última reunión de 2025, la de diciembre. En esa ocasión, los miembros del FOMC rebajaron por tercer encuentro consecutivo los tipos. El recorte fue de 25 puntos básicos y culminó el giro de la política monetaria iniciado en septiembre de 2025.

Un cambio de rumbo que llegó tras nueves meses con el precio del dinero congelado y con la presión de fondo de Donald Trump. El mandatario estadounidense ha intentado influir en las decisiones del banco central instando a bajar los tipos de manera reiterada.

Y para ello no le ha faltado tiempo de atacar de manera directa al presidente de la institución monetaria, Jerome Powell, al que ha llegado a tachar de "incompetente".

Powell, sin embargo, ha abanderado la independencia de la Fed hasta el final de su mandato. Una presidencia que termina en un complicado contexto geopolítico que ya repercute en la economía global y que también deja sus efectos en las variables macroeconómicas al otro lado del charco.

El efecto de Irán

La inflación ha sido la principal afectada. Los precios al consumo han notado el impacto de una gasolina disparada por el alza de los precios del petróleo. El crudo de Texas, la calidad de referencia en Estados Unidos, se ha impulsado más de un 55% desde que comenzó la guerra en Irán hace algo más de ocho semanas.

En consecuencia, el IPC del país norteamericano repuntó en marzo hasta el 3,3% interanual y se situó en su nivel más alto desde mayo de 2024. El dato supuso también un incremento de nueve décimas respecto a la variable registrada un mes antes.

En el otro lado de la moneda: la resistencia del mercado laboral. La economía estadounidense creó en marzo 228.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, aunque la tasa de paro subió una décima, hasta el 4,2%.

En cuanto al PIB, el último indicador publicado señaló que la primera economía del mundo creció un 2,1% en 2025. La cifra supuso el dato más débil desde 2020 y fue siete décimas menor a las registrada en 2024.