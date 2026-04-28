La Fed y el BCE no tocarán los tipos mientras calibran cómo dañará el repunte inflacionario por la guerra en Irán a la economía

Aunque se espera inacción esta semana, analistas apuntan a un sesgo alcista en el BCE y ven la reunión de junio como clave para posibles cambios en la política monetaria europea.

En EE.UU., la inflación subió hasta el 3,3% en marzo, impulsada principalmente por el alza de la gasolina, mientras que en la eurozona alcanzó el 2,5%.

El precio del petróleo ha subido casi un 50% debido al bloqueo de Ormuz, lo que ha incrementado la inflación tanto en EE.UU. como en la eurozona.

La Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo mantendrán los tipos de interés sin cambios en sus próximas reuniones, enfocándose en el impacto económico del repunte inflacionario causado por la guerra en Irán.

Los bancos centrales copan la atención de la política monetaria esta semana. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se reunirá el próximo miércoles 29 de abril para tomar una decisión sobre el rumbo de los tipos de interés. Un día después, el jueves 30, será el turno del Banco Central Europeo (BCE).

Las perspectivas del mercado son bastante claras y unánimes. No se espera que ninguna de las dos instituciones monetarias hagan cambios en su política monetaria. Así, los analistas prevén que la Fed y el BCE repitan el patrón de su último cónclave: mantener las tasas en el nivel en el que están.

Ambas citas copan el foco del mercado en un contexto en el que todas las miradas se dirigen a las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Bajo este telón de fondo, y entre expectativas alternantes de un posible fin de la guerra que nunca termina de llegar, ambos bancos centrales afrontan su segunda reunión desde que empezó el conflicto.

Sin embargo, a diferencia de su anterior encuentro -el primero tras el estallido de la guerra en Irán-, la Fed y el BCE sí que cuentan ahora con indicadores macroeconómicos que reflejan el impacto del conflicto, especialmente en lo que respecta a la subida de precio tras el shock energético derivado del bloqueo de Ormuz.

El petróleo se ha disparado casi un 50% tras el cierre del paso y ha llegado a rozar la barrera de los 120 dólares por barril. Y esto ha tenido (y tiene) sus consecuencias en los precios al consumo.

La decisión de la Fed

Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de EEUU serán los primeros en reunirse. Lo harán el próximo miércoles en el que apunta a ser el último encuentro que Jerome Powell afronte como presidente del también supervisor bancario.

Su mandato como líder de la Fed termina el 15 de mayo y aunque las dudas sobre cómo y cuándo tendrá lugar su relevo han asediado el final de su presidencia, algunas incógnitas empiezan ya a despejarse.

La Justicia estadounidense archivó el pasado viernes la investigación que afrontaba por la reforma de la sede del banco central, lo que allana el camino para la elección de Kevin Warsh -el candidato elegido por Trump para sustituir a Powell- ante el Senado.

Además, ya hay fecha para que la Comisión Bancaria del Senado vote la candidatura de Warsh. Es el paso previo para que el candidato de Trump se enfrente a la totalidad de la Cámara Alta y también tendrá lugar el próximo miércoles, antes de la resolución de la Fed.

Del cónclave de la Fed no se esperan sorpresas. El mercado descuenta que mantendrá los tipos en el rango del 3,5% y el 3,75%, nivel en el que se sitúan desde la última reunión de 2025.

Así lo consensuan también los analistas de Bank of America, aunque destacan que los riesgos para que la inflación siga aumentando en el país son persistentes.

El impacto de la guerra en Estados Unidos se ha materializado en un repunte de la inflación en marzo. El IPC subió hasta el 3,3%, el nivel más alto desde mayo de 2024, principalmente por el alza de los precios de la gasolina.

A pesar de ello, al otro lado del charco también cuentan con otros indicadores que muestran parte de la resistencia de la economía. Los resultados empresariales del tercer trimestre se han mantenido sólidos y el índice de precios PCE -una de las métricas favoritas del guardián del dólar- se ha mantenido estable en sus revisiones tras el inicio de la guerra.

Más difícil para el BCE

El turno para los miembros del Banco Central Europeo llegará el jueves. El mercado da por hecho que el ente europeo seguirá el mismo movimiento que el esperado por la Reserva Federal y mantendrá las tasas en el 2%.

Es también una réplica a la decisión tomada en el último encuentro, en el que sus miembros abogaron por no dar giros en la política monetaria y esperar a ver el impacto de la guerra en la economía.

Ahora, los datos ya están ahí. La inflación en la eurozona repuntó en marzo siete décimas, hasta el 2,5%. Por ello, ante la expectativa de inacción por parte de la institución presidida por Christine Lagarde, la clave del encuentro -y la atención- se focalizará en el mensaje que lance, precisamente, la exdirectora gerente del FMI.

Ella misma ha argumentado en varias ocasiones que el BCE está listo para actuar y subir los tipos cuando sea necesario con la voluntad de paliar el golpe inflacionario y lograr el objetivo de mantener el IPC en el entorno del 2%.

Así, y a pesar de dar por hecho que esta vez las tasas se mantendrán en el mismo nivel que en las seis últimas reuniones, los analistas sí que advierten de que la institución monetaria tiene un claro sesgo alcista.

"No hay giro, hay espera", indica Javier Molina, analista de mercados de eToro. En este sentido, la próxima cita de junio se postula como la gran candidata para afianzar el cambio de rumbo en la política monetaria de la zona euro y avalar una subida de las tasas.