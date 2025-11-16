Tras el milagro económico de Sánchez: la inversión real empresarial está un 5,1% por debajo de niveles preCovid

Mantener alto el nivel de inversión empresarial real, como base para la recuperación de la industria y la economía productiva, es la gran clave de bóveda que puede sostener el modelo económico español ante la desaceleración que se avecina.

Pero los datos no acompañan. Las últimas estimaciones de Funcas, a las que ha podido acceder en exclusiva EL ESPAÑOL, hablan de que esa inversión está un 5,1% por debajo del 2019.

Se trata de estimaciones elaboradas por el organismo a partir de datos interanuales de Contabilidad Nacional (INE) del segundo trimestre de este año y descontada la inflación.

Por el lado contrario, la inversión de las Administraciones Públicas, aunque con un volumen menor que la privada, crecía un 41% comparada en términos equitativos. En este caso muy aupada por los fondos Next Generation.

La comparación de los técnicos de Funcas se hace en términos constantes, es decir, descontado un nivel de inflación acumulada (deflactor) en los últimos cinco años superior al 18%.

Si no se descuenta la evolución de los precios, la inversión en precios corrientes siempre sube. Pero los economistas siempre prefieren los datos comparativos en precios constantes para ver las tendencias y la situación real.

<div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/26248280/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/26248280" style="text-decoration:none!important" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;"> </a></div>

Las cifras que se manejan en Funcas a nivel interno marcan una inversión privada no financiera en 2019 de 182.500 millones de euros. Ese dato, de junio de 2024 a junio de 2025 se elevó un 13,6% en precios corrientes, hasta 207.300 millones.

Un incremento en cinco años que tampoco se considera muy significativo y está marcado por los años de la pandemia. Pero cuando se descuenta la inflación acumulada, el equivalente se queda en el 94,9% de la cantidad que se invertía en 2019.

En el caso de la inversión pública, los 27.200 millones de hace cinco años fueron en junio del año pasado 45.500 millones. La subida lineal es del 67,2%. Y en términos constantes equiparables se queda aún en un aumento notable, del 41%.

Estos datos corroboran una tendencia preocupante de la inversión privada real que ya había sido detectada por Funcas en los datos de todo el año 2024, y alertada en sus últimos informes.

Es cierto que la inversión total (bienes de equipo más construcción) crece en 2025 a ritmos altos, por encima del 5%. Con el capital dedicado a la industria por encima del 6%. Es notable además, con las últimas revisiones del INE, el dato de la inversión en propiedad intelectual y la construcción.

Pero todas las previsiones apuntan a que esos datos se van a quedar en la mitad el año que viene y el siguiente, con lo que la esperada recuperación industrial y el cambio de modelo económico hacia una economía más productiva corre el riesgo de truncarse.

Los Fondos Next Generation han sobrevolado por la inversión pública y la privada en los últimos cuatro años y medio, pero no parece que su incidencia haya sido igual en un lado y en otro.

Funcas ya advertía en su informe de previsiones del mes pasado de la "extrema debilidad" denotada en la inversión privada en 2024, con una caída en términos reales del 6,7%, pese a la revisión al alza de los datos del PIB que hizo el INE entre 2022 y 2024.

"Aunque la caída de la inversión empresarial no es tan dramática como indicaban las cifras iniciales, el resultado sigue siendo muy decepcionante, más aún en un contexto de cuantiosas ayudas a la inversión de los fondos Next Generation y de gran dinamismo de la economía nacional", decía Funcas el mes pasado.

Las últimas estimaciones que están haciendo ahora demuestran que esa debilidad sigue, sin que las ayudas comunitarias, que se acaban entre agosto y diciembre del año que viene, puedan evitarlo por el momento.

Menos productividad

Esa situación preocupante de la inversión productiva e industrial alertada por varios servicios de estudios contrasta con una economía que es la que más crece en términos de PIB. Todo apunta a que va a cerrar el año en torno al 3%, más del doble que la UE.

La ecuación se entiende si tenemos en cuenta que el modelo se basa en la fortaleza del consumo doméstico avalado por la llegada masiva de inmigrantes a trabajos de poca productividad, la mayor parte de ellos en el sector servicios y el turismo.

Aun así, desde Funcas se ha alertado ya de que la llegada de extranjeros se va a ralentizar en el próximo trienio, tanto por la acumulación de este tipo de empleos como por la falta de opciones para comprar vivienda que se encuentran en España.

Si a eso le añadimos el fin de los Fondos UE y la baja productividad acumulada hasta ahora por la inversión industrial (un 3,7% desde el año 2000), el panorama económico se complica a medio plazo.

Este mismo viernes se publicaba el último informe del Observatorio de la Productividad de la Fundación BBVA, en el que se corroboraba el giro a la baja que ha dado ese dato en 2025. Ya el INE había avanzado una caída anual hasta el tercer trimestre de cuatro décimas.

La creación masiva de empleo en funciones de baja cualificación no ayuda a mejorar la productividad, que depende más de la inversión industrial privada en tecnología y digitalización. Además de la calidad de las instituciones públicas.

La productividad total de los factores cae más de un punto en lo que va de año en la energía y la industria, mientras que crece a menor ritmo en los servicios y aguanta en la construcción al amparo de la mayor inversión en vivienda.

Pese a todo, los datos del observatorio corroboran la versión sobre la debilidad de la inversión de Funcas: si se analiza sólo la productividad que genera el capital, los niveles de 2025 son similares a los que había en 2011 y 2019.



