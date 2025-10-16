La inflación dispara la cesta de la compra y castiga a las familias: huevos y ternera, un 20% más caros que hace un año

El precio del aceite de oliva ha disminuido un 34,5% gracias a una buena cosecha, contrastando con la tendencia general al alza de otros alimentos.

Los viajes al súper acentúan su transformación en paseo de terror para los bolsillos. Especialmente en café, huevos y ternera, productos que, en subida imparable, están cerca de un 20% más caros que hace un año.

Así lo reflejan los datos más recientes del INE, que son rotundos: la subida de estos alimentos es hasta siete veces superior a la escalada media de los precios, que se situó en el 3% en el noveno mes del año.

Nada asusta más que el café. Ha subido un 20% en doce meses, la mayor de las escaladas vistas en la compra. Le siguen los huevos, un 18% más caros, y sorprende también el acelerón de la ternera, que está ahora un 16,5% más cara que hace un año.

Son comportamientos llamativos dentro de la evolución de precios de alimentos, que encadenaba dos meses de moderación. Es decir, seguía encareciéndose, aunque a menor ritmo que en el primer semestre del año. Pero los datos de septiembre hacen explotar el espejismo. Los precios de alimentos han repuntado un 2,4% este mes, una décima más que el dato interanual de agosto.

En realidad, los alimentos han subido por encima del 2% cada mes desde febrero, algo que se intuía a medias. Porque el 1 de enero acabó la reducción extraordinaria del IVA puesta en marcha por el Gobierno para afrontar, justamente, la inflación de los alimentos desbocada a raíz de la guerra en Ucrania.

Los básicos duplican los precios medios

Aquella fue una medida destinada a paliar el rally de los básicos, que también ahora se convierten de nuevo en preocupación para las familias: su encarecimiento dobla ya la subida media de precios vista en septiembre, hasta el 6% de media.

Así las cosas, el 3% general palidece ante lo visto en la cesta de la compra básica, compuesta según expuso La Moncloa cuando anunció medidas extraordinarias para aliviarla –ahora desaparecidas– por pan, frutas y verduras, leche, queso, huevos o cereales.

También aceite de oliva, disparado hace dos años y hoy con un espectacular descenso de precios gracias a la buena cosecha que el Gobierno celebra. Lo ha destacado en su reacción a los datos del IPC: el aceite está ahora un 34,5% más barato que hace un año.

Pero descontado este ítem, lo cierto es que esa cesta básica se ha encarecido de media un 6% en los últimos doce meses, duplicando el dato general del IPC.

Es un asunto especialmente sensible para los bolsillos más modestos, que han visto en este tiempo subidas tan extraordinarias como la de los huevos, que se han encarecido un 18% en un año.

Las legumbres y hortalizas frescas han subido en ese periodo un 8%; la leche, un 6,7% la entera, un 4,1% la desnatada; el queso, un 5,6%. Más modestas han sido las subidas del arroz, un 2,8%, las frutas frescas, un 2,3%, o el pan, un 1,2%.

Rebaja extraordinaria del IVA

Estos productos quedaron protegidos de forma extraordinaria por el Gobierno a principios de 2023. Entonces se buscaba a la carrera dar un alivio a los bolsillos, muy golpeados por la guerra en Ucrania.

El conflicto disparó un 15,7% el precio de los alimentos y el Ejecutivo decidió hace casi dos años activar una suerte de freno de mano: bajó al 0% el IVA de los productos básicos.

El pasado 1 de enero la medida se eliminó completamente al entender que el rally estaba superado, pero luego vinieron las turbulencias internacionales: el comercio de café se complicó, el suministro de carne se redujo y los huevos entraron en crisis en buena parte del mundo occidental por la gripe aviar, que obligó a sacrificar millones de gallinas ponedoras.

España no es inmune, dado que necesita comprar en esos mercados para abastecerse, lo que explica algunas subidas vistas en la compra. En otros casos, las subidas son consecuencia de incrementos paralelos, como los de la energía, fertilizantes o piensos animales.

De cualquier forma, la tendencia al alza era ya visible en primavera, cuando resurgió el debate sobre recuperar la rebaja extraordinaria del IVA. OCU recordó entonces que el precio de los alimentos ha subido un 35,5% en tres años, sin que los salarios hayan seguido el ritmo.

En 2024, cerraron con un alza por encima de la subida de salario por convenio (3%), llegando al 5% de aumento en términos brutos. Teniendo en cuenta que la inflación media de 2024 fue del 2,77%, la recuperación de poder adquisitivo ha sido mínima en el caso de los salarios por convenio.