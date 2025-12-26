Computación cuántica: de Ignacio Cirac y Serge Haroche a la difícil combinación entre ciencia, industria y geopolítica

Este 2025 ha confirmado el potencial de la cuántica, pero también la necesidad de prudencia, inversión sostenida y colaboración para llevarla a la economía real. Más información: DISRUPTORES repasa los mejores contenidos que han marcado la innovación en 2025

Las claves nuevo Generado con IA La computación cuántica ha pasado de ser una promesa lejana a mostrar aplicaciones concretas en 2025, impulsada por el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas. Estados Unidos y China lideran la carrera por la supremacía cuántica en patentes, mientras Europa avanza de forma fragmentada pese a su fortaleza científica. El sector destaca retos como la corrección de errores, el escalado y la estabilidad de los cúbits, y reclama inversión, colaboración y una visión a largo plazo. Referentes como Ignacio Cirac y Serge Haroche subrayan la necesidad de prudencia, precisión y respeto por los límites físicos ante el entusiasmo y la presión industrial.

La computación cuántica ha ocupado en 2025 un lugar destacado en la agenda científica, tecnológica y geopolítica. Durante décadas considerada una promesa lejana, este año ha servido para constatar que las tecnologías cuánticas existen, funcionan y empiezan a mostrar aplicaciones concretas, aunque todavía lejos de una adopción masiva.

El contexto no es menor. Naciones Unidas ha designado 2025 como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas y el mercado global de la computación cuántica se encamina hacia cifras que superan los 20.000 millones de euros en los próximos ejercicios. Al mismo tiempo, la cuántica se ha convertido en un factor estratégico en la disputa por la soberanía tecnológica, junto a la inteligencia artificial, los semiconductores o la gobernanza del dato.

En este escenario, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL complementó su extensa cobertura de esta tecnología con un especial monográfico en profundidad que abordó la revolución del cúbit, sus fundamentos físicos, sus implicaciones económicas y los grandes retos que todavía separan a estas tecnologías de la ansiada supremacía cuántica. En él, entrevistamos a algunos de los grandes nombres de la industria y analizamos los principales indicadores de evolución de esta técnica.

Desde Max Planck y Richard Feynman hasta los actuales gigantes tecnológicos, el recorrido histórico deja claro que la computación cuántica nace en la ciencia europea, pero su desarrollo industrial se ha desplazado hacia Estados Unidos y Asia.

Hoy, máquinas basadas en superposición y entrelazamiento prometen resolver problemas inabordables para la computación clásica, desde la simulación de nuevos materiales y medicamentos hasta la optimización financiera o la ruptura de la criptografía actual.

De los límites técnicos a la política innovadora

Ese potencial, sin embargo, convive con importantes límites técnicos. Corrección de errores, escalado, estabilidad de los cúbits y costes de infraestructura siguen marcando el ritmo real de la tecnología. Una prudencia que también reclama la propia industria cuántica.

Las compañías del sector coinciden en que el reto ya no es demostrar que la cuántica funciona, sino convertirla en una tecnología útil, fiable y económicamente viable. Para ello reclaman inversiones estables, cooperación público-privada y una visión a largo plazo que evite ciclos de hype y frustración.

Ese mismo equilibrio entre entusiasmo y cautela atraviesa la dimensión geopolítica. Estados Unidos y China se disputan el liderazgo en patentes cuánticas, mientras Europa avanza de forma fragmentada, pese a su fortaleza científica.

Ignacio Cirac y Serge Haroche

En el centro de esta historia aparece una figura clave para entender la cuántica moderna: Ignacio Cirac. El físico español, codescubridor junto a Peter Zoller de una de las primeras arquitecturas viables para construir un ordenador cuántico, ha sido una de las voces más claras a la hora de rebajar expectativas sin restar ambición en torno a esta innovación.

Cirac ha insistido en que los avances son reales, pero que antes de hablar de escalado industrial es imprescindible resolver problemas como la corrección de errores, el aislamiento de los sistemas o la reducción del ruido. Una trayectoria científica que en 2025 le valió el reconocimiento como Mejor Investigador del Año en los DISRUPTORES Innovation Awards.

Junto a Cirac, otras grandes figuras han ayudado a explicar la cuántica desde una mirada más fundamental. En DISRUPTORES - EL ESPAÑOL pudimos entrevistar al premio Nobel de Física Serge Haroche, una de las autoridades mundiales en este campo, quien defiende una aproximación basada en la precisión, el tiempo y el respeto por los límites físicos.

Su trabajo encarna una forma de hacer ciencia que resulta especialmente relevante en un contexto de presión industrial y expectativas aceleradas. La cuántica exige observar y manipular sistemas extremadamente frágiles, donde cualquier interferencia puede destruir la información que se quiere procesar.