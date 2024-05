La UCJC reúne a líderes de la IA para "aprender de ellos" y "mejorar los procesos de aprendizaje" de los estudiantes

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) inicia este miércoles su c que este año se centrará en la Inteligencia Artificial (IA). Bajo el título EducAItion. Shaping the Future, Keeping us Human, "los principales líderes del mundo en temas de inteligencia artificial" compartirán sus conocimientos con estudiantes y profesores.

La decisión de profundizar en la inteligencia artificial responde a que "está aquí" y trae "cambios de manera muy acelerada", como comparte con EL ESPAÑOL-Invertia el rector de la UCJC, Héctor Escamilla. "Como Universidad, estamos muy interesados en aprender a la mayor velocidad posible", asegura.

Durante dos días, expertos en inteligencia artificial abordarán sus retos y ventajas, así como la aplicación a cada área de conocimiento y, también, a la vida laboral. El objetivo: aprender.

[Díaz-Garreta (UCJC): "Todavía estamos aprendiendo cómo aplicar la IA en educación"]

"Creo que los estudiantes se merecen lo mejor de nosotros y también ellos están muy interesados y ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial", comenta el rector. Escamilla entiende este Global Education Forum como una forma más de acompañar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje.

De hecho, durante estas jornadas tendrán los early adopters, los estudiantes que ya se han lanzado a probar proyectos con IA, tendrán su espacio para que profesores y directivos escuchen sus iniciativas. Todos ganan, porque el intercambio también servirá a sus maestros para "conocer cómo lo están haciendo" y responder a lo que los jóvenes necesitan.

El sector educativo demuestra así que no quiere quedarse atrás en el uso de esta tecnología. "Vamos a la par, aprendiendo y aplicando", cuenta el rector de la UCJC. Desde las aulas, los profesores se forman y forman en IA, sin perder de vista "el buen juicio".

"Lo más importante no es la tecnología, sino cómo la usas. (...) Creo que lo más importante es que caminemos con pensamiento crítico para maximizar el potencial que tiene la IA", propone el rector.

Nuevo campus de la UCJC.

Por eso, tras la celebración del Global Education Forum, el claustro académico tendrá una "jornada especial de reflexión y de toma de decisiones". En ella, los maestros más avanzados en el uso de la IA enseñarán a sus compañeros sus resultados para que estos también se animen en sus clases. "A partir de septiembre, el 100% de los profesores estará aplicando herramientas de IA", avanza Escamilla.

Pero no hace falta esperar tanto. Algunos docentes ya la utilizan en sus exámenes, presentaciones y evaluaciones, como asegura el rector, "orgulloso del trabajo de los decanos, de los directores académicos y de los directores de grado".

Grandes ventajas

Escamilla, como rector universitario, afronta la llegada de la IA a la Educación como una herramienta repleta de ventajas. La lista de beneficios incluye potenciar el tiempo de los maestros y sus habilidades, así como personalizar los estilos de aprendizaje de cada alumno.

En la UCJC no temen la irrupción del a IA y prefieren entenderla como un instrumento que ayudará a alumnos y profesores para que el proceso de formación sea más efectivo y acompasado con la realidad, tanto empresarial como social. Además, insiste Escamilla, en ningún momento se perderá de vista que el alumno, como persona, está en el centro.

"Se va a conservar y seguir trabajando de la mano de profesor y estudiante en el pensamiento crítico. Con la inteligencia artificial todo ocurre de una manera mucho más acelerada (...) pero hay que tener la habilidad de poder evaluar, de saber qué hacer, de contrastar diferentes autores, diferentes ideas de pensamiento... Es lo que hace que finalmente la toma de decisiones sea más efectiva", subraya el rector.

La utilización de la IA en las aulas resulta natural para una Universidad que es miembro de SEK Education Group. Un grupo que, desde 1892, ha apostado por "una constante innovación" y por mantenerse "a la vanguardia de lo que sirve mejor al estudiante".

[La Universidad Camilo José Cela abre el campus más sostenible de España en La Castellana]

Escamilla también aleja cualquier recelo que puedan tener los padres ante la incorporación de esta nueva tecnología. Es más, les anima a volverse usuarios de la IA "y sin miedo".

"Mi invitación a los padres de familia sería incluir herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana. Creo que si lo hacen, van a poder acompañar mejor a sus hijos y con mejor juicio", garantiza el rector de la UCJC.