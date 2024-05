Víctor Alvargonzález (Nextep): “Las letras del Tesoro empiezan a ser pan para hoy y hambre para mañana”

La inversión de los hogares españoles en letras del Tesoro sigue incrementándose. Los pequeños ahorradores tenían en marzo -las últimas cifras del Banco de España disponibles- deuda nacional a corto plazo por valor de 25.823 millones de euros. Pero quizá el furor por estos valores se frene debido al descenso de su rentabilidad.

Como ejemplo, el interés ofrecido por las letras a nueve y doce meses ha caído por debajo del 3,5%, tras rozar en octubre del año pasado el 3,9%. El factor que explica este fenómeno es la proximidad del inicio de las bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

En este escenario "las letras del Tesoro empiezan a ser pan para hoy y hambre para mañana", apunta Víctor Alvargonzález, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, en la que advierte de que las rentabilidades bajarán más.

Quedan unas dos semanas para que el BCE celebre su reunión de junio. Todas las previsiones apuntan a un descenso. ¿Está de acuerdo?

Es la crónica de una bajada anunciada. Si la Reserva Federal (Fed) trata de ser previsible, el BCE, mucho más. Ya ha habido declaraciones de miembros importantes de su Consejo de Gobierno dejándolo bastante claro. Con lo cual, la respuesta corta es sí.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance. EE

¿Qué puede hacer la institución presidida por Christine Lagarde más allá de esa fecha?

Esa es la cuestión, porque esta bajada está ya descontada. Creemos que sí va a haber más recortes. La inflación en la eurozona está a una décima del objetivo del BCE, del 2%, y su evolución a partir de ahora dependerá de cuál sea el dinamismo del consumo.

Podemos decir que, en el mejor de los casos, la economía europea va a crecer muy moderadamente y cuando esto sucede los salarios no pueden subir de forma espectacular. Por tanto, el consumo va a continuar enfriándose. Lo único bueno que tiene eso es que ayuda a controlar la inflación. El hecho de que el petróleo no suba es otro elemento muy favorable.

Lo normal es que la inflación siga lentamente acercándose al objetivo del BCE y que, en consecuencia, la institución pueda seguir bajando los tipos de interés. Es muy difícil predecir el calendario y la cuantía, pero, si me apuras, te diría que sería perfectamente posible que el recorte en 2024 sea de entre el medio punto y el punto porcentual como máximo.

Si la Reserva Federal (Fed) trata de ser previsible, el BCE, mucho más

Será de las pocas veces que el BCE tome la iniciativa frente a la Fed. ¿Qué esperan de la política monetaria del banco central estadounidense?

Eso es todavía más difícil. Era un poco ridículo hasta qué punto el BCE imitaba a la Fed cuando la situación en la eurozona y Estados Unidos son tan diferentes. La economía estadounidense puede crecer entre un 2% y un 3% y hay gente que habla incluso de más. O sea, que el crecimiento estadounidense, que no tiene nada que ver con el europeo, se puede considerar como bastante significativo. En esa situación es más difícil bajar los tipos de interés.

La clave en Estados Unidos está en los alquileres y es muy difícil establecer cuándo se va a equilibrar la oferta con la demanda. Hasta que eso no ocurra no va a bajar significativamente la inflación. Creemos que la inflación de los alquileres comenzará a reducirse, pero no es fácil saber en cuánto tiempo.

Siempre hemos pensado que la Fed bajaría los tipos este año, pero no que lo haría seis veces, como llegó a esperar el mercado. Aunque no podemos predecir cuántas bajadas tendrán lugar, creemos que es más probable que el recorte se produzca o justo antes del verano o ya después del mismo.

La economía europea va a crecer muy moderadamente y cuando esto sucede los salarios no pueden subir de forma espectacular

¿Qué consecuencias puede tener la divergencia entre la situación de los tipos a uno y otro lado del Atlántico? ¿Es el euro la principal víctima?

El BCE ha estado actuando muy emparejado con la Fed. La crítica es que no tiene independencia, pero es probable que lo que a sus miembros les preocupa es que pueda caer el euro, porque si la moneda común se abarata mucho todo lo que la eurozona compra fuera, y compramos mucho fuera, sale muy caro.

Europa ya tiene un problema con la energía, desde la imposición de sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, y hay que procurar que eso no empeore. Por ello, creo que, aunque no se diga oficialmente, la mayor preocupación de los economistas del BCE y de su presidenta, Cristina Lagarde, es que -aunque tengan que bajar los tipos de interés- el euro no se debilite demasiado porque eso es inflacionista.

Con la escalada de los tipos de interés en nuestro país se ha vivido un auténtico boom por la deuda pública a corto plazo. Sin embargo, con las bajadas de tipos, ¿este fenómeno ha llegado a su fin?

Los fondos de renta fija van a ir mejorando su rentabilidad

Las letras del Tesoro empiezan a ser pan para hoy y hambre para mañana. Todo tiene su momento. Los mercados son como la fruta de temporada o como el arroz, que tiene también su punto de cocción. Hemos sido los primeros en recomendar fondos monetarios o letras del Tesoro. Y ahora decimos que ese 3% que dan las letras o los fondos monetarios se irá convirtiendo en un 2,3%, luego en un 2,1%... Ya veremos hasta donde se moderan.

Mientras que, en paralelo, si bajan los tipos de interés, mejorará el precio de los bonos y, por la relación inversa que existe, bajará la rentabilidad. Es muy sencillo. Por ejemplo, si tú ahora compras un bono a 10 años que te da un 3% y los tipos de interés en el mercado ceden al 2%, tienes un bono que vale más que cuando lo compraste porque da más respecto a la situación en el mercado.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance. EE

Resumiendo, igual que los fondos monetarios van a ir reduciendo su rentabilidad en paralelo a la bajada de tipos, los fondos de renta fija van a ir mejorando su rentabilidad porque van a ir tomando una pequeña plusvalía según se reduzcan las tasas de referencia. Pero cuidado, porque no lo harán todos y no todos por igual.

¿Qué recomendaría hacer a los inversores en renta fija?

Ir sustituyendo fondos monetarios por fondos de renta fija de corto o medio plazo. Esa sería la idea de brocha gorda. Luego está el ajuste fino, porque puedes jugar con otros factores, como puede ser añadir renta fija corporativa.

En líneas generales, las principales bolsas del mundo se encuentran en máximos históricos o muy cerca de estos niveles. ¿Qué factores han fomentado este comportamiento? ¿Qué tiene que ocurrir para que las alzas se mantengan?

Víctor Alvargonzález, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance. EE

El primer elemento sería que siga bajando la inflación. El control de la inflación es alcista para las bolsas. ¿Por qué se han tocado nuevos máximos recientemente? Porque una serie de datos económicos indica que probablemente la inflación sí pueda bajar algo más. Nada le gusta más a las bolsas que las bajadas de los tipos de interés. Es como un caramelo a la puerta del colegio.

Las subidas más potentes las han registrado el sector tecnológico. Las principales protagonistas han sido las compañías conocidas como Los Siete Magníficos –Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla- por la expectativa de que la inteligencia artificial va a ser una revolución en la productividad de las empresas y, por lo tanto, de los beneficios. Pero hasta ahora solo se ha medido una parte. La cuestión es cómo se implanta esa inteligencia artificial en el sistema en general. Y ese es el segundo motor.

Nada le gusta más a las bolsas que las bajadas de los tipos de interés. Es como un caramelo a la puerta del colegio

El otro motor es el efecto FOMO, las siglas en inglés de fear of missing out (miedo a quedarse fuera), que está haciendo que mucha gente que nunca haya invertido entre en las bolsas, que llevan subiendo, con alguna caída, mucho tiempo.

Por el contrario, ¿qué puede hacer que las subidas de las acciones toquen a su fin?

Para nosotros el mayor riesgo es el geopolítico. Vivimos en un mundo muy inestable. Hasta ahora, pese a todo lo que está pasando, ese mundo volátil está más o menos controlado. Se encapsulan los conflictos. Israel e Irán han procurado, claramente, evitar el enfrentamiento directo. Prefieren pelearse en Gaza, en Líbano o en Yemen. La OTAN se pelea con Rusia en Ucrania.

El otro riesgo sería que dentro de la inflación hubiera algo más estructural. Y aunque ahora mismo el efecto FOMO juega a favor de las bolsas, también es un disparador de la volatilidad y eso puede hacer daño.

Con todo este panorama, ¿es buen momento para invertir?

Sin duda. Los mejores momentos para invertir son cuando coincide una política monetaria no restrictiva, que creo que es hacia donde nos dirigimos, con una revolución industrial, que es la llegada de la inteligencia artificial. Lo que me llama la atención es lo contrario: que alguien no esté en renta variable.

El mayor riesgo para las bolsas es el geopolítico

No me entra en la cabeza cómo alguien puede no estar en renta variable cuando coincide una política monetaria moderada, por así decirlo, con una revolución en la productividad de las empresas y, por lo tanto, que va a ir directa a la cuenta de resultados.

¿En qué situación se encuentra Nextep? ¿Con cuántos clientes cuenta y cuántos millones de euros asesora?

Nextep se encuentra muy bien, como los mercados. Supongo que algo tiene que ver con ello, pero tiene más que ver con nuestro modelo. Ahora mismo contamos con 2.400 clientes y estamos asesorando más de 750 millones de euros.

Es verdad que en 2023 tuvimos una cierta parada en el crecimiento precisamente por haber tomado buenas decisiones de inversión. Ahora, en el primer trimestre de 2024 la rentabilidad de las carteras equilibradas ha sido del 6% y del 10,5% en el caso de las agresivas.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance. EE

Desde que comenzamos en 2019 las carteras agresivas le sacan más de 12 puntos al Euro Stoxx 50 y casi 35 al Ibex 35. Nunca nos olvidamos de tomar posiciones defensivas cuando las cosas se complican.

A finales de 2021 anunciaban una ampliación de capital. Hace un año comentaba que se encontraban inmersos en el segundo tramo de la misma. ¿Cuáles han sido los resultados?

No me entra en la cabeza cómo alguien puede no estar en renta variable

La ampliación de capital se hizo por el importe previsto: 680.000 euros. El objetivo de la operación es dar a conocer a Nextep a la enorme cantidad de huérfanos de asesoramiento en el mercado. Hoy, la mayoría de la gente no tiene un asesoramiento en el que poder confiar plenamente. ¿Por qué? Porque su asesor es un comisionista. Esto suena duro, pero es la realidad. En España el 90% de los asesores son personas que cobran una comisión de los productos que recomienda.

¿No contemplan vender o fusionarse con alguien?

Una fusión nunca se descarta en cualquier negocio si dos empresas, al fusionarse, se convierten en algo mucho mejor. Pero de momento no ha habido una necesidad, ahora estamos muy capitalizados, y no nos lo han propuesto tampoco.

No descartamos fusiones que aporten valor a los clientes y que ayuden en esta misión de que la gente entienda que no tiene por qué tener un asesor que es un comisionista que trabaja para el banco y no para él.