Celebra el Día Mundial de la Tapa en casa con estos productos

Todos los años, el tercer jueves de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, una de las costumbres más especiales para los españoles. Esta tradición es una de las más llamativas en la cultura española, ya que, tanto los turistas como la gente local pueden disfrutar de una pequeña porción de comida gratuita con cada bebida. Tal es su popularidad que cada año muchos hosteleros participan en concursos en los que presentan sus mejores creaciones para conquistar el paladar de los comensales.

La tapa nace con el Rey Alfonso X El Sabio, quien propuso que en los mesones castellanos no se sirviera ninguna bebida que no fuera acompañada de una pequeña loncha de jamón, queso u otro bocado de comida. De esta manera se evitaba que el alcohol subiera rápidamente a la cabeza. Además, también tenía otra función, y es que estas pequeñas porciones también se ponían encima del vaso para servir de tapadera para que no entraran moscas, polvo u otras suciedades, de ahí que su nombre sea ‘tapa’.

Entre las tapas más populares que podemos encontrar en España destaca la tortilla de patata, los embutidos como el jamón o el queso, las patatas bravas, la ensaladilla rusa, y las aceitunas aunque cada región tiene alguna especialidad típica.

Si eres de aquellos a los que les encanta disfrutar de una deliciosa tapa o aperitivo con familiares y amigos, no te pierdas los productos que te recomendamos a continuación, ideales para elaborar tus propias tapas en casa y acompañarlas de una deliciosa copa de vino o jarra de cerveza.

Una cuchara para cada comensal

Si te gusta elaborar tapas especiales de un solo bocado, este pack de mini cuencos con forma de cuchara es perfecto para ti. Estos pequeños moldes están diseñados para servir salsas, creme brulee, o cualquier otra tapa que quepa en este recipiente. Estas cucharillas están hechas de porcelana y son muy fáciles de limpiar. Consíguelas y prepara tus mejores tapas.

Pizarra negra perfecta para embutidos

Los platos de pizarra negra que te recomendamos a continuación son una opción elegante para colocar embutidos y conseguir una presentación fantástica que sorprenderá a tus invitados. El producto que te presentamos a continuación consiste en un pack de 6 pizarras que también pueden servir como salvamanteles. Vienen con almohadillas de goma antideslizante para evitar arañazos en los muebles.

Ideal para tus nachos con salsa

Este plato de porcelana está especialmente diseñado para los nachos con salsa. Cuenta con un cuenco en la parte central para que puedas colocar salsas u otros aperitivos que pueden ir acompañados de patatas fritas, como aceitunas, etc. Lo puedes utilizar a diario gracias a su resistencia a las grietas y dureza. Además, este plato está disponible en forma cuadrada o redonda para que elijas aquella que más se adapte a tus gustos.

Perfecto para mezclar varios alimentos

El plato para snacks que te recomendamos a continuación es uno de los más vendidos en Amazon. Su diseño de tres compartimentos es perfecto para mezclar varios ingredientes en un mismo lugar, con otro más pequeño en la parte central en el que podrás guardar los palillos o depositar las cáscaras o los huesos de las aceitunas. Al igual que las demás vajillas, esta está hecha de porcelana y resulta muy resistente.

Siempre acompañado de tu vino favorito

Toda tapa debe ir acompañada de una bebida. Para ello, te recomendamos este juego de 6 copas de vino para disfrutar de una degustación ideal. Estas copas cuentan con una capacidad de 650 ml, por lo que permiten una mejor oxigenación, así gozarás de un sabor y aroma exquisitos. Tan solo debes tener a mano tu vino favorito y disfrutar de un momento de desconexión con familiares o amigos.

Jarra de cerveza personalizada

Por otro lado, si eres más de cerveza, no te pierdas esta jarra de 50 cl que puedes grabar con el mensaje que quieras; por lo que también se puede convertir en un regalo original para los amantes de la cerveza. Al estar hecha de vidrio, no alterará el sabor de la bebida ni la calidad, por lo que garantiza una experiencia profesional.