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Las zapatillas se han convertido en el calzado imprescindible del día a día gracias a su versatilidad, comodidad y facilidad para encajar en cualquier estilo. Dentro de esa amplia variedad, las Nike Air Force 1 Low en negro retoman el legado de un modelo de baloncesto nacido en 1982, cuando la marca introdujo la amortiguación Nike Air en la cancha, y trasladan esa base a una silueta de perfil bajo con empeine de piel y acabado en color negro. ¿Lo mejor? Que ahora las puedes conseguir con descuento del 20% en JD Sports por el Black Friday.

Amortiguación Nike Air, costuras clásicas y perfil bajo

Empeine de piel con revestimientos cosidos : ofrece sujeción, durabilidad y el aire clásico característico del modelo.

: ofrece sujeción, durabilidad y el aire clásico característico del modelo. Amortiguación Nike Air y mediasuela de espuma : brinda una pisada cómoda y ligera durante todo el día.

: brinda una pisada cómoda y ligera durante todo el día. Perfil bajo y zona del tobillo acolchada : aporta un aspecto limpio y una sensación suave y cómoda alrededor del tobillo.

: aporta un aspecto limpio y una sensación suave y cómoda alrededor del tobillo. Perforaciones en la puntera : detalle clásico de ventilación y diseño integrado en la parte delantera.

: detalle clásico de ventilación y diseño integrado en la parte delantera. Suela de goma: asegura agarre y resistencia para el uso cotidiano.

Detalles del modelo y acabado en negro

Nike Air Force 1 Low Nike

Las Nike Air Force 1 Low en negro combinan la esencia de las primeras zapatillas de baloncesto con sistema Nike Air con un acabado sobrio y fácil de llevar en el día a día. Su empeine de piel en color negro, junto con los revestimientos cosidos, las perforaciones en la puntera y la zona del tobillo acolchada, consigue un equilibrio muy práctico entre presencia clásica y comodidad en cada pisada, apoyado en una mediasuela de espuma y una suela de goma pensada para aguantar el ritmo diario.

Preguntas frecuentes

¿Qué sistema de amortiguación incorporan las Nike Air Force 1 Low?

Cuentan con amortiguación Nike Air diseñada originalmente para el baloncesto y combinada con una mediasuela de espuma para ofrecer comodidad ligera durante todo el día.

¿De qué material son el empeine y la suela en este modelo?

Presentan empeine de piel con revestimientos cosidos y suela de goma, además de perforaciones en la puntera.

¿Cómo es el ajuste y la zona del tobillo?

Tienen un perfil bajo con zona del tobillo acolchada para lograr un aspecto limpio y una sensación suave y cómoda.

¿De qué año parte el origen de las Air Force 1?

Su debut se remonta a 1982, cuando se convirtieron en las primeras zapatillas de baloncesto con el sistema Nike Air.

Un básico en negro con historia y presencia propia perfecto para el día a día cuando buscas un calzado cómodo y fácil de combinar. Hazte con estas zapatillas con descuento del 20% en JD Sports por el Black Friday.

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