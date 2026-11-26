Las Nike Air Force 1 Low negras: las zapatillas clásicas de piel que nunca fallan
Las Nike Air Force 1 Low en negro combinan empeine de piel, amortiguación Nike Air y perfil bajo en un diseño clásico fácil de combinar a diario
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Las zapatillas se han convertido en el calzado imprescindible del día a día gracias a su versatilidad, comodidad y facilidad para encajar en cualquier estilo. Dentro de esa amplia variedad, las Nike Air Force 1 Low en negro retoman el legado de un modelo de baloncesto nacido en 1982, cuando la marca introdujo la amortiguación Nike Air en la cancha, y trasladan esa base a una silueta de perfil bajo con empeine de piel y acabado en color negro. ¿Lo mejor? Que ahora las puedes conseguir con descuento del 20% en JD Sports por el Black Friday.
Amortiguación Nike Air, costuras clásicas y perfil bajo
- Empeine de piel con revestimientos cosidos: ofrece sujeción, durabilidad y el aire clásico característico del modelo.
- Amortiguación Nike Air y mediasuela de espuma: brinda una pisada cómoda y ligera durante todo el día.
- Perfil bajo y zona del tobillo acolchada: aporta un aspecto limpio y una sensación suave y cómoda alrededor del tobillo.
- Perforaciones en la puntera: detalle clásico de ventilación y diseño integrado en la parte delantera.
- Suela de goma: asegura agarre y resistencia para el uso cotidiano.
Detalles del modelo y acabado en negro
Las Nike Air Force 1 Low en negro combinan la esencia de las primeras zapatillas de baloncesto con sistema Nike Air con un acabado sobrio y fácil de llevar en el día a día. Su empeine de piel en color negro, junto con los revestimientos cosidos, las perforaciones en la puntera y la zona del tobillo acolchada, consigue un equilibrio muy práctico entre presencia clásica y comodidad en cada pisada, apoyado en una mediasuela de espuma y una suela de goma pensada para aguantar el ritmo diario.
Preguntas frecuentes
¿Qué sistema de amortiguación incorporan las Nike Air Force 1 Low?
Cuentan con amortiguación Nike Air diseñada originalmente para el baloncesto y combinada con una mediasuela de espuma para ofrecer comodidad ligera durante todo el día.
¿De qué material son el empeine y la suela en este modelo?
Presentan empeine de piel con revestimientos cosidos y suela de goma, además de perforaciones en la puntera.
¿Cómo es el ajuste y la zona del tobillo?
Tienen un perfil bajo con zona del tobillo acolchada para lograr un aspecto limpio y una sensación suave y cómoda.
¿De qué año parte el origen de las Air Force 1?
Su debut se remonta a 1982, cuando se convirtieron en las primeras zapatillas de baloncesto con el sistema Nike Air.
Un básico en negro con historia y presencia propia perfecto para el día a día cuando buscas un calzado cómodo y fácil de combinar. Hazte con estas zapatillas con descuento del 20% en JD Sports por el Black Friday.
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