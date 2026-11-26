Es el dispositivo más vendido de la Semana de Black Friday de Amazon: le da una segunda vida a tu ropa de invierno por menos de 10€

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¿Cuántos jerséis tienes en el armario que te has puesto poquísimo y ya les han salido bolitas? También sudaderas de algodón, poliéster o cárdigans de tejido acrílico, sobre todo en los puños o en las zonas que rozan con el bolso o con el abrigo. Ya te habrás dado cuenta del bajón de calidad que han dado muchas multinacionales en sus prendas para ahorrar costes, pero hemos fichado un truco que no todo el mundo sabe para 'recuperar' las prendas que ya tienes.

Es el quitapelusas Philips GC026/00, un dispositivo que funciona con pilas y que elimina las pelotillas, bolitas y pelusas de cualquier tipo de prenda. También lo puedes usar en mantas, fundas de cojines, cortinas, sábanas… Lo mejor de todo es que cuesta menos de 10€ en el Black Friday de Amazon y te va a dar una buena alegría si tienes prendas que te encantan y se han puesto feas. ¡Está volando!

¿Por qué comprar este quitapelusas Philips por menos de 10€?

La cuchilla gira hasta 8.800 rpm para acabar con las bolitas en pocos minutos.

Cabezal ancho que cubre más tejido en cada pasada (ideal para textiles grandes, como cortinas o sábanas).

Rejilla con orificios de tres tamaños que elimina pelotillas grandes y pequeñas.

El depósito extraíble recoge las pelusas y se vacía fácilmente en una papelera.

Quita las bolitas y 'recupera' tus jerséis de punto

Philips GC026/00 Amazon

El quitapelusas Philips GC026/00 es superfácil de usar y apto para todo tipo de tejidos, incluidos los más delicados. Eso sí, prueba primero en una zona pequeña en caso de tejidos que sean muy sensibles. Es tan sencillo como extender la prenda sobre una mesa y deslizar el quitapelusas de Philips por las zonas con bolitas.

Como tiene orificios de distintos tamaños, elimina todo tipo de bolitas y también incluye un protector que aumenta la distancia entre la cuchilla y el tejido, que viene muy bien en cárdigans de punto fino. Vas a alucinar con el antes y el después.

Continúan los descuentos de la Semana de Black Friday de Amazon

Encaramos los últimos días de la Semana del Black Friday de Amazon, que termina este lunes 30 de noviembre a medianoche. Si todavía no has hecho tus compras, hay productos en oferta nuevos cada día y otros que van desapareciendo a medida que agotan el stock. Desde tecnología, pasando por moda, belleza, pequeños y grandes electrodomésticos, dispositivos Amazon…

Para aprovechar el Black Friday de Amazon solo tienes que navegar por sus categorías, buscar tus productos favoritos o hacerte una lista de deseos para ver directamente si lo que te interesa tiene descuentos. ¡Quedan muy pocos días para aprovechar la Semana del Black Friday de Amazon!

¿Te animas a probarlo? Por menos de 10€ vas a darle una segunda vida a mucha de la ropa que tienes en el armario, pero también a cortinas, sábanas y otros textiles que se han puesto feos del roce, pero que te encantan y tienen muy pocos usos.

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