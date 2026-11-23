El secreto de una mirada más grande y despierta está en cómo aplicas la máscara de pestañas (y en este cepillo)

Para tener una mirada más abierta no necesitas ponerte pestañas postizas, ni siquiera hacerte un lifting de pestañas cada pocos meses. Los expertos advierten que a veces es suficiente con cambiar la manera de maquillarte y saber elegir una máscara de pestañas que te favorezca, porque no todas consiguen el mismo efecto.

El truco está en encontrar una fórmula ligera que tenga un cepillo capaz de llegar a las pestañas más pequeñas, levantar las de la raíz y distribuir bien todo el producto sin dejar grumos. Solo así conseguirás agrandar la mirada e iluminar el resto del rostro. Una de las fórmulas que triunfa para conseguir este efecto es la máscara Lash Idôle Curl Goddess de Lancôme, rebajada un 45% solo hoy en las primeras ofertas de Black Friday de Druni. ¡Cuesta menos de 11€!

Razones para comprar la máscara Lash Idôle Curl Goddess de Lancôme rebajada

Hasta un 150% más de curvatura para elevar las pestañas y conseguir una mirada más abierta.

El cepillo curvado de 40 grados tiene microdepósitos dobles que cubren la pestaña de raíz a puntas.

Da un 800% más de volumen y un acabado intenso.

Dura hasta 30 horas en perfecto estado, sin grumos y sin manchar el párpado o el contorno de ojos.

Consigue unas pestañas con más volumen sin apelmazarlas

Lash Idôle Curl Goddess Lancôme

Aunque hay muchas máscaras de pestañas en el mercado, incluso puede que tengas varios tipos en tu neceser, no es tan sencillo dar con la adecuada. En la máscara Lash Idôle Curl Goddess de Lancôme, juega a su favor la tecnología Curl-Activator, una fórmula de secado rápido que fija la curvatura de las pestañas nada más aplicar el producto. Es decir, que eleva las pestañas sin cargarlas demasiado.

El verdadero 'culpable' es el cepillo, con un diseño retorcido e inclinado 40 grados para llegar a todas las pestañas, incluso las más cortas, y repartir el producto en distintos ángulos. Además, incluye pequeños reservorios para depositar el producto al mismo tiempo que separan y definen las pestañas una a una. ¡Y se mantiene intacta hasta 30 horas!

Trucos para una mirada más amplia con solo aplicar máscara de pestañas

La fórmula hace mucho, pero también tienes que saber aplicar la máscara de pestañas para sacarle partido según el resultado que quieras conseguir. Para unos ojos más abiertos y una mirada más despierta, sigue estos trucos:

Coloca el cepillo lo más cerca posible del nacimiento del pelo y extiende el producto en zigzag antes de deslizarlo hacia las puntas. Aplica un poco más de cantidad (sin pasarte) en la zona del centro y peina las pestañas exteriores ligeramente hacia arriba y hacia afuera. Esto es el efecto abanico. No te olvides de aplicar una capa muy ligera de producto en las pestañas inferiores. Si algunas pestañas quedan juntas, péinalas con el propio cepillo antes de que se sequen. Puedes aplicar varias capas para conseguir más volumen, pero procura que todas sean finas y espera unos segundos entre una y otra. Y añade producto solo donde lo necesites.

La máscara de pestañas de Lancôme es una fórmula premium que ahora tiene precio de gama media en el Black Flash de Druni. ¡Aprovecha que baja de los 11€ para probarla, reponerla o regalarla estas fiestas!

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