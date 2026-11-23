PcComponentes rebaja al 60% la mejor tecnología y te pone en bandeja tus regalos para estas fiestas, ¡solo hasta el 29 de noviembre!

6 regalos tecnológicos para acertar esta Navidad por menos de lo que crees: ¡descuentazos en el Black Friday de PcComponentes!

Un 65% de las personas que tienen previsto comprar este Black Friday van a invertir en tecnología y electrónica, por encima de la moda o la decoración. Y en realidad, aunque el Black Friday tal y como lo conocemos está presente en todos los sectores, los dispositivos electrónicos se llevan buena parte de las ventas. No es para menos: los descuentos son potentes, atractivos y tenemos el aliciente de que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

¿Y sabes dónde está la mejor tecnología durante el Black Friday? En PcComponentes, con descuentos de hasta el 60% en tus dispositivos favoritos, solo hasta el 29 de noviembre. Para ti o para regalar a alguien especial estas fiestas, hemos preparado una selección de regalos tecnológicos útiles y más baratos de lo que crees. ¡Vas a hacer el mejor regalo estas fiestas (o autorregalo)!

Freidora de aire Cosori Premium II Plus 6,2 L

Freidora de aire Cosori Premium II Plus 6,2 L PcComponentes

¿Quién no tiene hoy en día una freidora de aire en la cocina? Si tienes cerca a alguien que aún no ha probado esta tecnología o que sí lo ha hecho, pero su air fryer se ha quedado obsoleta, regálale la freidora de aire Cosori Premium II Plus 6,2 L rebajada en el Black Friday de PcComponentes.

La va a utilizar todos los días, pues la tecnología Air Crisp cocina con un 85% menos de aceite que una freidora tradicional. Y la capacidad de 6,2 litros es muy útil para familias grandes o para cocinar varias tandas a la vez.

Incluye 11 programas automáticos y 12 funciones de cocción para cocinar primeros platos, segundos, aperitivos y hasta postres.

Un acierto para personas que disfrutan cocinando y para quien quiere dedicarle menos tiempo (y comer más sano).

AirPods 5 de Apple

AirPods de Apple PcComponentes

¿Qué regalar a alguien que lo tiene prácticamente todo? Unos AirPods 5 de Apple, con cancelación activa de ruido para escuchar música, ver series o atender llamadas. Incorporan el chip H2 para disfrutar de un sonido de calidad y audio adaptativo que ajusta la experiencia de escucha al entorno.

También audio espacial personalizado, con seguimiento dinámico de la cabeza, para una sensación más envolvente al escuchar música o ver películas. Y una novedad es que incluyen traducción en tiempo real a través de Apple Intelligence en dispositivos compatibles.

Certificación IP57 resistente al polvo, al agua y al sudor, por lo que vienen bien para entrenar o salir al correr.

Un regalo para quien escucha música 24/7, con 20 horas de autonomía con el estuche de carga + carga rápida.

Tablet Lenovo idea Tab Wi-Fi

Tablet Lenovo idea Tab Wi-Fi PcComponentes

Esta tablet Lenovo Idea Tab de 11 pulgadas incluye un lápiz táctil que viene muy bien para tareas de dibujo gráfico o tomar apuntes. Monta un procesador MediaTek Dimensity 6300 de 8 núcleos con 8 GB de RAM y 12 GB de almacenamiento, lo que viene bien para almacenar archivos, cambiar de una app a otra rápido o consultar documentos.

Solo pesa 465 gramos, la batería es de 7.040 mAh y aguanta perfectamente si te la llevas de viaje, a la universidad o a la oficina. Baja de precio este Black Friday y es un regalazo para más personas de las que crees.

Incluye cuatro altavoces con Dolby Atmos para mejorar la experiencia al ver películas, series o escuchar música.

Es un buen regalo para estudiantes y personas creativas, gracias a herramientas como Circle to Search de Google.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch9

Smartwatch Samsung Galaxy Watch9 PcComponentes

Todos tenemos cerca a una persona activa, que hace deporte casi todos los días y es más de salir un domingo por la mañana que un sábado por la noche. Y si no conoces a nadie, es que esa persona eres tú. Y el Samsung Galaxy Watch9 de 40 mm es un regalo tecnológico al que sacarle mucho partido todos los días.

Es un reloj inteligente Samsung que mide la actividad física, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño e incluso la composición corporal, además de funciones extra como el electrocardiograma y la medición de oxígeno en sangre. Y también incluye GPS para registrar las rutas durante los entrenamientos sin llevar el móvil encima.

Viene con NFC para hacer pagos con servicios compatibles, recibir notificaciones y gestionar apps desde Wear OS.

Es un regalo de Navidad perfecto para deportistas y amantes de la tecnología y los dispositivos conectados.

Mando PS5 Sony DualSense V2

PS5 Sony DualSense V2 PcComponentes

¿Conoces a alguien que lleve desde que salió jugando al GTA VI? No se habla de otra cosa en el terreno gaming, y por eso este mando para PS5 de Sony es uno de los productos más vendidos del momento en PcComponentes. Y sí, también baja de precio este Black Friday.

No es solo un segundo mando para jugar con amigos, porque viene con tecnologías de retroalimentación háptica y gatillos adaptativos para que las partidas sean mucho más inmersivas que con un mando convencional. Es decir, que el mando vibra y reproduce las sensaciones según lo que ocurre en pantalla, por ejemplo, en las misiones Jason y Lucía en el nuevo GTA.

Cuenta con conexiones de auriculares 3,5 mm , controles de movimiento y un botón Crear para compartir contenido en streaming.

, controles de movimiento y un botón Crear para compartir contenido en streaming. Es el regalo perfecto para quien ya tiene la PS5, juegue al GTA 6 o a cualquier otro título, y necesita un segundo mando.

Monitor Philips 24E1N1100A/00 23,8"

Monitor Philips 24E1N1100A/00 23,8" PcComponentes

Otro imprescindible para mejorar el set-up de cualquier gamer y que está rebajado en el Black Friday de PcComponentes. Este monitor Philips de 23,8" es un regalo muy práctico también para quien juega al GTA 6 o a cualquier otro título, incluso como segunda pantalla para trabajar, estudiar o ver la tele en una habitación.

Su pantalla IPS tiene una buena reproducción del color y ángulos de visión de 178º, mientras que los 120 Hz de la tasa de refresco hacen que la imagen sea mucho más fluida al jugar o al navegar por documentos o sitios web. Y con un tiempo de respuesta de 1 ms MPRT, imprescindible para videojuegos como el nuevo GTA.

Las tecnologías Flicker Free y Low Blue cuidan la vista para que las sesiones de juego o de trabajo sean más cómodas.

Un regalo para personas que estudian, teletrabajan o juegan a videojuegos.

Los mejores regalos de tecnología para estas fiestas están en el Black Friday de PcComponentes, con descuentos de hasta el 60% en tus favoritos de tecnología para sorprender a quien más quieres (o para autorregalarte). Aprovecha hasta el 29 de noviembre, con nuevos productos rebajados todos los días ¡y precios que no vas a encontrar en ninguna otra parte!

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