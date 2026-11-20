Rebajado un 45% en el Black Friday el Kindle con pantalla a color más cómodo para leer: "No cansa nada la vista"

¿Eres más de leer en formato digital o en papel? Cada uno tiene sus ventajas y no necesariamente tienes que elegir entre uno u otro. Los lectores siguen comprando libros en formato físico y también llevan siempre encima un Kindle, que es mucho más cómodo para viajar, ir en transporte público o leer por la noche.

Si te convence la idea y quieres ir un paso más allá frente a un libro electrónico convencional, tienes que fichar el Kindle Colorsoft de Amazon, con una pantalla de 7" a color que mejora una barbaridad la experiencia. Y ahora baja de precio un 45% durante las ofertas del Black Friday anticipado. ¡Una ganga!

¿Por qué comprar el Kindle en el Black Friday de Amazon?

Pantalla a color de 7 pulgadas para ver mejor portadas, ilustraciones y cómics.

Hasta 8 semanas de batería con una sola carga y 16 GB de almacenamiento para guardar miles de libros.

Resistente al agua IPX8 para leer en la playa o en la piscina sin preocuparte por las salpicaduras.

Solo pesa 215 gramos, por lo que puedes llevarlo a cualquier parte sin que ocupe apenas espacio.

Una pantalla a color para disfrutar de tus lecturas favoritas

Kindle Colorsoft Amazon

La principal diferencia del Kindle Colorsoft en comparación con otros libros electrónicos, incluso de Amazon, está en su pantalla de 7 pulgadas. Hace la lectura mucho más cómoda en cuanto a tamaño, y también es un plus que tenga color. Utiliza una tecnología con una resolución de 300 ppp en blanco y negro y de 150 ppp en color, así que la definición es muy buena y le da un plus a los contenidos ilustrados (cómics, novelas gráficas...).

Y si te gusta leer en formato físico por la posibilidad de subrayar y poner pósits a los libros, también podrás hacerlo con el Kindle Colorsoft en amarillo, naranja, azul, rosa y verde. En todo momento permite ajustar la temperatura de la luz, que va desde tonos más blancos hasta cálidos y ámbar, según el momento del día y la iluminación.

Reseñas del Kindle Colorsoft de Amazon 16 GB

El Kindle Colorsoft ya era uno de los dispositivos más vendidos de Amazon y, de hecho, cuenta con más de 3.000 reseñas positivas de usuarios reales, que destacan:

"La pantalla se ve genial, no cansa nada la vista y la batería aguanta el tipo de sobra (yo suelo leer un rato todas las noches con luz y me dura semanas)".

"Pasa las páginas de manera fluida y, a la hora de hacer marcaciones o anotaciones, es bastante rápido".

"Es facilísimo de usar, y el color le da un encanto especial a las portadas y a los cómics, con unos tonos que recuerdan a la tinta de periódico, muy agradables a la vista. Además, la experiencia de lectura es superfluida".

¿Quieres leer más a partir de ahora o estás pensando en alguien a quien le encantaría este regalo? Aprovecha que el Kindle Colorsoft está rebajado un 45% solo durante las ofertas de Black Friday anticipado de Amazon, ¡y hasta que se agote!

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