¿Cuál es el mejor centro de planchado de 2026? Marcas y comparativa de los mejores de 2026 Centros de planchado

¿Cuál es el mejor centro de planchado de 2026? Marcas y comparativa de los mejores

Los centros de planchado se diferencian de una plancha de toda la vida porque son más grandes y ocupan más espacio en casa, pero a cambio planchan en la mitad de tiempo y son los mejores dispositivos para eliminar arrugas difíciles. Además, los puedes utilizar en todo tipo de tejidos, por delicados que sean, que respetan la naturaleza de las prendas.

Si detestas planchar y es la tarea que siempre se te hace cuesta arriba, necesitas fichar el Top 10 de centros de planchado de 2026. Hemos recopilado las marcas con mejores centros de planchado (AEG, Cecotec, Rowenta, Taurus…) para ayudarte a elegir la que necesitas en casa. Comparamos su potencia, autonomía y tecnología, ¡toma nota!

AEG Delicate 6000

AEG Delicate 6000

Si planchar se te hace cuesta arriba, este centro de planchado AEG simplifica al máximo la tarea con un sistema que ajusta automáticamente la temperatura y el vapor, según el tipo de tejidos. Tiene 5 bares de presión, un golpe de vapor de hasta 300 g/min y un vapor continuo de 95 g/min que viene muy bien para sesiones largas.

A favor : ajuste automático del vapor para evitar sustos con los tejidos.

: ajuste automático del vapor para evitar sustos con los tejidos. En contra: el depósito de 1,2 litros se queda algo justo en sesiones largas.

Cecotec IronHero 2000 Vertical Station

Cecotec IronHero 2000

El IronHero 2000 Vertical Station es de los pocos de esta comparativa de centros de planchado para 2026 que permite planchar también en formato vertical. Así, podrás eliminar arrugas directamente en la percha sin necesidad de usar una tabla tradicional. Y con 2000 W de potencia, un vapor continuo de 47 g/min y un depósito extraíble de 1,7 litros que se traduce en una autonomía de hasta 46 minutos.

A favor : diseño 3 en 1 con tabla ajustable para planchado vertical y horizontal.

: diseño 3 en 1 con tabla ajustable para planchado vertical y horizontal. En contra: el vapor continuo se puede quedar un poco corto para arrugas muy profundas en tejidos gruesos.

SLIDING DIGITAL 2400 de Taurus

SLIDING DIGITAL 2400

El Taurus Sliding Digital 2400 es uno de los más completos de esta comparativa de los mejores centros de planchado de 2026, con 2400 W y una presión de 5,5 bares. Podrás utilizarlo para sábanas más ligeras, vaqueros y hasta vestidos o camisas de seda o lino. Además, el vapor continuo de 130 g/min reduce el número de pasadas para cuidar mejor las prendas y para un planchado más rápido.

A favor : vapor antibacteriano que elimina hasta el 99,9 % de bacterias de los tejidos.

: vapor antibacteriano que elimina hasta el 99,9 % de bacterias de los tejidos. En contra: la presión es correcta, pero no alcanza el nivel de los modelos más potentes en arrugas muy profundas.

Eco Steam Pro de Rowenta

Eco Steam Pro Rowenta

Este es un centro de planchado Rowenta para conseguir resultados profesionales al tiempo que controlas el consumo de energía. En este caso, su carta de presentación son 7,8 bares de depresión y un golpe de vapor de hasta 580 g/min para eliminar arrugas profundas en todo tipo de tejidos. Además, la suela con 400 microagujeros activos distribuye muy bien el vapor por toda la ropa.

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A favor : modo Eco para combinar potencia y eficiencia y así reducir el consumo sin interferir en el rendimiento.

: modo Eco para combinar potencia y eficiencia y así reducir el consumo sin interferir en el rendimiento. En contra: prestaciones altas a las que quizá no le sacas partido si solo planchas de vez en cuando.

Excellence SmartCare Ufesa

Smartcare Ufesa

El mejor centro de planchado para conseguir resultados profesionales en casa y sin complicarte demasiado la vida. Este de Ufesa tiene 2400 W de potencia, 10 bares de presión y un rendimiento top para cualquier tejido. Además, es un centro de planchado inteligente que ajusta automáticamente la temperatura según el tipo de tejido para reducir el riesgo de dañar las prendas más delicadas.

A favor : ajuste automático de temperatura, para no tener que clasificar o separar la ropa.

: ajuste automático de temperatura, para no tener que clasificar o separar la ropa. En contra: el nivel de potencia y las funciones avanzadas están dirigidos a usuarios que planchan mucho.

VALBERG STEAMBOOST-07.3

Valberg Steamboost

No es tan habitual encontrar un centro de planchado para uso doméstico con 3000 W de potencia, pero este lo consigue. Está diseñado para familias numerosas o personas que tienen que planchar grandes cantidades de ropa al día. Y acompaña también su depósito extraíble de 1,8 litros con buenas cifras de autonomía.

A favor : depósito de gran capacidad y potencia alta para sesiones de planchado largas.

: depósito de gran capacidad y potencia alta para sesiones de planchado largas. En contra: necesitarás algo de práctica para controlar el ajuste manual de temperatura y de vapor.

Polti La Vaporella XT100C

La Vaporella

El centro de planchado Polti La Vaporella es el mejor si quieres despreocuparte del mantenimiento y solo te interesa tener un aparato que elimine las arrugas de tus prendas. Tiene una presión de 7,5 bares y una bomba que puede alcanzar picos de hasta 15 bares. Además, la función Steam Pulse de 500 g/min permite utilizar ráfagas de vapor muy intensas, que vienen bien para prendas gruesas o con pliegues marcados.

A favor : sistema de programas automáticos que ajusta el vapor y la temperatura sin configuración manual.

: sistema de programas automáticos que ajusta el vapor y la temperatura sin configuración manual. En contra: el tamaño y el enfoque avanzado no son tan prácticos para un uso básico.

JECP8523 de Jata

JECP8523

Jata tiene un centro de planchado que cumple muy bien para los usuarios que buscan un aparato funcional, pero con rendimiento suficiente para el uso doméstico. Su carta de presentación es una potencia de 2250 W y un vapor continuo de entre 40 y 60 g/min. Es decir, que ofrece una salida de vapor constante para suavizar arrugas sin insistir demasiado. Aunque no es un modelo de altas prestaciones, sí que cumple muy bien en el día a día.

A favor : sistema sencillo y funcional para personas que no tienen demasiada experiencia.

: sistema sencillo y funcional para personas que no tienen demasiada experiencia. En contra: la potencia y el caudal de vapor son más limitados en comparación con un modelo de alta gama.

Maxivapore Tenace

Maxivapore Tenace

Este es uno de los centros de planchado más potentes de 2026 con 3100 W de potencia y una presión de 8 bares. Esta combinación lo convierte en uno de los más avanzados para arrugas profundas y tejidos complicados. Además, la capacidad para generar un vapor potente se traduce en sesiones de planchado mucho más rápidas y eficientes.

A favor : depósito de gran capacidad (2 litros) para planchar durante más tiempo sin interrupciones.

: depósito de gran capacidad (2 litros) para planchar durante más tiempo sin interrupciones. En contra: el tamaño y la potencia no son tan ideales para un planchado puntual o prendas ligeras.

KUKEN 3100 W

KUKEN 3100 W

Por último, y no menos importante, el centro de planchado KUKEN, también con cifras de potencia que alcanzan los 3100 W, una presión de 8 bares y un depósito de 1,5 litros más que suficiente para eliminar arrugas en todo tipo de tejidos (prendas más delicadas o ropa más gruesa). Además, este nivel de presión ayuda a que el vapor penetre en las fibras para reducir el esfuerzo manual y el tiempo.

A favor : sistema antical y antigoteo que mantienen el rendimiento del centro de planchado.

: sistema antical y antigoteo que mantienen el rendimiento del centro de planchado. En contra: no incorpora funciones avanzadas de automatización, así que tendrás que ajustar la temperatura manualmente según el tejido.

¿Qué tener en cuenta al comprar un centro de planchado?

¿Qué uso le vas a dar al centro de planchado, qué tipo de prendas tienes en el armario y cuánto tiempo quieres invertir en el planchado? Son las tres preguntas que deberías hacerte antes de comprar un centro de planchado en 2026, porque de eso va a depender el modelo que al final elijas.

Uno de los aspectos más importantes es la presión del vapor, que se mide en bares. Lógicamente, las cifras más altas permiten eliminar arrugas profundas y tratar tejidos más gruesos sin esfuerzo, aunque también influye mucho la potencia, expresada en vatios (W). A mayor potencia, más rápido se calentará el aparato y más constante será el rendimiento de vapor.

Ten en cuenta también la capacidad del depósito de agua, el tipo de suela, cómo distribuye el vapor y, sobre todo, el uso real que le vas a dar al centro de planchado. No es lo mismo planchar una vez a la semana que tener montañas de ropa en casa casi a diario.

Preguntas frecuentes sobre los centros de planchado

¿Qué potencia debe tener un buen centro de planchado?

La potencia influye directamente en el calentamiento y la estabilidad del vapor. Para un uso doméstico estándar, es suficiente con una potencia de entre 2000 y 2400 W. Si buscas un uso más intensivo o resultados profesionales, elige un modelo más potente.

¿Cuántos bares necesita un centro de planchado?

La presión del vapor, expresada en bares, es lo más importante para eliminar arrugas profundas. Lo más adecuado para la mayoría de personas es entre 5 y 7 bares, aunque siempre puedes buscar algo más si necesitas un acabado profesional o planchas muchos tejidos gruesos.

¿Cuál es el tamaño de depósito más recomendable?

Depende del uso. Para un planchado ocasional, un depósito de 1 a 1,2 litros es suficiente. Sin embargo, para sesiones de planchado más largas o para no tener que rellenarlo constantemente, lo ideal es un depósito de 1,5 litros o más.

¿Qué diferencia hay entre un centro de planchado y una plancha tradicional?

El centro de planchado genera más vapor y mantiene una presión constante, así que elimina arrugas más rápido y con menos esfuerzo. En cambio, la plancha tradicional es más compacta y adecuada para usos puntuales o pequeñas cantidades de ropa.

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