Las 10 mejores tarjetas con beneficios de 2026: cashback por tus gastos, recompensas y ventajas al viajar

Las tarjetas son el medio de pago que más ha crecido en los últimos años, tanto la opción física como las alternativas de pago móvil con smartphones o smartwatches. Ahora bien, ¿obtienes algo a cambio de utilizarla? Si utilizas una tarjeta de crédito o débito convencional, probablemente no. En cambio, las tarjetas con beneficios incluyen muchas ventajas, algunas pagando una cuota mensual y otras sin gastos de emisión ni de mantenimiento.

Por ejemplo, te devuelven un porcentaje de las compras que hagas en cashback (o saveback), o convierten el gasto en puntos, millas de avión o recompensas para utilizar en hoteles y viajes. También hay tarjetas que van asociadas a cuentas remuneradas, permiten pagar en otras divisas sin comisiones y hasta acceso gratis a salas VIP en aeropuertos.

¿Te habías planteado alguna vez contratarlas? Para echarte una mano, hemos recopilado las 10 mejores tarjetas y planes con beneficios de 2026 para ayudarte a decidir cuál merece la pena según tus hábitos.

Comparativa de las 10 mejores tarjetas con beneficios

Tarjeta / Plan Coste Cashback / Puntos Ahorro / remuneración Viajes y seguros Ventaja destacada Iberia Cards Icon 9,90 €/mes (118,80 €/año) Hasta 1 Avios/€ según compra - Iberia Club Plata, seguros y 0 % comisión en pagos en otras divisas 10 % de descuento en vuelos de Iberia + estatus Plata Revolut Metal 15,99 €/mes (191,88 €/año) 1 RevPoint/2 € Hasta 2.02% AER/ 2% NIR de interés Seguro, 3 GB eSIM y descuento en salas VIP Suscripciones evaluadas hasta 4.500 €/año. Aplican T&C's de las colaboraciones Trade Republic Sin cuota mensual 1 % Saveback 3,04% TAE para nuevos clientes hasta 50.000 € Retiradas gratuitas desde 100 € Saveback invertido automáticamente N26 Metal 16,90 €/mes o aprox. 162 €/año con pago anual - 1,30% TAE en ahorro y hasta 2,56% TAE en Fondo Monetario Flexible Seguro global, 1 acceso VIP anual y 8 retiradas gratuitas/mes en eurozona Mastercard de acero + seguros bunq Elite 18,99 €/mes (227,88 €/año) - Hasta 3,01 % anual Seguro internacional, 8 GB eSIM/año y ventajas en divisas 3 tarjetas físicas + 25 digitales Crypto.com LevelUp Plus 3,99 €/mes (47,88 €/año) 2% en recompensas cripto Hasta 4,5 % anual sobre los primeros 10.000 USD 0% comisión de cambio sujeto a condiciones 2% de devolución con Ruby Vivid Prime 9,90 €/mes (118,80 €/año) Hasta 4% cashback, máx. 100 €/mes 3% inicial y después hasta 2% Hasta 1.000€ en retiradas sin comisión y pagos en más de 150 monedas Cashback de hasta 100€/mes American Express Gold 16€/mes (192€/año) Membership Rewards según categoría - 2 accesos Priority Pass, Hotel Collection y seguros Puntos transferibles a programas de viajes Klarna Max 44,99 €/mes; 539,88 €/año 1,5 % de cashback en compras; hasta 4 veces más en comercios seleccionados 2,70 % TAE en ahorro, sujeto a condiciones Acceso ilimitado a salas VIP, seguros de viaje y 16 suscripciones premium Suscripciones valoradas en hasta 2.040 €/año; recompensas mensuales WiZink MaX Dia 0€ emisión y mantenimiento to 3% en Dia + 1 % en otros comercios, hasta 8 €/mes - Seguro de protección diaria Hasta 96 € al año en monedero y Dia sin cuota

Iberia Cards Icon: convierte el gasto diario en viajes

Iberia Cards Icon Iberia

La primera tarjeta con beneficios de esta comparativa es Iberia Cards Icon, con la que conviertes el dinero que gastas al mes en Avios para viajar y otras ventajas estupendas para viajeros. Por 9,90€ al mes que cuesta la tarjeta, puedes conseguir 1 Avios por cada euro en billetes de Iberia comprados a través de su página web y en compras en moneda extranjera. En el caso de los partners de Iberia Club y establecimientos de viajes, 1 Avios por cada 2€; y en el resto de compras, 1 Avios por cada 3€.

Entre las principales ventajas, el nivel Iberia Club Plata con embarque prioritario, facturación en mostradores Business, selección gratuita de asiento y prioridad en listas de espera. También un bono anual del 10% de descuento en una compra de billetes en la web oficial de Iberia. La comisión de Iberia Cards por cambio de divisa en compras está bonificada hasta 500 € al mes y un máximo de 6.000 € al año.

¿Por qué contratarla? : además de las ventajas anteriores, incluye seguros de viaje con una cobertura por accidentes de hasta 751.300€ y hasta 9.000€ de asistencia .

: además de las ventajas anteriores, incluye seguros de viaje con una cobertura por accidentes de hasta y hasta . Coste: 9,90€ al mes (118,80€ al año).

Revolut Metal, el paquete completo para sacar partido a las suscripciones

Revolut Metal Revolut

Revolut Metal reúne servicios para viajar, y gestión de divisas con una cuota de 15,99€ al mes.

Permite cambiar divisas sin límite y retirar hasta 800€ al mes en cajeros sin comisión, además de aplicar un 40% de descuento en las comisiones de transferencias internacionales.

Para quienes vuelan con frecuencia, incluye 3 GB de datos en eSIM, y acceso con descuentos en más de 1.000 salas VIP. Las compras generan 1 RevPoint por cada 2€ gastados, canjeables por millas aéreas, hoteles o datos y el plan añade suscripciones incluidas como ChatGPT GO por 12 meses, WeWork o NordVPN Plus.

¿Por qué contratarla? : puedes ahorrar si ya pagas por distintos servicios por separado (ventajas de viajes, suscripciones digitales, recompensas).

: puedes ahorrar si ya pagas por distintos servicios por separado (ventajas de viajes, suscripciones digitales, recompensas). Coste: 15,99€ al mes (191,88€ al año).

Disclaimers:

18+ años. Sujeto a los T&Cs de RevPoints. Los RevPoints que obtengas dependen de tu plan. Algunas transacciones no aplican. Servicios prestados por Revolut Bank UAB, Sucursal en España (código del Banco de España 1583). Sus fondos estarán depositados en Revolut Bank UAB o en nuestra entidad bancaria colaboradora. Si se mantienen en nuestra entidad bancaria colaboradora, los fondos se depositan en una cuenta segregada en régimen de fideicomiso. Siempre puede comprobar en la aplicación dónde están depositados sus fondos. La cuenta remunerada es una cuenta de depósito a la vista. El tipo de interés depende de su plan: desde un 1,15 % TAE en nuestro plan Standard, un 2,02 % TAE en el plan Metal y un 2,27 % TAE en nuestro plan Ultra. Mayores de 18 años. Ejemplo representativo: 100 € invertidos el 1 de enero al 2,02 % TAE / 2,00 % TIN generarían 2,02 € de intereses hasta el 31 de diciembre, suponiendo que no se realicen aportaciones adicionales, retiradas ni retenciones fiscales. Liquidación diaria de intereses. El Plan Metal está sujeto a una cuota mensual de 15,99 €. Sin comisiones de mantenimiento ni de cancelación de la cuenta. El importe máximo de depósito elegible es de 5.000.000 €. Más información en https:// www.revolut.com/es-ES/legal/savings-account/. Se aplican los términos de los planes de pago. Algunas transacciones no aplican. Sin comisiones de retirada dentro de los límites del plan. Terceros proveedores pueden cobrar comisiones en cajeros. Sujeto a T&Cs. Se aplican comisiones de cambio, comisiones de remesa, límites de uso razonable y T&Cs.

Trade Republic, convierte tus compras en aportaciones a tu inversión

Trade Republic Trade Republic

Trade Republic propone una manera diferente de tener una tarjeta cashback. En lugar de recibir el dinero de vuelta para gastarlo, las compras generan un 1% de Saveback, es decir, que ese porcentaje de vuelta va directamente destinado a un plan de inversión. También cuenta con Round Up, que redondea cada compra y destina automáticamente la diferencia a la inversión. Un gesto pequeño que no tiene prácticamente impacto en tu bolsillo, pero con beneficios a largo plazo.

No cobra una cuota mensual por la tarjeta, a diferencia de otras tarjetas con beneficios, y ofrece a los nuevos clientes un 3,04% TAE sobre un total de hasta 50.000€ de efectivo. Pero si superas esa cantidad, sigues obteniendo remuneración: el saldo que exceda el límite recibe actualmente un 2,53 % TAE (2,50 % TIN), vinculado al tipo del Banco Central Europeo. Puedes invertir desde 1€ en acciones, fondos, ETF, criptomonedas y Private Markets, así como programar inversiones periódicas sin comisiones por parte de Trade Republic.

¿Por qué contratarla? : retiradas gratuitas a partir de 100€ por operación, incluso en cajeros de otros países, y posibilidad de invertir de manera sencilla gracias al saveback.

: retiradas gratuitas a partir de 100€ por operación, incluso en cajeros de otros países, y posibilidad de invertir de manera sencilla gracias al saveback. Coste: sin cuota mensual.

N26 Metal, una tarjeta que hace crecer tu dinero

N26 Metal N26

La N26 Metal es una tarjeta Mastercard de débito de acero inoxidable con ventajas de ahorro, inversión y protección. Incluye una cuenta de ahorro con un 1,30 % TAE y acceso al Fondo Monetario Flexible con hasta un 2,56 % TAE, aunque este último conlleva riesgo para el capital. Permite invertir desde 1 € en acciones, ETFs, ETCs y criptomonedas, con 10 operaciones gratuitas al mes en acciones, ETFs y ETCs (habitualmente 0,90 € por operación).

También es una buena tarjeta para viajar, con seguro de viaje global, protección del móvil y cobertura de compras de Allianz Assistance, sujetos a condiciones y límites. Ofrece un 1 % de cashback en transacciones en divisas distintas al euro y acceso a más de 1.300 salas VIP mediante DragonPass, con la primera visita anual gratuita.

¿Por qué contratarla? : Por sus ventajas de ahorro e inversión, seguros y hasta 8 retiradas gratuitas al mes en cajeros de la eurozona ( 2 € por retirada adicional ).

: Por sus ventajas de ahorro e inversión, seguros y hasta en cajeros de la eurozona ( ). Coste: 16,90 € al mes (202,80 € al año) o aproximadamente 162 € mediante pago anual único.

bunq Elite, una cuenta para quienes viajan a menudo

bunq Elite bunq

¿Viajas mucho durante todo el año? Entonces, la cuenta de bunq Elite tiene muchos beneficios que amortizan en poco tiempo la cuota mensual: un seguro de viaje internacional con asistencia médica, equipaje y coche de alquiler (extensible a toda la familia) y 8 GB de datos al año en una eSIM (repartidos en paquetes de 2 GB).

Es una propuesta muy flexible para organizar tu dinero, porque permite tener hasta 25 tarjetas digitales y 3 físicas, ya sea para separar gastos, compras o suscripciones. En operaciones internacionales aplica el tipo de cambio de Mastercard con un recargo del 0,5% y las 10 primeras transferencias de divisas al mes son gratis en más de 40 monedas.

¿Por qué contratarla? : además de las ventajas para viajar, es una cuenta remunerada que alcanza un 3,01% anual , con abono semanal de los intereses.

: además de las ventajas para viajar, es una cuenta remunerada que alcanza un , con abono semanal de los intereses. Coste: 18,99€ al mes (227,88€ al año).

Crypto.com LevelUp Plus, recompensas en criptomonedas

Crypto.com Crypto.com

Crypto.com LevelUp Plus es uno de los niveles de suscripción (Plus) dentro del programa de fidelización y recompensas Level Up, de la plataforma Crypto.com. Por 3,99€ al mes, incluye la tarjeta Ruby, con un 2% de recompensa en cripto por las compras. También puedes pagar en otras divisas sin comisión y hacer trading sin comisiones hasta 20.000€ al mes.

Otra de las ventajas de este plan de beneficios es la rentabilidad de hasta el 4,5% anual sobre los primeros 10.000 dólares en efectivo, sin mantener un saldo mínimo ni tener el dinero parado Y si quieres tener todas tus inversiones en el mismo sitio, puedes recibir una bonificación del 1,25% al traspasar una cartera de acciones.

¿Por qué contratarla? : cuota muy baja en comparación con otras tarjetas y planes para conseguir cashback en criptomonedas y otras ventajas.

: cuota muy baja en comparación con otras tarjetas y planes para conseguir cashback en criptomonedas y otras ventajas. Coste: 3,99€ al mes (47,88€ al año). Los 30 primeros días son gratis.

Vivid Prime, un 4% de cashback y gestión fácil de tu dinero

Vivid Prime Vivid Prime

¿No sabes aún qué tarjeta con beneficios contratar? Con el plan Prime de Vivid puedes conseguir hasta un 4% de cashback en compras (máximo de 100€ al mes en recompensas, según condiciones) para recuperar parte del dinero que gastas al mes. El primer mes para probar el servicio es gratis y después la cuota es de 9,90€ al mes.

Una ventaja de esta tarjeta con beneficios es que puedes organizar tu dinero en hasta 15 pockets con IBAN diferentes, lo que viene bien para separar los gastos del dinero que destinas a tus compras, a viajar o al ahorro. También incluye transferencias SEPA gratuitas, ilimitadas e instantáneas. Y para ahorrar, un 3% anual durante los dos primeros meses y después hasta un 2%, con intereses abonados todos los días y disponibilidad del dinero en cualquier momento.

¿Por qué contratarla? : doble manera de sacarle rendimiento a la cuenta (cashback por un lado y remuneración por otro).

: doble manera de sacarle rendimiento a la cuenta (cashback por un lado y remuneración por otro). Coste: 9,90€ al mes (118,80€ al año). Primer mes gratis.

American Express Gold, convierte tus gastos en puntos

American Express Gold American Express

La American Express Gold tiene una ventaja importante frente a otras de esta comparativa de tarjetas de beneficios, y es que el cliente elige en qué quiere gastar el dinero de sus recompensas. Por lo general, consigues 1 punto de Membership Rewards por cada 2€ gastados, aunque hay algunas categorías que suman más puntos. Los puntos no caducan y los puedes destinar a compras, tarjetas regalo o en programas de aerolíneas, hoteles y alquiler de coches. Durante los primeros 10 meses, puedes conseguir hasta 20.000 puntos extra si alcanzas ciertos niveles de gasto.

Y si viajas mucho, incluye dos accesos gratuitos al año a salas VIP Priority Pass, ventajas de Hotel Collection y un 10% de descuento en Hertz Gold Plus Rewards. También te protege con hasta 600.000€ en accidentes de viaje, asistencia médica internacional de hasta 9.000€ y coberturas por retrasos, cancelaciones o equipaje.

¿Por qué contratarla? : libertad total para elegir en qué gastar los puntos (compras, viajes, hoteles, tarjetas regalo…).

: libertad total para elegir en qué gastar los puntos (compras, viajes, hoteles, tarjetas regalo…). Coste: 16€ al mes (192€ al año).

Klarna Max, cashback en tus compras, salas VIP ilimitadas y suscripciones premium

Klarma Max Klarma

¿Quieres recuperar dinero con tus compras habituales y disfrutar de ventajas exclusivas cuando viajas? Entonces, Klarna Max es una opción para quienes buscan combinar ahorro, recompensas y servicios premium. Ofrece un 1,5 % de cashback en compras, que puedes canjear por dinero en tu cuenta bancaria o puntos de viaje y hotel. Además, permite obtener hasta cuatro veces más cashback en comercios seleccionados a través de la aplicación.

Uno de sus principales atractivos es el acceso ilimitado a salas VIP de aeropuertos, ideal para viajeros frecuentes. También incluye seguros de viaje, protección para coches de alquiler y cancelación por cualquier motivo, sujetos a las condiciones de cobertura. A esto se suman 16 suscripciones premium valoradas por Klarna en hasta 2.040 € anuales y una remuneración del 2,70 % TAE en ahorro, según las condiciones aplicables.

¿Por qué contratarla? : cashback en compras habituales, acceso ilimitado a salas VIP, seguros de viaje, suscripciones premium y remuneración del ahorro.

: cashback en compras habituales, acceso ilimitado a salas VIP, seguros de viaje, suscripciones premium y remuneración del ahorro. Coste: 44,99 € al mes, equivalentes a 539,88 € al año.

WiZink MaX Dia, devuelve el dinero que gastes en supermercados Dia

WiZink MaX Dia WiZink

Si haces tus compras habitualmente en supermercados Dia, le vas a sacar mucho partido a la WiZink MaX Dia. La tarjeta te devuelve un 3% de lo que gastes en supermercados Dia y en su página web (hasta 5€ al mes) y añade otro 1% en el resto de comercios, con un máximo de 3€ mensuales. En total, hasta 96€ al año sin tener que asumir ninguna cuota de emisión ni de mantenimiento.

Recibirás el saldo acumulado en el Monedero Dia. Además, incluye sin coste un Seguro de Protección Diaria y una línea de crédito de hasta 6.000€. Y lo más cómodo es que cualquier cliente la puede solicitar, sin trasladar su cuenta habitual a WiZink.

¿Por qué contratarla? : recuperas casi 100€ al año sin cambiar tus hábitos, si ya eres cliente de supermercados Dia.

: recuperas casi 100€ al año sin cambiar tus hábitos, si ya eres cliente de supermercados Dia. Coste: sin coste de emisión ni de mantenimiento.

Cómo elegir la mejor tarjeta con beneficios según tus hábitos

Para valorar las opciones, conviene comparar la cuota mensual o anual con el valor total de los beneficios que realmente vas a utilizar.

Viajeros frecuentes : Iberia Cards Icon o American Express Gold ofrecen grandes ventajas en vuelos y salas VIP.

: Iberia Cards Icon o American Express Gold ofrecen grandes ventajas en vuelos y salas VIP. Cashback puro : Vivid Prime ( hasta el 4 % ) o WiZink MaX Dia (para quienes compran en Dia). Inversión automatizada: Trade Republic ( 1 % de Saveback ) o Crypto.com LevelUp Plus ( 2 % en cripto ).

: Vivid Prime ( ) o WiZink MaX Dia (para quienes compran en Dia). Inversión automatizada: Trade Republic ( ) o Crypto.com LevelUp Plus ( ). Banca y viajes todo en uno: N26 Metal, bunq Elite o Revolut Metal ofrecen cuentas remuneradas y funciones internacionales para viajar.

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