Recta final de las ofertas de octubre de AEG: consigue esta lavadora secadora eficiente para el otoño ¡por 370€ menos!

Ya hemos tenido los primeros días de lluvia del otoño y poco a poco van a seguir bajando las temperaturas hasta que en un mes y medio demos la bienvenida oficial al invierno. Y eso significa que vas a tardar el doble en hacer la colada, porque la ropa tarda muchísimo en secarse si la tiendes dentro de casa y mucho más al aire libre (sobre todo en zonas con mucha humedad).

Para ponerle remedio, hemos fichado la lavadora secadora Serie 7000 de AEG, con capacidad de 10 kg para el lavado y de 6 kg para el secado. Un electrodoméstico 2 en 1 que está rebajado hasta 370€ durante las ofertas de octubre de AEG (300€ de descuento directo + un 10% extra con el cupón 10DESCAEG). ¡Supercompra!

Necesitas esta lavasecadora AEG en casa porque…

Lava hasta 10 kg y seca 6 kg de ropa, por lo que puedes hacer coladas grandes.

Refresca prendas con vapor en solo 25 minutos: neutraliza olores, elimina virus y bacterias, reduce arrugas…

El sistema PreciseLoad ajusta el ciclo (consumo, duración, cantidad de agua y de energía) según la cantidad de ropa.

Con el cajón UniversalDose puedes activar las cápsulas de detergente hasta un 60% más rápido para disolverlas antes de que entren en el tambor.

Lavadora secadora AEG

Lavadora secadora Serie 7000 AEG.jpg Lavadora secadora Serie 7000 de AEG

Con la lavadora secadora Serie 7000 de AEG puedes elegir entre lavar y secar en el mismo ciclo o hacer una de las dos funciones por separado. Eso sí, la capacidad de secado es ligeramente inferior a la de lavado (6 vs. 10 kg), así que si llenas el tambor hasta arriba, tendrás que retirar parte de la ropa antes de comenzar el secado.

Además de los ciclos de lavado convencionales, esta lavasecadora viene con la función ProSteam (una de las mejor valoradas de AEG ahora mismo), que refresca las prendas con vapor y elimina virus, bacterias y malos olores para evitar un lavado completo. Es un electrodoméstico suave y respetuoso con las prendas, también las más delicadas.

¿Es mejor tener una lavadora secadora que dos electrodomésticos por separado?

Depende mucho del espacio que tengas en casa y de cómo sean tus hábitos. La mayoría de hogares no tienen un espacio tan amplio como para tener lavadora por un lado y secadora por el otro, así que la solución es 'juntar' los dos electrodomésticos en uno solo. También es mucho más cómodo, porque puedes programar el ciclo completo de lavado y secado desde el principio.

También hay que tener en cuenta el consumo habitual y la frecuencia con la que usas la lavadora en casa. Pero, por lo general, tanto las personas que viven solas como las parejas o familias con niños le pueden sacar mucho partido a una lavadora secadora durante los meses más fríos.

Si te toca renovar pronto tu lavadora, lo más inteligente es que la compres con secadora ya incluida, porque mejora una barbaridad la colada y te ahorra más de un quebradero de cabeza en otoño e invierno. ¡Aplica el cupón 10DESCAEG en el carrito para ahorrarte un 10% extra!

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