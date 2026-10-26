Suma tus primeros kilómetros sobre el asfalto con las adidas Duramo SL 2

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Calzarse unas zapatillas que aporten amortiguación reactiva y ligereza es el mejor incentivo para sumar kilómetros cuando estás empezando a entrenar. Las zapatillas de running para hombre adidas Duramo SL 2 en color azul combinan un diseño aerodinámico con una estructura ligera de 260 gramos que optimiza cada zancada en distancias de 5 a 8 kilómetros. Equipadas con la amortiguación ultraligera LIGHTMOTION, una parte superior en malla textil muy ventilada y la duradera suela Adiwear, esta silueta de pisada neutra ofrece el equilibrio idóneo entre impulso, frescura y agarre sobre el asfalto. ¿Quieres añadirlas a tu armario? Es el momento perfecto para hacerlo porque están con un 26% de descuento en Sprinter.

Amortiguación LIGHTMOTION, suela Adiwear y malla ventilada

Amortiguación ultraligera LIGHTMOTION : brinda un impulso reactivo y absorbente que protege las articulaciones en cada impacto.

: brinda un impulso reactivo y absorbente que protege las articulaciones en cada impacto. Suela exterior de goma Adiwear : excelente resistencia al desgaste continuado y tracción segura sobre múltiples superficies urbanas.

: excelente resistencia al desgaste continuado y tracción segura sobre múltiples superficies urbanas. Parte superior de malla sintética transpirable : favorece un flujo de aire constante para evitar la acumulación de sudor en el pie.

: favorece un flujo de aire constante para evitar la acumulación de sudor en el pie. Drop equilibrado de 9 mm : altura de 33 mm en el talón y 24 mm en el antepié para garantizar una transición fluida en la pisada.

: altura de 33 mm en el talón y 24 mm en el antepié para garantizar una transición fluida en la pisada. Estructura ligera de 260 gramos : peso contenido para correr sin sensación de fatiga ni pesadez en las piernas.

: peso contenido para correr sin sensación de fatiga ni pesadez en las piernas. Recomendadas para pisada neutra: idóneas para corredores principiantes o entrenamientos habituales en distancias cortas.

Ajuste neutro, rendimiento técnico y pautas de mantenimiento

adidas Duramo SL 2 Sprinter

Las zapatillas adidas Duramo SL 2 están pensadas para runners que buscan una pisada cómoda y segura durante sus primeros entrenamientos. Su forro interior textil junto con la cordonera clásica aseguran una sujeción precisa en el empeine sin presionar la zona.

Escoger las adidas Duramo SL 2 es una decisión fantástica para quienes desean dar el salto a la carrera continua sin realizar un gran desembolso pero contando con el respaldo técnico de adidas. La capacidad de absorción de la tecnología LIGHTMOTION unida a la durabilidad de la goma Adiwear asegura una zapatilla resistente, cómoda y lista para superar tus marcas personales día a día.

Preguntas frecuentes

¿Para qué tipo de distancia están recomendadas estas zapatillas?

Están optimizadas principalmente para distancias cortas de entre 5 y 8 kilómetros, resultando idóneas para principiantes o sesiones de entrenamiento diario.

¿Qué tipo de pisada tienen las adidas Duramo SL 2?

Cuentan con una arquitectura orientada a corredores de pisada neutra que buscan una amortiguación uniforme a lo largo de la planta del pie.

¿Se pueden lavar en la lavadora si se ensucian de barro?

No, no se deben meter en la lavadora ni usar secadora; lo recomendable es frotar suavemente la malla y la suela con un paño húmedo o un cepillo suave.

Equípate con las adidas Duramo SL 2 y disfruta de la ligereza y amortiguación necesarias para conquistar tus primeros kilómetros con total confianza. Aprovecha que están con un 26% de descuento en Sprinter.

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