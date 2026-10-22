Renueva tu hogar sin obras: Esmaltes y papel pintado de LEROY MERLIN para azulejos

Cambia el aspecto de tu baño o cocina sin picar azulejos. Te contamos qué esmaltes y papel pintado elegir en LEROY MERLIN y cómo aplicarlos como un profesional

Seguro que más de una vez has entrado al baño de tu casa y has pensado que necesita un cambio urgente. Sin embargo, la idea de meterse en una reforma tradicional con albañiles, escombros, polvo por todas partes y un presupuesto astronómico hace que lo vayas posponiendo año tras año. La buena noticia es que los tiempos han cambiado radicalmente y hoy en día puedes estrenar espacio en un solo fin de semana gracias a las tendencias del 'Do It Yourself' (hazlo tú mismo).

Hacer pequeñas reformas en casa se ha vuelto una opción muy accesible para cualquiera, sin importar la experiencia previa que se tenga con las herramientas. Contar con un aliado como LEROY MERLIN facilita enormemente dar el paso, ya que te ofrece los materiales, la inspiración y la guía técnica para que pierdas el miedo. Si lo que buscas es transformar por completo la estética de tu hogar de forma rápida, la clave está en el uso de pinturas de nueva generación. Verás que renovar azulejos sin obras es un proyecto totalmente viable, entretenido y con un resultado estético espectacular que te sorprenderá.

Por qué cambiar de azulejos sin picar ni un solo ladrillo

Esmalte y papel pintado para azulejos LEROY MERLIN

Antes de meterte en materia, vale la pena entender por qué esta opción está ganando tantos adeptos entre quienes buscan cambiar azulejos baño de forma económica. No es solo cuestión de precio, aunque ahí también gana por goleada:

Ahorro de tiempo: un fin de semana puede ser suficiente para transformar por completo el espacio.

un fin de semana puede ser suficiente para transformar por completo el espacio. Cero escombros: nada de contenedores en la puerta ni polvo por toda la casa.

nada de contenedores en la puerta ni polvo por toda la casa. Ahorro económico: comparado con retirar y colocar azulejo nuevo, la diferencia de presupuesto es enorme.

comparado con retirar y colocar azulejo nuevo, la diferencia de presupuesto es enorme. Libertad de color: puedes combinar tonos, jugar con acabados mate o brillo y adaptar el resultado a tu gusto sin límites.

puedes combinar tonos, jugar con acabados mate o brillo y adaptar el resultado a tu gusto sin límites. Apto para cualquiera: no hace falta ser manitas experto para conseguir un resultado digno de foto.

Esmaltes y papel pintado: qué encontrarás en el catálogo

Esmalte y papel pintado para azulejos LEROY MERLIN

Cuando hablamos de esmaltes para azulejos, no existe un único producto para todos los casos. En LEROY MERLIN hay varias familias pensadas según el resultado que busques y el tiempo que quieras dedicarle:

Imprimación + pintura para azulejos : la opción más clásica, pensada para máxima adherencia sobre cerámica.

: la opción más clásica, pensada para máxima adherencia sobre cerámica. Imprimación + pintura de tu elección: si quieres acceder a una gama de colores más amplia.

Todos comparten algo importante, están formulados para adherirse bien a superficies cerámicas, algo que una pintura normal jamás conseguiría. Eso sí, la durabilidad de los esmaltes de azulejos depende directamente de cómo prepares la superficie antes de aplicar el producto, así que no te saltes ese paso por las prisas.

Si quieres ver el proceso completo explicado con todo detalle, puedes consultar la guía oficial de cómo pintar azulejos de cocinas y baños, o echar un vistazo a más proyectos en la sección de paso a paso de LEROY MERLIN

Paso a paso: cómo pintar azulejos de cocina y baño

Esmalte y papel pintado para azulejos LEROY MERLIN

Aquí viene la parte que de verdad marca la diferencia. Sigue este orden y el resultado hablará por sí solo.

1. Deja la superficie perfecta

Repara grietas o desconchones con masilla universal, ayudándote de una espátula si hace falta, y respeta el tiempo de secado que indique el fabricante.

Limpia a fondo con agua y jabón para eliminar la grasa. Un cepillo pequeño te salvará la vida en las juntas, que suelen acumular más suciedad de la que parece.

Si hay restos de cal, el vinagre es tu mejor aliado. Aclara después con agua limpia.

Seca bien con un paño, la humedad residual es enemiga número uno de una buena adherencia.

2. Protege antes de manchar nada

Cubre el suelo con plástico y fíjalo con cinta de carrocero.

Protege también el borde del alicatado, enchufes e interruptores.

3. Aplica la imprimación (si el producto la requiere)

Mezcla bien hasta conseguir una textura homogénea y vierte en la cubeta.

Con la brocha redonda, trabaja primero bordes, ángulos y juntas.

Termina con el rodillo, alternando pasadas en una dirección y luego cruzadas, sin dejar ninguna zona sin cubrir.

Retira la cinta de carrocero antes de que seque del todo, para evitar que se levante la pintura al despegarla.

Deja secar el tiempo que marque el envase antes de continuar.

4. Llegó el turno del color

Vuelve a proteger bordes, enchufes e interruptores.

Mezcla la pintura hasta que quede totalmente uniforme.

Con la brocha, remata bordes y ángulos igual que hiciste con la imprimación.

Termina con el rodillo, alternando pasadas verticales y horizontales, insistiendo bien en las juntas.

Si optaste por productos con resina, aplica ahora la capa protectora sobre la pintura de color ya seca.

En aplicaciones directas sin imprimación, una segunda mano suele mejorar bastante el acabado final.

Trucos para que parezca hecho por un profesional

Esmalte y papel pintado para azulejos LEROY MERLIN

No tengas prisa en la fase de preparación : es la que realmente decide si el resultado dura años o se descascarilla a los pocos meses.

: es la que realmente decide si el resultado dura años o se descascarilla a los pocos meses. Trabaja siempre con buena luz para no dejarte juntas a medio cubrir.

para no dejarte juntas a medio cubrir. Ventila la estancia mientras aplicas el producto y durante el secado.

mientras aplicas el producto y durante el secado. Si vas a combinar colores, marca bien las zonas con cinta antes de empezar para conseguir líneas limpias.

con cinta antes de empezar para conseguir líneas limpias. Ten paciencia entre capas: respetar los tiempos de secado es lo que marca la diferencia entre un acabado mate perfecto y uno con marcas de rodillo.

Qué necesitas tener a mano

Antes de ponerte manos a la obra, prepara estos básicos. Los tienes todos disponibles como productos para azulejos de cocina y baño:

Esponjas, bayetas y cubos de limpieza.

Mezcladoras y varillas.

Cubetas y bandejas para pintar.

Brochas redondas y rodillos para pintar.

Guantes de protección.

Imprimación y fijadores.

Pintura o resina para azulejos.

Lonas o plásticos de protección.

Cinta de carrocero.

Ideas para inspirarte antes de decidir el color

Esmalte y papel pintado para azulejos LEROY MERLIN

Si andas buscando ideas para renovar las paredes, piensa más allá del blanco de siempre. Un azul petróleo aporta un aire relajante casi de spa; un verde salvia en la cocina queda espectacular combinado con encimeras claras; y si prefieres algo atemporal, los grises cálidos nunca fallan. La clave está en que, al tratarse de pintura y no de azulejo físico, cambiar de opinión dentro de unos años vuelve a ser tan sencillo como coger otra vez la brocha.

Esta guía de aplicación de pintura para azulejos demuestra algo que muchos no se esperan: no hace falta una reforma integral para que tu baño o cocina luzcan como recién estrenados. Con los productos adecuados de LEROY MERLIN, un buen método y ganas de mancharte las manos un fin de semana, el "antes y después" puede ser tuyo. Así que ya sabes, la próxima vez que mires esos azulejos con desgana, recuerda que la solución está más cerca de lo que pensabas.

Papel pintado para baños de LEROY MERLIN: renueva las paredes sin hacer obras

El papel pintado para baños de LEROY MERLIN es una alternativa rápida y decorativa si quieres cambiar el aspecto de tu baño sin retirar los azulejos ni meterte en una reforma. Puedes utilizarlo para transformar una pared completa, destacar la zona del lavabo o combinarlo con pintura para azulejos y conseguir un baño totalmente diferente haciéndolo tú mismo.

La clave está en escoger un papel pintado apto para baños y resistente a la humedad. En el catálogo de LEROY MERLIN puedes encontrar diferentes diseños, colores y estampados para adaptar la decoración al estilo que buscas: motivos vegetales para crear un ambiente relajante, diseños geométricos para un baño más moderno o acabados que imitan materiales como madera, piedra o mármol.

Los papeles pintados vinílicos son especialmente interesantes para baños o cocinas, ya que su acabado facilita la limpieza y ofrece una mayor resistencia frente a la humedad. Aun así, se recomienda evitar su instalación en superficies en contacto con el agua, como el interior de la ducha.

Cómo poner papel pintado en el baño

Antes de colocar el papel pintado en el baño, asegúrate de que la superficie esté limpia, seca, lisa y libre de grasa. Si quieres instalarlo sobre una pared alicatada, comprueba previamente que el papel y el adhesivo sean adecuados para ese soporte y prepara los azulejos cuando sea necesario para evitar que las juntas terminen marcándose.

Después solo tendrás que medir y cortar las tiras, aplicar el adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante y colocar cada pieza desde la parte superior, alisándola cuidadosamente para evitar burbujas y haciendo coincidir los estampados.

Con los materiales adecuados y una buena ventilación, el papel pintado para baños de LEROY MERLIN permite renovar la decoración de una forma sencilla y sin obras. Además, puedes combinarlo con pintura para azulejos y jugar con colores, texturas y estampados para conseguir un cambio mucho más completo sin necesidad de sustituir los revestimientos existentes.

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